लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

इस महिला डॉक्टर ने कहा-ये 3.4 करोड़ मेरे नहीं, मरीजों के हैं’ और एम्स को सौंप दी अपने जीवन भर की कमाई

5 दिसंबर को अपने जन्मदिन पर एक डॉक्टर ने अपनी जिंदगी की कमाई को दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दान कर दिया. उम्र भले सौ पार हो चुकी हो, पर उनकी सोच आज भी इंसानों को जोड़ने वाली है. यह कहानी सिर्फ दान की नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 10, 2025, 06:39 AM IST

इस महिला डॉक्टर ने कहा-ये 3.4 करोड़ मेरे नहीं, मरीजों के हैं’ और एम्स को सौंप दी अपने जीवन भर की कमाई

Dr. Laxmi Bai donated Rs 3.4 crore to AIIMS

100 साल की ये बुजुर्ग महिला डॉक्टर  हैं भुनेश्वर की डॉ.लक्ष्मी बाई. इ्न्होंने कैंसर रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन के लिए अपनी पूरी जमा-पूंजी दान की. उनका कदम समाज के लिए प्रेरणा है कि सेवा की उम्र नहीं होती. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. लक्ष्मी बाई ने महिलाओं के कैंसर के इलाज के लिए एम्स को अपने जीवन की पूरी बचत 3.4 करोड़ रुपये दान कर दिए, फिर भी किसी ने सराहना नहीं की

प्रोफेसर के. लक्ष्मी बाई के योगदान से स्त्री रोग संबंधी ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और निवारक देखभाल का समर्थन करने के लिए एक कोष बनाया जाएगा. एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों का एक समूह प्रोफेसर के.लक्ष्मी बाई के दान के लिए आभार व्यक्त करने और शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को उनका जन्मदिन मनाने के लिए बरहामपुर स्थित उनके आवास पर भी गया था. 

शुक्रवार को 100 वर्ष की हो गईं एक डॉक्टर ने स्त्री रोग संबंधी दुर्दमता (gynecological malignancy) पर शोध के लिए अपनी बचत में से 3.4 करोड़ रुपये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर को दान कर दिए.

1945 में चिकित्सा में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रोफेसर के. लक्ष्मीबाई ने इस वर्ष मई में यह राशि दान की थी. शुक्रवार को उनकी शताब्दी पर इस अनोखे योगदान का जश्न मनाया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पहल की सराहना की.

प्रोफेसर लक्ष्मी बाई, एक प्रसिद्ध प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, 1986 में महाराजा कृष्ण चंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, ब्रह्मपुर से सेवानिवृत्त हुई थीं.
 
एम्स की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कार्यकारी निदेशक डॉ. आशुतोष बिस्वास ने कहा, "प्रो. के. लक्ष्मीबाई का असाधारण कार्य न केवल एक आशीर्वाद है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली रोगी देखभाल, चिकित्सा शिक्षा और उन्नत अनुसंधान में एम्स भुवनेश्वर के निरंतर प्रयासों की एक शक्तिशाली स्वीकृति है."

एम्स के अनुसार, दान की गई राशि को एक कोष के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे प्राप्त ब्याज का उपयोग स्त्री रोग संबंधी दुर्दमता पर अनुसंधान, गरीबों और वंचितों को सामुदायिक ऑन्कोलॉजी सेवाएं प्रदान करने तथा निवारक ऑन्कोलॉजी पहलों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा.

संस्थान ने कहा कि कोष का इष्टतम और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पर्यवेक्षी समिति का गठन किया गया है.

शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में, एम्स भुवनेश्वर की एक टीम ने प्रोफेसर लक्ष्मीबाई से ब्रह्मपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की. उन्होंने संस्थान की ओर से आभार व्यक्त किया और उनके 100वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं.

एम्स भुवनेश्वर ने कहा कि वह प्रोफेसर लक्ष्मीबाई द्वारा व्यक्त विश्वास को बहुत महत्व देता है तथा स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता, करुणा-आधारित सेवा और समाज के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

राष्ट्रपति ने जानिए डॉ. लक्ष्मी बाई का कैसे जताया आभार

राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रोफेसर लक्ष्मी बाई को लिखे पत्र लिखकर आभार जताया और कहा कि आपको आपके 100वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! ईश्वर आपको अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन का आशीर्वाद दें. मुझे पता चला है कि आपने हाल ही में AIIMS भुवनेश्वर में स्त्री रोग संबंधी कैंसर पाठ्यक्रम शुरू करने के नेक कार्य के लिए अपनी बचत से बड़ी राशि दान की है. यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और मैं आपके इस विचारशील कार्य की तहे दिल से सराहना करती हूं,”   

उन्होंने कहा, "सरकारें सभी को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं. मुझे विश्वास है कि आप जैसे उदार नागरिकों की भागीदारी अन्य लोगों को आगे आकर सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए प्रेरित करेगी."

राष्ट्रपति ने लिखा, "मैं समझती हूं कि आपने अपने लगभग चार दशकों के करियर में हमेशा लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है. आपका जीवन इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे शिक्षा किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचा सकती है और बदले में समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है."

