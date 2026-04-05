न नौकरी-न बिजनेस फिर भी मुंबई का ये शख्स रोज कमाता है हजारों रुपये, जानें कैसे बनाए करोड़ों के 2 फ्लैट और संपत्ति 

Richest Beggar in India: सुनकर जरूर अजीब लगेगा लेकिन ये सच है कि भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे अमीर भिखारी मुंबई में है. भीख मांगकर रोज हजारों रूपये कमाने वाला ये भिखारी मनी मैनेजमेंट का मास्टर है और इसका सबूत उसकी अकूत संपत्ति, पारिवारिक बिजनेस और करोड़ों के फ्लैट हैं.

मुंबई जैसे महंगे शहर में जहां लोग नौकरी के लिए सालों संघर्ष करते हैं, वहीं भरत जैन ने अलग रास्ता चुना. कम उम्र में मजबूरी ने उन्हें भीख मांगने को मजबूर कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस भीख की कमाई को सिर्फ गुज़ारा नहीं किया बल्कि इस कमाई से और कमाई बढ़ाई और आज मुंबई ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर भिखारी भले कहे जा रहे हों लेकिन उनकी संपत्ति किसी अरबपति से कम नहीं है. ये खबर इसलिए नहीं है कि एक भिखारी कैसे अमीर बन गया बल्कि ये खबर आपके लिए इसलिए नजीर हो सकती है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है. भले ही वह भीख से मिले, गिफ्ट मिले या सैलरी के रूप में मिले.

उससे भी खास बात ये है कि आज भी वह अमीर शख्स मुंबई में रोज 10–12 घंटे सड़कों पर बिताते हैं और हजारों रुपये कमा लेते हैं. यह कहानी हमें बताती है कि कमाई का जरिया छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच और निरंतरता बड़ा फर्क पैदा करती है. दुनिया के सबसे अमीर भिखारी भरत जैन हैं.

पैसा आया तो किया सही इस्तेमाल: यही बना असली गेम चेंजर

जहां आमतौर पर अचानक मिलने वाला पैसा खर्च हो जाता है, वहीं भरत जैन ने अपनी कमाई को संपत्ति में बदलने का फैसला लिया. उन्होंने मुंबई में फ्लैट खरीदे, ठाणे में दुकानें लीं और किराए से नियमित आय का जरिया बना लिया. यह एक बड़ा सबक है, कमाई से ज्यादा जरूरी है उसका इस्तेमाल. छोटी आय भी सही निवेश से बड़ी बन सकती है.

इतना सब होने के बाद भी क्यों जारी है भीख मांगना?

सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वे आज भी भीख मांगते हैं. कुछ लोगों के मुताबिक यह उनकी आदत बन चुकी है, तो कुछ इसे ‘कंफर्ट ज़ोन’ कहते हैं—, जहां इंसान वही करता रहता है जिसमें वह सुरक्षित महसूस करता है.

परिवार और अगली पीढ़ी: बदली हुई लाइफस्टाइल

आज उनका परिवार पहले जैसा नहीं रहा. बच्चों ने पढ़ाई की, बिजनेस संभाला और एक स्थिर जिंदगी की ओर बढ़ चुके हैं.यानी एक पीढ़ी ने भले ही कठिन रास्ता चुना हो, लेकिन अगली पीढ़ी को बेहतर मौके मिले. यह दिखाता है कि एक सही फैसला आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल सकता है.

यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ‘माइंडसेट’ की है

इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक पैसा नहीं, बल्कि मानसिकता है. भरत जैन ने जो किया, वह हर किसी के लिए सही रास्ता नहीं हो सकता. लेकिन उन्होंने एक बात साबित कर दिया कि इनकम का स्रोत चाहे जैसा हो, अगर आप उसे समझदारी से मैनेज करें तो जिंदगी बदल सकती है. साथ ही यह भी सोचने वाली बात है कि क्या सिस्टम और समाज ऐसे लोगों को बेहतर विकल्प दे पा रहा है, या लोग मजबूरी में ऐसे रास्ते चुनते हैं.

यह कहानी सिर्फ एक ‘अमीर भिखारी’ की नहीं है. यह आपके पैसे, आपकी आदतों और आपकी सोच पर सवाल है. क्या आप अपनी कमाई को बढ़ाने और संभालने के लिए सही फैसले ले रहे हैं? क्योंकि असली फर्क कमाई नहीं, उसका इस्तेमाल तय करता है.

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