Sore Throat Remedies: गले की खराश को खत्म करेंगे ये देसी नुस्खे, दर्द और जलन से तुरंत मिलेगी राहत

How to Get Rid of Sore Throat: गले में दर्द, जलन और खराश होने के कारण आप परेशान है तो इस समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपायों को अपना सकते हैं. इससे गले की खराश को दूर कर सकते हैं.

Remedies For Sore Throat: खराब खानपान और प्रदूषण की वजह से कई बार लोगों को गले में खराश, जलन या सूजन की शिकायत होती है. गले में खराश होने से कई बार गले में तेज दर्द महसूस होने लगता है जिसके कारण बोलने में और खाना निगलने में भी दर्द होता है. आप गले में खराश से परेशान हैं तो इन तरीकों से गले की खराश से राहत पा सकते हैं. चलिए आपको इन घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं.

गले में खराश को दूर करेंगे ये देसी नुस्खे

अदरक की चाय

अदरक में मौजूद गुण सूजन और बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार होते हैं. आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं. इससे गले की खराश में फायदा मिलेगा. आप गर्म पानी में अदरक को कूटकर डालें और इसमें शहद मिक्स करें. इसके बाद छानकर हल्का गुनगुना पिएं.

शहद और गर्म पानी

गर्म पानी और शहद गले की खराश में आराम पहुंचाते हैं. आप एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच शहद मिक्स करके इसका सेवन करें. आपको गले के दर्द और खराश से आराम मिलेगा.

हल्दी वाला दूध

हल्दी वाला दूध पीने से आपकी सेहत को कई फायदे मिलते हैं. यह गले में खराश को दूर करने में भी लाभकारी होता है. हल्दी एंटी-इंफ्लेमेटरी और हील‍िंग गुणों के लिए जानी जाती है. आप इसे दूध में मिक्स करके पी सकते हैं.

भाप लेने से फायदा

गले को तुरंत राहत के लिए भाप लेना अच्छा होता है. आप पानी को गर्म करके एक बर्तन में रखें और ऊपर से मुंह लगाकर गर्म भाप लें. सिर को पानी के ऊपर करने के दौरान ऊपर से कपड़ा ढक लें. भाप लेने से गले को आराम मिलेगा.

दालचीनी का पानी

दालचीनी में मौजूद गुणों से आप गले की खराश को दूर कर सकते हैं. गले की जलन से छुटकारा पाने के लिए आप पानी में दालचीनी के टूकड़े को डालकर उबालें और इसके बाद पानी को छानकर ठंडा होने के बाद पिएं. इससे आपको गले की खराश को दूर करने में फायदा मिलेगा.

