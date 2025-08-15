Twitter
लाइफस्टाइल

भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?

Independence Day Special Report: स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. लेकिन भारत में ऐसे भी 2 प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें रेड फोर्ट पर झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 15, 2025, 08:09 AM IST

What is the special reason for hoisting the tricolor on Red Fort?: देश के दो प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लाल किले पर नहीं फहराया तिरंगा, जानिए ऐसा क्यों हुआ?
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए गौरव का दिन है. हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. यह परंपरा 1947 से चली आ रही है, लेकिन देश के इतिहास में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें यह सम्मान कभी नहीं मिला. इनमें दो प्रमुख नाम हैं गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर. आइए जानते हैं कि इन दोनों प्रधानमंत्रियों को यह अवसर क्यों नहीं मिला. इसके पीछे क्या कारण था?
 
गुलजारीलाल नंदा
गुलजारीलाल नंदा को दो बार देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला. पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 27 मई 1964 को और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 11 जनवरी 1966 को. दोनों ही बार वह अंतरिम अवधि के लिए ही इस पद पर रहे. दोनों ही बार उनका कार्यकाल कुछ ही हफ्तों का था. पहली बार करीब 13 दिन का था और दूसरी बार भी करीब 13 दिन का था. क्योंकि 15 अगस्त उनके कार्यकाल में नहीं आया, इसलिए उन्हें कभी लाल किले पर तिरंगा फहराने का अवसर नहीं मिला.
 
चंद्रशेखर
भारत के आठवें प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक देश की बागडोर संभाली. उनका कार्यकाल छह महीने से थोड़ा ज़्यादा का था. इस दौरान देश में राजनीतिक अस्थिरता थी और उनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, लेकिन यह सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी और उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा. उनके कार्यकाल में 15 अगस्त का दिन कभी नहीं आया, जिसके कारण वे लाल किले से तिरंगा नहीं फहरा सके.

लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या खास वजह है?
15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन है, जब भारत ने ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों को तोड़कर आजादी की हवा में सांस ली थी. यह दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और समर्पण की गाथा है. लाल किले पर तिरंगा फहराना महज एक परंपरा नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक गौरव और आजादी का प्रतीक है. यहीं से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को संबोधित करते हैं और आने वाले साल के लिए सरकार की नीतियों का खाका पेश करते हैं. 1947 में पंडित नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराकर इस परंपरा की शुरुआत की थी, जिसका पालन आज तक हर साल किया जाता है. इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली स्थित लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभरा था.

