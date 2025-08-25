Add DNA as a Preferred Source
UP Accident: यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर कंटेनर ट्रॉली की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 45 लोग घायल

Ambani's Mother Choice: मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन हमेशा गुलाबी साड़ी ही क्यों पहनती हैं?

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

महिला आयोग ने निक्की हत्याकांड का लिया स्वत: संज्ञान, डीजीपी को पत्र लिखकर की ये मांग

राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध! भारत यात्रा के दौरान युवक ने लिया 'Kiss', देखें वायरल वीडियो

अब 20 साल पुराने वाहन भी सड़क पर चला सकेंगे, 15 साल बाद दोबारा कराना होगा रजिस्ट्रेशन

Health Tips: बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं

Bigg Boss 19: विदेशी से लेकर भोजपुरी स्टार तक, ये 16 सितारे बने 'बिग बॉस 19' का हिस्सा

दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का SSC के खिलाफ फूटा गुस्सा, कई गिरफ्तार

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

How to Get Rid of Sore Throat: गले में दर्द, जलन और खराश होने के कारण आप परेशान है तो इस समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. इससे गले की खराश को दूर कर सकते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 25, 2025, 08:58 AM IST

Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

Remedies For Sore Throat: खराब खानपान और प्रदूषण की वजह से कई बार लोगों को गले में खराश, जलन या सूजन की शिकायत होती है. गले में खराश होने से कई बार गले में तेज दर्द महसूस होने लगता है जिसके कारण बोलने में और खाना निगलने में भी दर्द होता है. आप गले में खराश से परेशान हैं तो इन तरीकों से गले की खराश से राहत पा सकते हैं. चलिए आपको इन घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं.

गले में खराश को दूर करेंगे ये देसी नुस्खे

अदरक की चाय

अदरक में मौजूद गुण सूजन और बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार होते हैं. आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं. इससे गले की खराश में फायदा मिलेगा. आप गर्म पानी में अदरक को कूटकर डालें और इसमें शहद मिक्स करें. इसके बाद छानकर हल्का गुनगुना पिएं.

शहद और गर्म पानी

गर्म पानी और शहद गले की खराश में आराम पहुंचाते हैं. आप एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद मिक्स करके इसका सेवन करें. आपको गले के दर्द और खराश से आराम मिलेगा.

बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगता है शरीर, 50 की उम्र के बाद पुरुष जरूर कराएं ये 5 टेस्ट

हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध पीने से आपकी सेहत को कई फायदे मिलते हैं. यह गले में खराश को दूर करने में भी लाभकारी होता है. हल्दी एंटी-इंफ्लेमेटरी और हील‍िंग गुणों के लिए जानी जाती है. आप इसे दूध में मिक्स करके पी सकते हैं.

भाप लेने से फायदा

गले को तुरंत राहत के लिए भाप लेना अच्छा होता है. आप पानी को गर्म करके एक बर्तन में रखें और ऊपर से मुंह लगाकर गर्म भाप लें. सिर को पानी के ऊपर करने के दौरान ऊपर से कपड़ा ढक लें. भाप लेने से गले को आराम मिलेगा.

दालचीनी का पानी

दालचीनी में मौजूद गुणों से आप गले की खराश को दूर कर सकते हैं. गले की जलन से छुटकारा पाने के लिए आप पानी में दालचीनी के टूकड़े को डालकर उबालें और इसके बाद पानी को छानकर ठंडा होने के बाद पिएं. इससे आपको गले की खराश को दूर करने में फायदा मिलेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

