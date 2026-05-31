FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'दर्शक दिल से मुझे ही राम मानते हैं..', अरुण गोविल ने Ramayan के रीमेक पर दिया रिएक्शन; क्या Ranbir Kapoor बन पाएंगे राम?

'दर्शक दिल से मुझे ही राम मानते हैं..', अरुण गोविल ने Ramayan के रीमेक पर दिया रिएक्शन; क्या Ranbir Kapoor बन पाएंगे राम?

अरे बाप रे! पहले बच्चे के 5 दिन बाद पैदा हुए तीन और बच्चे, क्या होती है ये मल्टीपल प्रेगनेंसी?  

अरे बाप रे! पहले बच्चे के 5 दिन बाद पैदा हुए तीन और बच्चे, क्या होती है ये मल्टीपल प्रेगनेंसी?

Brown Trailer: करिश्मा कपूर का दमदार अवतार, 'बेबी डॉल' छोड़ बनीं खूंखार पुलिस वाली; क्या केस सुलझा पाएंगी डिटेक्टिव रीटा?

Brown Trailer: करिश्मा कपूर का दमदार अवतार, 'बेबी डॉल' छोड़ बनीं खूंखार पुलिस वाली; क्या केस सुलझा पाएंगी डिटेक्टिव रीटा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया

सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया

IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा

IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा

1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

अरे बाप रे! पहले बच्चे के 5 दिन बाद पैदा हुए तीन और बच्चे, क्या होती है ये मल्टीपल प्रेगनेंसी?  

एक महिला ने पहले एक बच्चे को जन्म दिया और फिर कुछ दिनों बाद तीन और बच्चों की डिलीवरी हुई. यह सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सामने आया यह मामला चिकित्सा जगत में चर्चा का विषय बन गया है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : May 31, 2026, 11:19 AM IST

अरे बाप रे! पहले बच्चे के 5 दिन बाद पैदा हुए तीन और बच्चे, क्या होती है ये मल्टीपल प्रेगनेंसी?  

What is a multiple pregnancy? (Photo AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यह खबर सिर्फ एक दुर्लभ डिलीवरी की नहीं है, बल्कि उन जोखिमों को समझने का मौका भी है जो एक साथ कई बच्चों की गर्भावस्था के दौरान मां और शिशुओं के सामने खड़े हो सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों को चमत्कार मानने के बजाय मेडिकल दृष्टि से समझना ज्यादा जरूरी है.

क्या होती है मल्टीपल प्रेग्नेंसी और क्यों है यह अलग?

जब किसी महिला के गर्भ में एक साथ दो, तीन या उससे अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो उसे मल्टीपल प्रेग्नेंसी कहा जाता है. आमतौर पर जुड़वां बच्चों की गर्भावस्था ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन तीन या चार भ्रूण वाली गर्भावस्था अपेक्षाकृत दुर्लभ होती है.

ऐसी गर्भावस्था में सिर्फ बच्चों की संख्या नहीं बढ़ती, बल्कि मां के शरीर पर पड़ने वाला दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है. यही कारण है कि डॉक्टर इसे हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में रखते हैं.

आपको एचपीवी वैक्सीन क्यों और किस उम्र में लगवानी चाहिए? कैंसर विशेषज्ञों का कहना है

संभल का मामला क्यों बना चर्चा का विषय?

संभल की 31 वर्षीय महिला ने पहले एक बच्चे को जन्म दिया और कुछ दिन बाद तीन अन्य बच्चों की डिलीवरी हुई. चारों बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव से होना अपने आप में बेहद असाधारण माना जा रहा है.

हालांकि इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मां और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत पड़ी. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मामलों में छोटी सी लापरवाही भी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है.

गर्मियों में मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द बढ़े तो तुरंत हो जाएं अलर्ट, गंभीर समस्याओं का हो सकता है संकेत

मां और बच्चों के लिए कौन-कौन से खतरे बढ़ जाते हैं?

एक से अधिक बच्चों की गर्भावस्था में समय से पहले प्रसव का खतरा सबसे बड़ा माना जाता है. कई बार बच्चे पूरी तरह विकसित होने से पहले जन्म ले लेते हैं, जिससे उन्हें विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत पड़ती है.

इसके अलावा कम जन्म वजन, गर्भ में बच्चों की धीमी वृद्धि, गर्भकालीन मधुमेह, उच्च रक्तचाप और प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. मां के शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है और प्रसव के बाद रिकवरी भी सामान्य गर्भावस्था की तुलना में अधिक समय ले सकती है. यही वजह है कि डॉक्टर ऐसी गर्भावस्था को नियमित जांच और विशेषज्ञ निगरानी के बिना संभालने की सलाह नहीं देते.

इबोला पर भारत की नजर! दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक के खिलाफ बन रही नई वैक्सीन
 
किन महिलाओं में बढ़ सकता है मल्टीपल प्रेग्नेंसी का जोखिम?

विशेषज्ञों के अनुसार 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में एक से अधिक अंडाणु बनने की संभावना कुछ मामलों में बढ़ सकती है. इसके अलावा परिवार में जुड़वां बच्चों का इतिहास, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और कुछ हार्मोनल कारण भी मल्टीपल प्रेग्नेंसी की संभावना बढ़ा सकते हैं.

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि आधुनिक प्रजनन तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण दुनिया भर में मल्टीपल प्रेग्नेंसी के मामलों में पहले की तुलना में वृद्धि देखी गई है. यही कारण है कि डॉक्टर अब ऐसी गर्भावस्थाओं की विशेष निगरानी पर अधिक जोर देते हैं.

खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

अक्सर लोग जुड़वां, ट्रिपलेट या चार बच्चों के जन्म को केवल एक रोचक खबर के रूप में देखते हैं. लेकिन इसके पीछे स्वास्थ्य, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों की एक लंबी कहानी छिपी होती है.

एक साथ कई बच्चों के जन्म का मतलब है बढ़ा हुआ मेडिकल खर्च, अतिरिक्त देखभाल, पोषण संबंधी जरूरतें और परिवार पर मानसिक दबाव. इसलिए गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, संतुलित आहार और समय पर डॉक्टर की सलाह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.

देश के मशहूर मास्टर शेफ को हुआ कैंसर, एक पोस्ट ने जगाई बड़ी बहस! क्या आप भी नजरअंदाज कर रहे हैं ये शुरुआती संकेत?

विशेषज्ञों का मानना है कि मल्टीपल प्रेग्नेंसी को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है ताकि परिवार समय रहते जोखिमों को समझ सकें और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित कर सकें.

संभल का यह मामला जितना अनोखा है, उतना ही शिक्षाप्रद भी है. यह याद दिलाता है कि हर गर्भावस्था अलग होती है और एक से अधिक बच्चों की गर्भावस्था में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है. सही मेडिकल देखभाल, नियमित निगरानी और जागरूकता ही मां और बच्चों दोनों को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी कुंजी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
सबसे ज्यादा ODI मैच खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान ने छुआ 1000 का आंकड़ा; देखें लिस्ट में कहां पर टीम इंडिया
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
IPL Final में सबसे छोटा स्कोर डिफेंड करने वाली टीमें, जानें किस टीम ने किया ये कारनामा
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
1.92 Cr का रेंट! कौन है वो कुवैती अरबपति? जो बना Sonakshi Sinha के आलीशान घर का किराएदार
Numerology: रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
रुके काम होंगे पूरे और कर्ज से मिलेगी राहत, इन तारीखों में जन्मे लोगों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य-केतु
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
जन्मतिथि में 2 और 7 ज्यादा होने वाले लोग गर्मियों में क्यों हो जाते हैं ज्यादा इमोशनल? जानें इसका दिलचस्प कनेक्शन
Vastu Dosh: मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
मेनगेट के पास रखा है आपने शू रैक? तो धन, रिश्ते और करियर सब की बर्बादी तय है
Today Horoscope 30 May 2026: मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को कारोबार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ
प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ
Garuda Purana: मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
मौत के बाद आत्मा कब छोड़ती है घर? इन 13 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
MORE
Advertisement