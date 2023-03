Skin Tightening Tips: लटकती स्किन टाइट बना देंगे ये मास्क, फिश ऑयल से लेकर विटामिन ई तक का जानें ये कमाल

स्किन टाइटनिंग के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय, लटकती त्वचा में आएगी कसावट

डीएनए हिंदी: गड़बड़ लाइफ़स्टाइल, गलत खानपान और स्ट्रेस आज कल लोगों को तेजी से बूढ़ा बना रही है. इसका सबसे ज्यादा असर स्किन पर नजर आता है. स्किन से जुड़ी समस्याओं का एक कारण प्रदूषण और धूल मिट्टी भी है. इतना ही नहीं ये स्किन में कोलेजन की कमी का भी कारण बनती है जिससे स्किन अंदर से बेजान (How To Tighten Loose Skin) और टूटी हुई नजर आती है. ऐसी स्थिति में चेहरे की स्किन ढीली पड़ (Best Skin Care Tips) जाती है और फाइन लाइन्स व झुर्रियां नजर आने लगती हैं.

ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के (Skin Tightening Tips) बारे में बताने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से स्किन टाइटनिंग में मदद मिलती है, कैसे? आइए जानते हैं...

स्किन टाइट करने के ये हैं घरेलू उपाय (Skin Tightening Home Remedy In Hindi)

फिश ऑयल

फिश ऑयल स्किन की टाइटनिंग में मदद करता हैं. इसके लिए थोड़ी मात्रा में फिश ऑयल लें और इससे अपने अपने चेहरे की मसाज करें. यह काम आप रोजाना रात में सोने से पहले कर सकते हैं.

यह भी पढ़े : पूरे दिन होती रहती है खुजली, नीम-तुलसी के साथ अपनाएं ये घरेलू उपाय

एवोकाडो मास्क लगाएं

एवोकाडो मास्क भी स्किन टाइटनिंग में काफी मदद कर सकता है. दरअसल ये स्किन में कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है और स्किन में नमी बनाए रखता है जिससे स्किन टाइटनिंग में मदद मिलती है.

केले का छिलका

चेहरे पर केले का छिलका पीस कर लगाने से स्किन टाइटनिंग में मदद मिलती है. ये स्किन में अंदर से निखार बढ़ाने और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है.

यह भी पढ़े : धमनियों में जकड़ी वसा और ब्लड में बढ़े शुगर का एक ही है तगड़ा इलाज, रोज़ सुबह खाली पेट पी लें इस बीज का पानी

खीरा और एलोवेरा

खीरा और एलोवेरा मिला कर चेहरे में लगाने से स्किन टाइटनिंग में मदद मिलती है. इसके लिए सबसे पहले खीरे को कद्दूकस कर लें और इसमें थोड़ा एलोवेरा मिला लें. फिर इसे चेहरे में लगाएं, ये स्किन को हाइड्रेट करने और कोलेजन बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.