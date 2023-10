Parenting Tips: दिनभर फोन में लगा रहता है बच्चा तो इन 5 तरीकों से दूर करें Smartphone Addiction

Tips To Stop Smartphone Addiction: बच्चों की स्मार्टफोन की लत को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए.

डीएनए हिंदीः आजकल बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोगों को स्मार्टफोन की लत (smartphone addiction) लग चुकी है. लोगों को दिन की शुरुआत फोन के साथ ही होती है. युवा वर्ग के लोग तो सोशल मीडिया के चलते बुरी तरह से मोबाइल के लती हो चुके हैं. यह आदत घर के छोटे बच्चों को भी लग चुकी है. अक्सर बच्चों के रोने पर उन्हें फोन थमा (smartphone addiction in child) दिया जाता है जिससे यह लग बच्चों को भी लग गई है. अगर आपके बच्चे भी फोन के आदि हो चुके हैं तो आप कई तरीकों से मोबाइल फोन की आदत को छुड़ा (how to stop smartphone addiction) सकते हैं. आइये बताते हैं कि बच्चों को लगी फोन की लत कैसे छुड़ाएं.

बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Tips To Stop Smartphone Addiction In Children)

बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें

अक्सर बच्चे टाइम स्पेंड करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि आप बच्चों के साथ समय बिताएं तो इस लत को कम कर सकते हैं. बच्चों के साथ हसीं मजाक करें और उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश करें. इससे बच्चे का ध्यान फोन से हट जाएगा.

खुद भी कम करें मोबाइल का यूज

आप ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है. बच्चों की मोबाइल फोन की आदत को छुड़ाने के लिए जरूरी है कि आप भी फोन का कम से कम इस्तेमाल करें. खासकर बच्चों के सामने फोन का इस्तेमाल करने से बचें.

फोन को करें लॉक

लोग अपने फोन को लॉक करते तो हैं लेकिन यह घर में सभी को पता होता है. हालांकि आपको फोन का लॉक बच्चों से छिपाना चाहिए. इससे वह अपनी मर्जी से फोन नहीं चला पाएगा. बच्चों से फोन छिपाने के साथ ही फोन को लॉक जरूर करें.

मोबाइल के लिए तय करें लिमिट

बच्चों से एकदम से मोबाइल फोन छिन लेना भी सही नहीं होगा. अब यह लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है. ऐसे में आप बच्चे के मोबाइल के इस्तेमाल के समय को तय करे. एक लिमिट में ही फोन का इस्तेमाल करने दें.

खेलने का समय दें

अक्सर माता-पिता बच्चों के खेलने पर ध्यान नहीं देते हैं. यहीं वजह है कि वह मोबाइल में लगे रहते हैं. पेरेंट्स को बच्चे के खेलने के लिए टाइम देना चाहिए. बच्चे को दोस्तों के साथ फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे गेम खेलने के लिए बाहर भेजें.

