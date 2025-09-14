Add DNA as a Preferred Source
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास रच सकते हैं हार्दिक पांड्या, इन 4 बड़े रिकॉर्ड्स को करेंगे अपने नाम

Facial Hair Treatment: सिर्फ 15 मिनट में हटा देगा चेहरे से अनचाहे बाल, बस आजमा लें इन 3 में से कोई एक घरेलू उपाय

IND vs PAK मुकाबले से पहले तेजी से वायरल हो रहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त रिएक्शन

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान में किसकी होगी जीत? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Migraine Relief: माइग्रेन के दर्द से हो जाते हैं बेचैन? तो आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं ये 3 घरेलू नुस्खे

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

मिलिए दुनिया के 5 अनोखे जीवों से, जिनमें दिल नहीं फिर भी धड़कती है जिंदगी

शिव भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं; असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया कौन है मेरा मालिक

LPG कनेक्‍शन को कैसे करें आधार से लिंक? सब्सिडी के लिए जानिए स्‍टेप बाय स्‍टेप प्रोसेस

रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए छोड़ दी थी अपनी ये फेवरेट चीज, ' सालों बाद खुले कई राज

लाइफस्टाइल

Diabetes Control: ब्लड शुगर और वेट लॉस की दवा है ये हाई फाइबर व्हाइट ड्राई फ्रूट, बस खाने का सही समय और तरीका जान लें 

Blood Sugar and Weight Loss Remedy: क्या आप डायबिटीज के मरीज है या वेट आपका ज्यादा है और वजन के साथ शुगर को भी कम करना चाहते हैं तो रोज सफेद ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दें. बस खाने का समय और तरीका जान लें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 14, 2025, 04:03 PM IST

Diabetes Control: ब्लड शुगर और वेट लॉस की दवा है ये हाई फाइबर व्हाइट ड्राई फ्रूट, बस खाने का सही समय और तरीका जान लें 

डायबिटीज और वेट लॉस के लिए रोज खाएं ये सूखा मेवा

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे लगातार नियंत्रित रखना ज़रूरी है. इसके लिए सही खान-पान और जीवनशैली का होना बेहद ज़रूरी है. डायबिटीज के रोगियों को उच्च फाइबर और रफेज से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए और साथ ही अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. मखाना एक एशियाई सूखा मेवा है जिसमें ये दोनों गुण होते हैं.

इसमें मौजूद फाइबर शुगर को अवशोषित कर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकता है, जिससे वज़न भी कम होता है. वहीं, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ अग्नाशय की कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं और इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाते हैं. आइए जानते हैं कि मखाना शुगर और वज़न को कैसे नियंत्रित करता है और इसे खाने का सही समय क्या है?

डायबिटीज में मखाने कैसे फायदेमंद है?

मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. यह शरीर में ऊर्जा को धीरे-धीरे संतुलित करेगा और फिर शुगर स्पाइक्स को रोकने में मदद करेगा. इसके अलावा, इसका फाइबर शुगर के मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और शरीर में अतिरिक्त शुगर को जमा होने और खून में मिलने से रोकता है, जिससे वज़न भी कम होता है. इतना ही नहीं, मखाना मैग्नीशियम से भरपूर होता है, इसलिए यह शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर को काफ़ी बेहतर बनाता है. इससे डायबिटीज़ में हृदय रोग का ख़तरा कम होता है.
 
मखाना कब खाएं?

मखाने को आप कई तरह से खा सकते हैं. लेकिन सबसे हेल्दी तरीका है कि आप इसे नाश्ते में दूध में भिगोकर आधे घंटे बाद खाएँ. इसके अलावा, आप इसे नाश्ते के तौर पर या खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं.
 
आपको एक दिन में कितने मखाने खाने चाहिए?

रोज़ाना सिर्फ़ 2 से 3 मुट्ठी यानी लगभग 30 ग्राम मखाना खाना चाहिए. ऐसा करने से शुगर स्पाइक्स को रोकने और फिर डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है. इस तरह, इसका सेवन डायबिटीज़ में शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. इसलिए, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो इस ड्राई फ्रूट को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें.

मखाने कैसे खाना ज्यादा फायदेमंद होगा?

आप मखाने को दही में भीगो कर उसमें प्याज, अदरक, जीरा, काला नमक डालकर खाएं. इससे आपको टेस्ट भी मिलेगा और गट हेल्थ भी बेहतर होगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

