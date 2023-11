Health Tips: फ्रिज में रखा टमाटर है जहर, इसे खाने से हो सकती है कई हेल्थ प्रॉब्लम

Tomato Refrigerate Or Not: टमाटर को कभी भी फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए. टमाटर को फ्रिज में रखकर खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

डीएनए हिंदीः लोग बाजार से फल-सब्जियां लाने के बाद इन्हें ताजा बनाए रखने और खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं. कुछ दिनों के लिए फ्रिज में सब्जियां फ्रिज में रखना सही होता है लेकिन लंबे समय तक इन्हें फ्रिज में रखकर खाना सेहत के लिए अच्छा (Foods Not To Refrigerate) नहीं होता है. फ्रिज में रखने से इन्हें आप खराब होने से बचा सकते हैं लेकिन यह सेहत के लिए नुकसानदेह (Health Tips) हो सकती हैं. ऐसे ही टमाटर को कभी भी फ्रिज में स्टोर (Tomato Refrigerate Or Not) करके नहीं रखना चाहिए. यह सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है. आइये आपको इसके बारे में बताते हैं.

फ्रिज में न रखें टमाटर (Never Refrigerate Tomato)

टमाटर को ताजा बनाए रखने के लिए लोग इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं. ऐसे यह कई सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं हालांकि ऐसा करना आपकी कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बन सकता है. फ्रिज में टमाटर रखने से इसकी तासीर बदल जाती है.

दिन के इस वक्त सबसे ज्यादा होता है हार्ट फेल, इन तरीकों से बच सकती है जान

टमाटर में पाए जाने वाला लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट जो लाल रंग देता है वह ठंडक के कारण ग्लाइकोएल्कलॉयड में बदल जाता है. इसे टोमेटिन ग्लाइकोएल्कलॉयड भी कहते हैं. यह सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है. ऐसे में टमाटर को फ्रिज में रखकर खाने से परहेज करना चाहिए. फ्रिज में टमाटर रखने से इसके स्वाद और गंध दोनों में ही परिवर्तन आता है. फ्रिज में टमाटर रखने से इसके अंदर की झिल्ली टूट जाती है जिससे टमाटर जल्दी गलने लगते हैं.

फ्रिज में रखें टमाटर खाने से होती है ये परेशानी

फ्रिज में रखा टमाटर नुकसानदायक हो सकता है. फ्रिज में टमाटर रखने से टोमेटिन ग्लाइकोएल्कलॉयड बनता है जो शरीर के लिए बुरा होता है. ऐसे टमाटर खाने से आंतों में सूजन, मतली, उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है. यह लीवर और किडनी के लिए भी बहुत ही बुरा होता है. आप टमाटर को कमरे के तापमान पर स्टोर कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.