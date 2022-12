Online Games Addiction: बच्चे को लग गई है ऑनलाइन गेमिंग की लत? ऐसे छूटेगी आदत  

बच्चे को लग गई है ऑनलाइन गेमिंग की लत? ऐसे छूटेगी आदत

डीएनए हिंदी: How To Keep Away Children From Online Games Addiction- आजकल बच्चों के हाथ में हर वक्त मोबाइल देखने को मिलता है. खासतौर से कोरोना महामारी के बाद स्मार्टफोन बच्चों के लिए भी जरूरी हो गया है. ऑनलाइन क्लास हो या फिर कोई असाइनमेंट अब सबकुछ फ़ोन में ही दे दिया जाता है. पढ़ाई के अलावा अब कुछ बच्चे फ़ोन में ऑनलाइन गेम्स खेलने लगे हैं (Online Games Addiction). या यूं कहें कि उन्हें ऑनलाइन गेम्स की लत लग गई है. ऐसे में वे दिन भर अपने फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट में तरह तरह के गेम्स खेलते रहते हैं. इससे बच्चों के मेंटल हेल्थ और ग्रोथ में बुरा (Children Mental And Physical Health) असर पड़ रहा है. ऐसे में अगर आपके बच्चे को भी ऑनलाइन गेम्स की लत लग गई है (Parental Tips For Child), तो हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बता रहे हैं. जिसकी मदद से आप अपने बच्चे की ये लत छुड़वा सकते हैं.

समय करें निर्धारित

बच्चों के ऑनलाइन गेम्स खेलने की आदत को छुड़ाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रखने की कोशिश करें और फोन, लैपटॉप और टेबलेट यूज करने का एक समय निर्धारित करें. तय समय के बाद बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स छूने का आदेश बिल्कुल न दें.

नजर रखें

बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें. आप हर वक्त उनको खेलने से नहीं रोक सकते. इसलिए उन्हें बताएं कि कौन सा गेम सही है और कौन सा गेम गलत है. बच्चों को पबजी जैसे गेम्स से दूर रखें, यह उनकी गेमिंग की लत को स्ट्रांग होने से जरूर रोक सकते हैं.

ऐज रेटिंग चेक करें

गूगल प्ले स्टोर पर बच्चों के फेवरेट गेम्स की ऐज रेटिंग चेक करें. अगर गेम आपके बच्चों की उम्र के अनुसार नहीं है, तो अपने बच्चों को उसे बिल्कुल न खेलने दें.

बच्चों में बढ़ाएं जागरुकता

बच्चों में ऑनलाइन गेम्स के नुकसानों को लेकर जागरुकता बढ़ाने की कोशिश करें. उन्हें ऑनलाइन गेमिंग के बारें में समझाएं और उनके नुक्सान बताएं. इसके अलावा उनको ऐसे गेम्स दिखाएं जो उनके लिए बेहतर हो सकता है.

