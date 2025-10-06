Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं

अगर आपका वेट से लेकर शुगर-कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड हाई है तो एक खास तरह की चटपटी और स्वादिष्ट चटनी आपके लिए इन बीमारियों में दवा का काम करेगी. घर पर आप इस चटनी को बना कर 3 से चार दिन तक यूज कर सकते हैं.

शरीर के बढ़ते वजन के चलते ही कई और बीमारियां होने लगती हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर डायबिटीज और यूरिक एसिड जैसी गंभीर बीमारियां तब तक कंट्रोल नहीं होतीं जब तक आपका वेट कम नहीं होता. वेट कम करने के लिए जरूरी है कि डाइट में हाई प्रोटीन-हाई रफेज और लो कार्ब्स के साथ जरूरी है की आप ऐसी चीजें अपने डाइट में शामिल करें जो न केवल आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे बल्कि फैट लॉस को तेज कर दे.

वजन बढ़ने के बाद इसे कम करने के लिए अक्सर लोग महंगे सप्लीमेंट्स, गोलियां और डाइट फॉलो करने लगते हैं लेकिन इसकी बजाय अगर आप एक खास चटनी का सेवन करने लगें तो बढ़ा हुआ वजन महीने भर में 1 से 2 किलो तक कम हो जाएगा. साथ ही अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर या किडनी स्टोन से लेकर हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो वह भी नेचुरली कम होने लगेगी. तो चलिए जानें किस चीज से ये वेट लॉस चटनी बनेगी.

आज हम आपको अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स की चटनी बनाने के बारे में भी बताएंगे और इस चटनी के खाने के फायदे भी. इस चटनी को खाने से न सिर्फ वजन घटाने में मदद मिलती है, बल्कि पूरे शरीर को फायदा होता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई तत्व होते हैं. यह चटनी शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती है. कई लोग अलसी के बीजों का सेवन सलाद, दही या स्मूदी में डालकर करते हैं. आइए जानते हैं अलसी की चटनी बनाने की आसान रेसिपी.





चटनी के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए

फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज

लहसुन

लाल मिर्च

जीरा

नमक

हरी मिर्च

हल्दी

हरा धनिया-हरा पुदीना

सरसों का तेल





ये रही चटनी बनाने की विधि

चटनी बनाने के लिए सबसे पहले अलसी के बीजों को तवे पर हल्का सा भून लें. फिर बीजों को एक प्लेट में निकाल लें.एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया-पुदीना और सूखी लाल मिर्च डालकर हल्का सा भून लें. फिर टमाटर के टुकड़े डालकर 5-6 मिनट तक भूनें. फिर हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं. सभी भुनी हुई सामग्री को मिक्सर बाउल में डालें, भुने हुए अलसी के बीज, मसाले, नमक और नींबू का रस डालें और बारीक पीस लें. अब इस चटनी को एक कटोरे में डालें और परोसें.

