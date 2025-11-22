Tihar Cow Therapy: कैदियों के लिए तिहाड़ जेल में चल रही 'काऊ थेरेपी', जानिए क्या हैं इसके फायदे

लाइफस्टाइल
Tihar Jail Cow Shelter: तिहाड़ जेल में देशी गायों के लिए, खासतौर से साहीवाल गायों के संरक्षण के साथ कैदियों को गौ-चिकित्सा (Cow Therapy) प्रदान करने के लिए नई गौशाला बनाई गई है. आइए जानें क्या है काऊ थेरेपी, इसके फायदे क्या हैं...
Tihar Jail Cow Shelter: तिहाड़ जेल में देशी गायों के लिए, खासतौर से साहीवाल गायों के संरक्षण के साथ कैदियों को गौ-चिकित्सा (Cow Therapy) प्रदान करने के लिए नई गौशाला बनाई गई है. 'काऊ थेरेपी' तिहाड़ जेल में मौजूद उन कैदियों के लिए है, जो परेशान हैं या जिनके रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आते हैं.
इसका मकसद कैदियों को अकेलेपन और इमोशनल तनाव से उबरना है. बता दें कि 19 नवंबर को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के द्वारा जेल परिसर में बनी इस नई गौशाला का उद्घाटन किया गया था...
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने इसे काऊ थैरेपी बताते हुए कहा कि यह उन कैदियों के लिए उम्मीद की नई किरण है जो अकेलेपन से जूझते हैं. क्योंकि गायों के साथ समय बिताने से अकेलेपन की भावना कम होती है. यह थेरेपी तिहाड़ जेल में मौजूद कैदियों को भावनात्मक तनाव से उबरने, झगड़ों को कम करने और आपसी करुणा बढ़ाने में भी मदद कर सकती है.
यह भी पढ़ें: Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद
तिहाड़ में भी कई कैदी ऐसे हैं जिन्हें परिवार से न फोन आते हैं और न ही उनसे कोई मुलाकात करने आता है. ऐसे में कैदी तनाव और अकेलेपन में चले जाते हैं. इससे पहले 2018 में हरियाणा की जेलों में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया था. वहीं स्वीडन जैसे देशों की कुछ कम सुरक्षा वाली जेलों में पशु-सहायता कार्यक्रम पहले से चलाए जा रहे हैं.
गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भले ही अभी ये एक छोटी सी शुरुआत लगे पर यह एक दूरदर्शी कदम है. तिहाड़ में गौ-शाला कैदियों को आजीविका कमाने, परिवार का समर्थन करने में सक्षम बनाएगी. क्योंकि तिहाड़ जेल ने गौ-शाला से घी, छाछ और पूजा सामग्री बेचने की योजना बनाई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से