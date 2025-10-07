Add DNA as a Preferred Source
भोजपुरी सितारों की राह पर मैथिली, कहीं सियासी टूल बनकर न रह जाएं!

आउट होने पर गुस्से से आग बबूला हुए पृथ्वी शॉ, गेंदबाज के पीछे बल्ला लेकर दौड़े, VIDEO

क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस लड़के ने दिया आर्यन खान का साथ, शाहरुख खान के लाडले की सीरीज यूं ही नहीं हुई हिट

माचिस की डिब्बी से भी छोटे हैं दुनिया के ये 5 फोन, फीचर्स कर देंगे हैरान

Begum Akhtar: वो सिंगर जिसकी आवाज़ इधर-उधर नहीं, सीधे दिल में उतरती है...

Karwa Chauth Special Halwa: कैसे बनता है मुंह में घुल जाने वाला 'मखानी हलवा'? जानें आसान रेसिपी

Bilaspur Landslide: हिमाचल के बिलासपुर में भारी लैंडस्लाइड, यात्रियों से भरी बस मलबे में दबी, 18 की मौत, कई घायल

Rashifal 08 October 2025: आज तुला वालों चिंता और परेशानी भरा रहेगा दिन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का हाल

आपके सेविंग अकाउंट पर किसकी रहती है नजर? CA के दावे से चौंक जाएंगे आप

Karwa Chauth Special Halwa: कैसे बनता है मुंह में घुल जाने वाला 'मखानी हलवा'? जानें आसान रेसिपी

Karwa Chauth Special Halwa Recipe: अगर आप इस बार करवाचौथ के मौके पर घर पर ही कुछ मीठा बनाने की सोच रही हैं तो मखानी हलवा ट्राय कर सकती हैं. ये टेस्टी हलवा बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. आइए जान लेते हैं मखानी हलवा बनाने की क्या है आसान रेसिपी... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 07, 2025, 09:20 PM IST

Karwa Chauth Special Halwa: कैसे बनता है मुंह में घुल जाने वाला 'मखानी हलवा'? जानें आसान रेसिपी

How to make makhani halwa on Karwa Chauth  

Karwa Chauth Special Halwa Recipe: करवाचौथ का त्योहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी है. बता दें कि करवाचौथ हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं. इसके अलावा इस दिन कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, खासतौर से खाने की मीठी चीजें.

ऐसे में अगर आप भी इस बार घर पर ही कुछ मीठा बनाने की सोच रही हैं तो मखानी हलवा (Makhani Halwa) ट्राय कर सकती हैं. ये टेस्टी हलवा बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. आइए जान लेते हैं मखानी हलवा बनाने की क्या है आसान रेसिपी... 

न मेहनत, न ही ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत

इसे बनाने में न तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और न ही इसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. आज हम आपको यहां मखानी हलवा की आसान सी रेसिपी बता रहे हैं, तो आइए नोट कर लें मखानी हलवा की आसान सी रेसिपी..

यह भी पढ़ें: इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, जानें तारीख से लेकर चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त

सामाग्री 

  • सूजी
  • दूध
  • चीनी
  • ड्राई फ्रूट्स
  • घी
  • इलायची पाउडर

जान लें बनाने की विधि

-  सबसे पहले सूजी में एक कप गर्म दूध डालें, फिर इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दें. 
- इसके बाद एक पैन में घी डालें और इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करें और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें.
- फिर ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद इसी घी में चीनी डालें और ब्राउन होने तक पकाएं.
- इसके बाद जब चीनी ब्राउन हो जाए तो इसमें एक कप दूध डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें.
- अब इसमें सूजी और दूध का पेस्ट डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएं. 
- इसके बाद हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक इससे घी अलग न हो जाए.
 
ये हलवा बनाने में जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा टेस्टी लगता है. इस स्टेप को फाॅलो करके आप मखानी हलवा बनाएं और फिर इसे गर्मागरम सर्व करें और खाएं. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

