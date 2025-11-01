FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोकामा हत्याकांड पर बोले तेजस्वी यादव- नामजद FIR के बावजूद नहीं हुई गिरफ्तारी!

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा!

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?

भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद

भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

INDW vs SAW: ICC वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा है भारत-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड? दो बार टीम इंडिया को मिली है निराशा, देखें आंकड़े

ICC वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा है भारत-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड? दो बार टीम इंडिया को मिली है निराशा, देखें आंकड़े

लाइफस्टाइल

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 

Medicine Guide: अगर आप डेली बेसिस पर डायबिटीज, थायरॉइड की दवाएं या फिर आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ताकि दवा इफेक्टिव तरीके से काम करे और उसका पूरा फायदा मिले.

Abhay Sharma

Updated : Nov 01, 2025, 08:02 PM IST

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 

thyroid diabetes medicine taking important tips 

Medicine Mistakes To Avoid: इन दिनों लोगों में डायबिटीज, थायरॉइड जैसे अन्य कई बीमारियों लोगों में तेजी से बढ़ रही हैं. यही कारण है कि आजकल दवाइयां लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बन गई हैं. हर कोई किसी न किसी चीज की दवा ले रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप भी डेली बेसिस पर दवाएं ले रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. ताकि दवा इफेक्टिव तरीके से काम करे और उसका पूरा फायदा मिले. इस स्थिति में आपके लिए ये 3 छोटी-छोटी मगर जरूरी बातें जानना बेहद जरूरी है. 

थायरॉइड की दवा लेते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान?

थायरॉइड उन दवाओं में से एक है, जिन्हें रोज सुबह खाली पेट लेना होता है. ऐसी और भी कई दवाएं हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप सुबह खाली पेट थायरॉइड या कोई दूसरी दवा ले रहे हैं तो कम से कम 45 मिनट के बाद ही चाय या कॉफी का सेवन करें. क्योंकि चाय-कॉफी दवा के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं. इस वजह से दवा उतने असरदार तरीके से काम नहीं कर पाती है. 

डायबिटीज की दवा लेते हैं, तो ये बात जान लें 

इसके अलावा अगर आप रोजाना डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, तो सालभर में अपना विटामिन बी 12 लेवल जरूर चेक कराएं. क्योंकि नियमित रूप से डायबिटीज की मेडिसिन लेने वालों में विटामिन बी 12 की कमी बहुत होना कॉमन है. इस कारण कमजोरी, थकान और यहां तक कि मेमोरी से जुड़े इश्यू भी होने लगते हैं. 

आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इस बात का रखें ध्यान

इसके अलावा आयरन की कमी की समस्या खासतौर से महिलाओं में बहुत ही कॉमन है. इसलिए कई लोग नियमित रूप से आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं. लेकिन, अगर आयरन सप्लीमेंट्स लेते हुए आपको पेट में दर्द, दस्त और जी मिचलाने जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको इसके साथ विटामिन सी की गोलियां लेना भी शुरू करें, क्योंकि विटामिन सी टैबलेट लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं होते हैं. 

