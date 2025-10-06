Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल

Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

विचाराधीन कैदी 'गुब्बाची सीना' बेंगलुरु जेल में जन्मदिन मनाते दिखा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC CGL Re Exam 2025: एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

एसएससी ने जारी किया सीजीएल परीक्षा के रि-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप, यूं करें डाउनलोड

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट

Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

अगर आपका वेट से लेकर शुगर-कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड हाई है तो एक खास तरह की चटपटी और स्वादिष्ट चटनी आपके लिए इन बीमारियों में दवा का काम करेगी. घर पर आप इस चटनी को बना कर 3 से चार दिन तक यूज कर सकते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 06, 2025, 08:45 AM IST

Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

वेट लॉस चटनी 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

शरीर के बढ़ते वजन के चलते ही कई और बीमारियां होने लगती हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर डायबिटीज और यूरिक एसिड  जैसी गंभीर बीमारियां तब तक कंट्रोल नहीं होतीं जब तक आपका वेट कम नहीं होता. वेट कम करने के लिए जरूरी है कि  डाइट में हाई प्रोटीन-हाई रफेज और लो कार्ब्स के साथ जरूरी है की आप ऐसी चीजें अपने डाइट में शामिल करें जो न केवल आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे बल्कि फैट लॉस को तेज कर दे.  

Spicy Chutney

वजन बढ़ने के बाद इसे कम करने के लिए अक्सर लोग महंगे सप्लीमेंट्स, गोलियां और डाइट फॉलो करने लगते हैं लेकिन इसकी बजाय अगर आप एक खास चटनी का सेवन करने लगें तो बढ़ा हुआ वजन महीने भर में 1 से 2 किलो तक कम हो जाएगा. साथ ही अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर या किडनी स्टोन से लेकर हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो वह भी नेचुरली कम होने लगेगी. तो चलिए जानें  किस चीज से ये वेट लॉस चटनी बनेगी.

Spicy Chutney

आज हम आपको अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स की चटनी बनाने के बारे में भी बताएंगे और इस चटनी के खाने के फायदे भी. इस चटनी को खाने से न सिर्फ वजन घटाने में मदद मिलती है, बल्कि पूरे शरीर को फायदा होता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई तत्व होते हैं. यह चटनी शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती है. कई लोग अलसी के बीजों का सेवन सलाद, दही या स्मूदी में डालकर करते हैं. आइए जानते हैं अलसी की चटनी बनाने की आसान रेसिपी.  

Spicy Chutney
 
चटनी के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए

फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज
लहसुन
लाल मिर्च
जीरा
नमक
हरी मिर्च
जीरा
हल्दी
हरा धनिया-हरा पुदीना
सरसों का तेल

Spicy Chutney
 
ये रही चटनी बनाने की विधि
चटनी बनाने के लिए सबसे पहले अलसी के बीजों को तवे पर हल्का सा भून लें. फिर बीजों को एक प्लेट में निकाल लें.एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया-पुदीना और सूखी लाल मिर्च डालकर हल्का सा भून लें. फिर टमाटर के टुकड़े डालकर 5-6 मिनट तक भूनें. फिर हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं. सभी भुनी हुई सामग्री को मिक्सर बाउल में डालें, भुने हुए अलसी के बीज, मसाले, नमक और नींबू का रस डालें और बारीक पीस लें. अब इस चटनी को एक कटोरे में डालें और परोसें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Mayor Election: मेयर चयन की वोटिंग शुरू, हंगामा कर रहे कांग्रेस पार्षद बाहर निकाले, पार्टी बोली- हमने बहिष्कार किया
दिल्ली मेयर पद की वोटिंग शुरू, कांग्रेस पार्षद बाहर निकाले, पार्टी बोली- हमने बहिष्कार किया
दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का कहर, इन टिप्स को अपनाकर अपने फेफड़ों को रखें स्वस्थ
दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का कहर, इन टिप्स को अपनाकर अपने फेफड़ों को रखें स्वस्थ
Viral Video: शर्ट, पैंट और टाई के साथ अब मार्केट में आया नया CBSE 10th Fail Chaiwala, लोगों ने दे डाली गजब कि सलाह
Viral Video: शर्ट, पैंट और टाई के साथ अब मार्केट में आया नया CBSE 10th Fail Chaiwala, लोगों ने दे डाली गजब कि सलाह
Lakshmi Ke Upay: इन जगहों पर होता है मां लक्ष्मी का वास, हमेशा पैसों से भरी रहती है तिजोरी
इन जगहों पर होता है मां लक्ष्मी का वास, हमेशा पैसों से भरी रहती है तिजोरी
फैन हो तो ऐसा! Rolex की घड़ी और हीरे की अंगूठी, Mika Singh को पाकिस्तानी शख्स ने दिए करोड़ों के गिफ्ट
फैन हो तो ऐसा! Rolex की घड़ी और हीरे की अंगूठी, Mika Singh को पाकिस्तानी शख्स ने दिए करोड़ों के गिफ्ट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट
रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट
Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक
आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक
यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज
यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 बिजनेस, तुरंत अपनाएं ये काम; दूसरों पर निर्भरता खत्म
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE