Bitter Gourd For Diabetes: डायबिटीज मरीजों के लिए अमृत है करेला, इसकी कड़वाहट ऐसे करें दूर

Bitter Gourd Benefits: डायबिटीज मरीजों के लिए करेला बेहद फायदेमंद साबित होता है, यहां जानिए कड़वापन दूर करने का आसान तरीका.

डीएनए हिंदी: करेला एक ऐसी सब्जी है जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं, करेले (Bitter Gourd)का नाम सुनते ही इसका कसैला स्वाद घूमने लग जाता है. लेकिन इस सब्जी की खासियत यह है कि ये खाने में भले ही बहुत स्वादिष्ट न हो लेकिन इसके पोषक तत्व के बारे में जानकर आप अपने डायट में इस सब्जी को जरूर शामिल करेंगे. इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता हैं.वहीं करेले की सब्जी शुगर के मरीजों के लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं हैं.

लेकिन इसका कसैला स्वाद लोगों को नहीं भाता, जिसकी वजह से लोग इसका सेवन कम करते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप करेले की (Tips To Reduce Bitterness From Bitter Gourd) कसावट को कम कर सकते हैं. साथ ही जानेंगे इसके गुणों और फायदों के बारे में.

डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण है करेला (Bitter Gourd For Diabetes)

डायबिटीज के मरीजों के लिए करेले के जूस का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें इंसुलिन जैसा प्रोटीन होता है जिसे पॉलीपेप्टाइड पी कहा जाता है जो डायबिटीज के ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करता है.

करेले की कसावट कैसे करें कम (How To Reduce Bitterness Of Bitter Gourd)

-अगर आप करेले का कसैलापन कम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर सूखा आटा और नमक डालकर एक घंटे के लिए रख दें. ऐसा करने से इसका कड़वापन दूर हो जाएगा.

-इसके अलावा आप करेले का कड़वापन दूर करने का एक और तरीका अपना सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में 2 गिलास पानी और चावल भिगो दीजिए फिर इसमें करेले के टुकड़े को 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दें और इसके बाद इसका सेवन करें. इससे करेले के स्वाद का कड़वापन कम होगा.

-इसके अलावा आप चाहें तो इसको नमक वाले पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं इससे भी करेले का कड़वापन कम होता है. इसके अलावा करेले को बीच से फाड़कर उसमें अमचुर पाउडर भी मिलाया जा सकता है. इससे भी सब्जी के स्वाद में बदलाव आएगा.

