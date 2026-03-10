FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेल-गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, गैस की आपूर्ति तय करने के लिए फैसला लिया, देशभर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए फैसला, लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी 

Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी

Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

UPSC Marksheet 2025: कब जारी होगी यूपीएससी सीएसई की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

कब जारी होगी UPSC CSE 2025 की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Homemade Hair Dye: सफेद बाल 45 मिनट डार्क ब्राउन कर देगा ये नेचुरल हेयर डाई फॉर्मूला, जानिए कैसे इसे घर पर बनाएं

Hair Color: सफेद बाल पर कैमिकल हेयर डाई लगा लगाकर अगर आप थक गए हैं और बालों के टेक्सचर से लेकर क्वालिटी और क्वाटिटी सब घटती जा रही तो परेशान न हों आपके लिए वो मैजिकल नेचुरल हेयर डाई फॉर्मूला लाए हैं जो बिना किसी नुकसान को बालों को जड़ से हमेशा के लिए काला भी करेगा और बाल स्मूद कर के घने भी बनाएगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 10, 2026, 11:28 AM IST

Homemade Hair Dye: सफेद बाल 45 मिनट डार्क ब्राउन कर देगा ये नेचुरल हेयर डाई फॉर्मूला, जानिए कैसे इसे घर पर बनाएं

This natural hair dye formula will turn gray hair black. (Photo Credit-AI Generated)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सफेद बालों को छिपाने के लिए लोगों को मजबूरी में ही कई बार केमिकल हेयर डाई का यूज करना पड़ता है. लेकिन जब बाल में बार-बार अमोनिया युक्त कैमिकल लगता है तो बाल भले ही काले या ब्राउन हो जाते हैं लेकिन इससे बालों की हालत जरूर खस्ता होने लगती है. अक्सर कैमिकल कलर से बालों के टेक्सचर, चमक और घनत्व में बदलाव आने लगाता है , ऐसे में तब समझ नहीं आता कि क्या किया जाए. अगर आप ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप परेशान न हो आपको आज एक ऐसा जबरदस्त हेयर डाई का नेचुरल फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो बालों को न केवल डार्क ब्राउन से काला रंग देगा बल्की बालों को स्मूदनेस, मजबूती और शानिंग सब देगा. त्वचा और बालों के विशेषज्ञ भी इसे नेचुरल हेयर डाई के फायदों को नकार नहीं पाते हैं

हाल के कुछ सालों में लोग कैमिकल डाई छोड़कर बालों को सफेद रखने में ही भलाई समझने लगे हैं लेकिन कई बार ये सफेद बाल लोगों के आत्मविश्वास को भी गिराने लगते हैं. ऐसे में आज आपको हिना, इंडिगो और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से बना एक प्राकृतिक विकल्प देंगे जो आपके बालों की सफेदी भी खत्म करेंगे और बाल लंबे-घने भी बना देंगे.

प्राकृतिक हेयर डाई में क्यों लोकप्रिय है हिना और इंडिगो

प्राकृतिक बाल रंगने के तरीकों में हिना और इंडिगो का संयोजन लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है. हिना बालों को हल्का तांबे या भूरा टोन देती है, जबकि इंडिगो उससे गहरा रंग बनाने में मदद करता है. जब इन दोनों का सही अनुपात में उपयोग किया जाता है तो यह मिश्रण सफेद बालों को गहरे भूरे या काले रंग के करीब शेड दे सकता है. कई पारंपरिक हेयर केयर पद्धतियों में यह तरीका लोकप्रिय माना जाता है.

जड़ी-बूटियों की ताकत: जटामांसी और रतनजोत

कुछ हर्बल विशेषज्ञों के अनुसार इस मिश्रण में जटामांसी और रतनजोत जैसी जड़ी-बूटियां मिलाने से बालों को अतिरिक्त पोषण मिल सकता है. जटामांसी को पारंपरिक रूप से बालों की जड़ों को मजबूत करने और स्कैल्प को शांत रखने के लिए जाना जाता है. वहीं रतनजोत प्राकृतिक रंगत देने में सहायक माना जाता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति के बालों की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी नए मिश्रण का पहले पैच टेस्ट करना जरूरी होता है.

घर पर कैसे तैयार करें हर्बल हेयर डाई

इस प्राकृतिक हेयर डाई को बनाने के लिए आम तौर पर हिना पाउडर, इंडिगो पाउडर, जटामांसी पाउडर और रतनजोत का उपयोग किया जाता है. सबसे पहले हिना पाउडर को गुनगुने पानी या चाय-कॉफी के पानी में मिलाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें. इसी के साथ अलग से एक बाउल में रतनजोत और जटामासी के पाउडर को भी पानी में मिक्स कर लें. बस रतन जोत की मात्रा चुटकी भर लें. बाकी हिना और इंडिगो की मात्रा समान होगी. जटामासी तीन चौथाई मात्रा में लें. ये सभी पानी में कम से कम 7 से 8 घंटे तक भीगो दें और जब  इसका रंग सक्रिय हो जाए तब अलग से इंडिगो पाउडर को गुनगुने पानी और चुटकी भर नमक के साथ घोल लें और 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें. 5 मिनट बाद हिना, जटामासी, रतनजोत और इंडिगो सबको साथ मिलाएं और नारियल का एक चम्मच तेल मिक्स कर दें और इसे बालों पर जड़ से अंत तक लगा लें.

बालों पर लगाने का तरीका

इस हर्बल मिश्रण को साफ और सूखे बालों पर जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाया जाता है. लगाने के बाद बालों को शावर कैप या कपड़े से ढकना बेहतर माना जाता है. लगभग दो से तीन घंटे बाद बालों को सादे पानी से धोया जा सकता है. कई लोग अगले दिन हल्के हर्बल शैम्पू से बाल साफ करते हैं ताकि रंग अच्छी तरह सेट हो सके.

क्या यह सच में स्थायी रंग देता है?

हिना और इंडिगो बालों पर एक प्राकृतिक परत बनाते हैं, जिससे रंग धीरे-धीरे गहरा होता है. और स्थायी रंग मिलता है, ये कैमिकल कलर की तरह ही नेचुरली बालों को रंग देते हैं और अगली बार टचअप की जरूरत भी 20 से 25 दिन में पड़ती है.  

बस इन बातों का रखें ध्यान

बालों में जब भी नेचुरल कलर लगाएं आपको बालों को धोने का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा. बालों में नेचुरल हेयर डाई लगाने के बाद हमेशा सादे पानी से धोएं और अगले 48 घंटे तक शैंपू का यूज न करें. क्योंकि 48 घंटे तक बालों में इस डाई का कलर चढ़ता रहता है. इसके अलावा हमेशा माइल्ड शैंपू का यूज करें या कलर प्रोटेक्टेड शैंपू यूज करें. इससे बालों रंग लंबे समय तक टिका रहता है.

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी और रिसर्च पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर या ब्यूटी विशेषज्ञ से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है
नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
Amavasya in March: 17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? क्या करें इस दिन दान और सौभाग्य का कौन सा उपाय आएगा काम
17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? इस दिन क्या करें दान और सौभाग्य के लिए कौन सा उपाय आएगा काम
Shani Ast: अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
MORE
Advertisement