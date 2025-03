Remedies for Good Sleep: कई लोगों को सोने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. बिस्तर पर घंटों पड़े रहने के बाद भी नींद नहीं आती है ऐसे में अच्छी नींद के लिए इन टिप्स को अपनाना चाहिए. इससे आपको तुरंत और गहरी नींद आएगी.

Tips For Better Sleep

Waya to Sleep Better: रात को सोने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और रातभर करवटें बदलते रहते हैं तो यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. रात को नींद न आने से नींद पूरी नहीं होती है और नींद की कमी सेहत के लिए सही नहीं होता है. इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. आपको भी सोने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो आप यहां बताए इन 5 उपायों को अपना सकते हैं. इससे आपको रातभर चैन की नींद (How to Get Good Sleep) आएगी. चलिए आपको जल्दी और अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए इस बारे में बताते हैं.

जल्दी सोने और अच्छी नींद के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Tips to Get Good Sleep)

सोने से पहले मोबाइल से दूरी

आजकल लोग फोन के लती होते जा रहे हैं. खासकर सोने से पहले लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अच्छी नींद और सेहत के लिए सोने से पहले फोन चलना से बचना चाहिए. सोने से करीब एक घंटे पहले से फोन को छोड़ दें.

सोने से पहले करें बॉडी रिलैक्स

अच्छी नींद के लिए सोने से पहले शरीर को रिलैक्स महसूस कराएं. इसके लिए बेड के किनारे पर बैठने के बाद शरीर को ढीला छोड़ दें. पैर नीचे लटकाकर दो मिनट बैठे रहें. इस दौरान गहरी सांसें लें और मन को शांत करें.

Digestion Problems को दूर करेंगे ये 5 योगासन, गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी का मिट जाएगा नामोनिशान

सोने के लिए आरामदायक माहौल

सोने में परेशानी होती है तो इसके पीछे आसपास का माहौल कारण हो सकता है. सोने के लिए आरामदायक माहौल चुनना चाहिए. सोते समय लाइटों को बंद रखें और गद्दा सॉफ्ट होना चाहिए. रात को कॉटन के हल्के कपड़े पहनकर सोना चाहिए.

स्लीप शेड्यूल करें सेट

अच्छी नींद और समय पर सोने के लिए जरूरी है कि, स्लीप शेड्यूल सेट करें. स्लीप शेड्यूल सेट करने से आपको उस समय पर आसानी से नींद आ जाएगी. अगर आप लगातार एक समय पर सोते और जागते हैं तो बॉडी का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता है.

सोने से पहले डाइट का रखें ध्यान

रात को हल्का खाना खाना चाहिए. ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाने से बचना चाहिए. इसके अलावा चाय-कॉफी और अल्कोहल न लें. इससे आपकी नींद पर बुरा असर पड़ता है. इन टिप्स को अपनाकर बेहतर नींद ले सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.