FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, पूर्व मंत्री बूटा सिंह के बेटे ने कराई, अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा

CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा

IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव? 

Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत

कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए

कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए

Numerology: यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते 

यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Health Tips: इन 5 पौधों की हरी पत्तियां हैं विटामिन और मिनरल्स से भरपूर, जानें किस बीमारी में कौन सा पत्ता खाएं?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 5 प्रकार की हरी पत्तियां हमारे शरीर के लिए अमृत के समान हैं. सुबह खाली पेट इन 5 पौधों की पत्तियों को खाने से रोग दूर हो सकते हैं. ये 5 प्रकार की पत्तियां कौन सी हैं और किन बीमारियों के लिए कौन सी पत्तियां खानी चाहिए, आइए आज विस्तार से जानते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 05, 2025, 11:12 AM IST

Health Tips: इन 5 पौधों की हरी पत्तियां हैं विटामिन और मिनरल्स से भरपूर, जानें किस बीमारी में कौन सा पत्ता खाएं?

Health Benefits of Green Leaves 

Add DNA as a Preferred Source

Health Benefits of Green Leaves: हमारे घर के आस-पास उगने वाले कुछ पौधों की हरी पत्तियाँ दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इन पत्तियों में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का राज़ छिपा है. ये पत्तियाँ विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं. ये पत्तियाँ हमें बीमारियों से बचाती हैं और शरीर की कुछ समस्याओं को ठीक भी कर सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि ये 5 जादुई पत्तियाँ कौन सी हैं. 

Health Benefits of Green Leaves:
 
करी पत्ता

करी पत्ता यानी मीठी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल रोज़ाना खाने में किया जाता है. ये पत्तियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं. नीम की पत्तियों में आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है. ये पत्तियां लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं. ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करती हैं. ये पाचन क्रिया को मजबूत बनाती हैं. बालों के झड़ने की समस्या में भी मीठी नीम फायदेमंद साबित होती है. 

Health Benefits of Green Leaves:
 
तुलसी के पत्ते

तुलसी के पत्ते औषधीय होते हैं. तुलसी के पत्तों में यूजेनॉल और एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिक होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं. तुलसी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और तनाव को कम करती है. रोज़ाना सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाने से सर्दी, खांसी और कफ जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. 

Health Benefits of Green Leaves:
 
नीम के पत्ते

कड़वे नीम के गुण मीठे होते हैं. नीम के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह रक्त को शुद्ध करता है. कड़वे नीम का सेवन मुँहासों सहित त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभकारी होता है. आप नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उसका पानी पी सकते हैं. आप नीम के पत्तों का पेस्ट त्वचा पर भी लगा सकते हैं. 

Health Benefits of Green Leaves:
 
मोरिंगा

मोरिंगा यानी सहजन के पत्ते विटामिन ए, सी, ई और अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं. यह पत्ता ऊर्जा बढ़ाता है. हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और हार्मोन संतुलन में मदद करता है. मोरिंगा पाउडर का नियमित सेवन शरीर को भीतर से मज़बूत बनाता है. 

Health Benefits of Green Leaves:
 
पुदीना

पुदीना शरीर को ठंडक पहुँचाता है. पुदीने की पत्तियों में मेन्थॉल होता है जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है. यह गैस, एसिडिटी और अपच से राहत देता है. पुदीने की चटनी खाने से शरीर को ठंडक मिलती है. पुदीना चबाने से सांसों की दुर्गंध दूर होती है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
CAT Admit Card 2025: कब जारी होगा CAT 2025 का एडमिट कार्ड? 30 नवंबर को होने वाली है परीक्षा
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी
Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव? 
Delhi NCR में प्रदूषण और डेंगू का डबल अटैक, मच्छरों की डंक से 2 की मौत, 1136 नए मामले दर्ज! कैसे करें बचाव?
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बाद भी बने न्यूयॉर्क के मेयर
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बाद भी बने न्यूयॉर्क के मेयर
Train Accident: बिलासपुर के बाद अब मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत
Train Accident: बिलासपुर के बाद अब मिर्जापुर में बड़ा रेल हादसा, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के टॉप 5 Gold Reserve वाले देश, जानें किस नंबर पर आता है भारत
कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए
कानून पढ़ा, क्लासिकल म्यूजिक सीखा और UPSC क्रैक कर बन गईं IAS, भारत की मल्टीटैलेंटेड अधिकारी से मिलिए
Numerology: यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते 
यारों के यार होते हैं 11 वें महीने में जन्मे लोग, वादा कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते
उत्तर की तरफ भारत का आखिरी गांव कौन सा है? चीन से है महज 24 किलोमीटर दूर
उत्तर की तरफ भारत का आखिरी गांव कौन सा है? चीन से है महज 24 किलोमीटर दूर
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE