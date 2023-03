Fasting Blood Sugar रहता है 100 mg/dL के पार? खाली पेट खाएं ये 2 चीजें, पूरे दिन कंट्रोल में रहेगा ब्लड शुगर

Fasting Blood Sugar रहता है 100 mg/dL के पार तो खाली पेट खाएं ये 2 चीजें

डीएनए हिंदी: डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर (High Diabetes Level) का स्तर तेजी से बढ़ता है. इसका दिल, किडनी आंख, ब्रेन और स्किन पर गहरा असर पड़ता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर कंट्रोल करना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है. क्योंकि हर खाने के साथ शुगर बढ़ता है. अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 100 mg/dL से ऊपर रहता है तो आप प्रीडायबिटीक हैं. लेकिन, अगर ये 125 mg/dL के ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि आपका शुगर (Blood Sugar Level) बढ़ा हुआ है और आप अपने शुगर को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं.

ऐसे में आज हम आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिसके सेवन से फास्टिंग (What To Eat To Reduce Fasting Glucose Level) शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, तो आइए जानते हैं इन 2 चीजों के बारे में.

अंकुरित रागी (Sprouted Ragi For Diabetes)

अंकुरित रागी डायबिटीज के मरीजों के लिए कई प्रकार से फायदेमंद साबित होता है. यह फाइबर और रफेज से भरपूर है जो शुगर मेटाबोलिज्म को तेज करता है और शुगर स्पाइक को रोकने में मदद करता है. इसके अलावा यह पाचन गति को बढ़ावा देता है और शुगर कम करने में मदद करता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को सुबह खाली पेट अंकुरित मेथी का सेवन करने की सलाह दी जाती है.

दालचीनी और तेजपत्ते की चाय (Bay Leaf Cinnamon Tea)

दालचीनी और तेजपत्ता चाय शुगर लेवल को कम करने में मददगार साबित होता है. यह चाय शरीर में इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और शुगर मेटाबोलिज्म को तेज करता है. इसके अलावा ये सुबह से ही शुगर स्पाइक कंट्रोल करने में मदद करता है. ऐसे में अगर आपको शुगर है तो दालचीनी और तेजपत्ता लें व पानी और चायपत्ती डालकर उबालें और फिर इस चाय का सेवन करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

