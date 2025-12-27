FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Blood Sugar: नाम दारू लेकिन काम दवा का करती है ये आयुर्वेदिक हल्दी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जादुई असर दिखाती है ये

आज आपको एक ऐसी हल्दी के बारे में बताएंगे जिसके नाम में तो दारू है लेकिन वो काम दवा की तरह करती है. ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए वरदान होती है. चलिए जानें इसके कैसे और कब खाना चाहिए और दारू हल्दी के फायदे क्या हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 27, 2025, 02:24 PM IST

Blood Sugar: नाम दारू लेकिन काम दवा का करती है ये आयुर्वेदिक हल्दी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जादुई असर दिखाती है ये

Ayurvedic benefits of Daru Haldi 

दारू हल्दी एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि है जिसे इंडियन बारबेरी भी कहा जाता है. इसका मुख्य सक्रिय तत्व बर्बेरिन (Berberine) है, जिस पर आधुनिक विज्ञान ने भी व्यापक शोध किया है. आयुर्वेद में इसे रक्तशोधक, पाचनवर्धक और चयापचय सुधारक माना गया है.

ब्लड शुगर कैसे कम करती है

दारू हल्दी का बर्बेरिन तत्व शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे कोशिकाएं शुगर को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाती हैं. यह लिवर में अतिरिक्त ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया (Gluconeogenesis) को धीमा करता है. साथ ही आंतों से शुगर के अवशोषण को कम कर देता है. इसी कारण टाइप-2 डायबिटीज़ में यह प्राकृतिक सहायक के रूप में उपयोगी मानी जाती है. नियमित और सही मात्रा में सेवन से फास्टिंग और पोस्ट-प्रांडियल शुगर दोनों में सुधार देखा गया है.

कोलेस्ट्रॉल कैसे घटाती है

दारू हल्दी खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में सहायक है. बर्बेरिन लिवर में कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज़्म को संतुलित करता है और LDL रिसेप्टर्स की सक्रियता बढ़ाता है, जिससे रक्त से खराब वसा तेजी से साफ होती है. यह HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बनाए रखने में भी मदद करती है, जिससे हृदय रोग का जोखिम घटता है.

बरबेरीन कैसे काम करता है?

यकृत में शर्करा उत्पादन में कमी: यकृत से संग्रहित शर्करा को रक्तप्रवाह में छोड़ने के लिए जिम्मेदार विभिन्न संकेतन मार्ग और एंजाइम बर्बेरिन द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं. 

इंसुलिन प्रतिरोध को कम करना : कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए, बर्बेरिन ने उपलब्ध इंसुलिन रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ा दी. 

इंसुलिन स्राव में वृद्धि: बर्बेरिन खुराक के आधार पर इंसुलिन स्राव को बढ़ावा देता है. इसका अर्थ है कि बर्बेरिन केवल शर्करा की उपस्थिति में ही इंसुलिन स्राव को प्रेरित करता है. 

कई प्रमुख एंजाइमों को बाधित करना: जब आंत में शर्करा को तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम की गतिविधि को बर्बेरिन द्वारा अवरुद्ध किया जाता है, तो शर्करा का आंतों द्वारा अवशोषण भी अवरुद्ध हो जाता है.

शर्करा का अवशोषण बढ़ाना: बर्बेरिन ने इंसुलिन की अनुपस्थिति में भी वसा, मांसपेशियों और यकृत कोशिकाओं द्वारा शर्करा के अवशोषण को बढ़ाया.

रिसर्च क्या बताती है 

डायबिटीज रोगियों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि तीन महीने तक प्रतिदिन एक ग्राम बर्बेरीन का सेवन करने से बल्ड शुगर का स्तर 20% तक कम हो गया. टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों पर किए गए एक अन्य तीन महीने के परीक्षण में बर्बेरिन का शुगर कम करने वाला प्रभाव डायबिटीज में उपयोग की जाने वाली दवा ग्लुकोफेज (मेटफॉर्मिन)के समान था. हालांकि ये कमी 3 महीने बाद नजर आई थी रोजाना सेवन के. अन्य परीक्षणों की अध्ययन अवधि 14 दिनों से लेकर छह महीने तक थी. 

इसे कैसे खाना चाहिए

दारू हल्दी चूर्ण:
– ½ चम्मच दारू हल्दी चूर्ण
– गुनगुने पानी या शहद के साथ
– दिन में 1–2 बार

काढ़ा:
– 1 चम्मच दारू हल्दी की जड़
– 1 कप पानी में उबालकर आधा करें
– छानकर पिएं

कैप्सूल/टैबलेट (आयुर्वेदिक):
– 300–500 mg
– दिन में 1–2 बार, डॉक्टर की सलाह से

कब सेवन करना चाहिए

सुबह खाली पेट: ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए

खाने से 30 मिनट पहले: कोलेस्ट्रॉल और पाचन सुधार के लिए

नियमितता बहुत ज़रूरी है; कम से कम 6–8 सप्ताह में प्रभाव दिखता है.

सावधानियां

गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गंभीर दवाएं लेने वाले लोग सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें. अत्यधिक मात्रा लेने से पेट में जलन या लो ब्लड शुगर हो सकती है.

 दारू हल्दी एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय है, जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को संतुलित करने में मदद करती है. सही मात्रा, सही समय और स्वस्थ जीवनशैली के साथ इसका उपयोग लंबे समय तक लाभकारी हो सकता है.

