White Hair Remedy: व्हाइट हेयर जड़ से 40 मिनट में नेचुरली होंगे डार्क ब्राउन, जानिए कैसे घर पर 5 मिनट में बनाएं ये काली मेहंदी    

How to make Black Henna dye-सफेद बालों को आप नेचुरली डार्क ब्राउन रंग देना चाहते हैं, वह भी परमानेंट तो आज आपको घर में ही काली मेहंदी बनाने का वो नुस्खा देंगे जो मात्र 5 मिनट में आप बना लेंगे. ये काली मेहंदी आपके सफेद बालों को जड़ से वैसे ही नेचुरल ब्राउन कलर देगी जैसे कोई एक कैमिकल कलर देता है.

समय से पहले बालों का सफ़ेद होना आज के समय की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बन गया है, क्योंकि अब यह किसी खास उम्र तक ही सीमित नहीं रहा है. बालों के सफ़ेद होने का चलन अब छोटे बच्चों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है. नतीजतन, बालों का सफ़ेद होना अक्सर लोगों के आत्मविश्वास पर बुरा असर डालता है, जिससे उन्हें लगने लगता है कि केमिकल वाले हेयर डाई लगाना ही उनके पास एकमात्र उपाय बचा है.

हालाँकि, कम उम्र के लोगों के लिए, केमिकल वाले हेयर डाई के बुरे असर काफ़ी गंभीर हो सकते हैं. केमिकल वाले डाई न सिर्फ़ बालों के सफ़ेद होने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं, बल्कि उनमें अमोनिया भी होता है, जिससे त्वचा की एलर्जी, बालों का झड़ना और बहुत ज़्यादा रूखापन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह ख़बर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि आप घर पर ही सिर्फ़ तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके आसानी से एक नैचुरल ब्लैक हिना डाई बना सकते हैं- जो केमिकल वाले हेयर डाई का एक सुरक्षित, किफ़ायती और नैचुरल विकल्प है. तो चलिए जानें कैसे घर पर बना सकते हैं काली मेहंदी

ऐसे बनेगी घर पर काली मेहंदी

अगर आप बालों को नेचुरल डार्क ब्राउन शेड देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से समान मात्रा में मेहंद और इंडिगो पाउडर लें. और चुटकी भर इसमें नमक मिला दें. लिजिए हो गई काली मेहंदी तैयार.

अब इसे लगाने का तरीका भी जान लें

इस मेहंदी को बालों में लगाने से करीब 5 मिनट पहले घोलें. इसे घोलेने के लिए आप चायपत्ती-कॉफी का पानी ले सकते हैं. इसका पेस्ट बनाकर 5 मिनट ढक दें और फिर इसे पहले से धुले बालों में ब्रश की मदद से लगा दें और करीब 40 मिनट तक रहने दें.

अगर ज्यादा ही सफेद बाल हैं तो क्या करें?

ऊपर बताई गई विधि उन लोगों के लिए है जिनके बाल में सफेदी हल्की-फुल्की है. लेकिन जिनके बालों में सफेदी बालों की ज्यादा है वह लोग पहले अपने बालों में मेहंदी लगा कर इसे लाल रंग दें. जितना गहरा मेहंदी का रंग चढ़ेगा उतना ही काली मेहंदी लगाने पर बाल काले होंगे. जब मेहंदी से बाल लाल हो जाए तब अगले दि इस काली मेहंदी को एक चम्मच कोई भी तेल डालकर लगा लें.

बालों को धोने के बाद क्या न करें?

काली मेहंदी को जब भी आप धोएं, उसे सादे और नॉर्मल पानी से धोएं. कोई शैंपू या कंडिशनर न लगाएं. 3 दिन बाद आप शैंपू करें. अगर इमरजेंसी हो तो बाल को धोकर आप लीव-इन- कंडिशनर लगा सकते हैं. लेकिन बालों में शैंपू न लगाएं क्योंकि बाल से मेहंदी निकलने के बाद भी इसकी नेचुरल डाई बालों में ऑक्सेडाइज होती रहती है.

अगली बार केवल रूट टचअप करें

इस काली मेहंदी की खासियत ये है कि पहली बार आप इसे पूरे बालों में लगाएं लेकिन अगली बार जब जड़ से बाल सफेद हों तो केवल रूट टचअप करें. ये काली मेहंदी आपके बालों में कम से कम 40 दिन तक चलेगी और केवल जड़ से नए बाल ही आएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से