Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Mouth Cancer Sign: मुंह के अंदर होने वाली ये 5 दिक्कतें कहीं कैंसर का संकेत तो नहीं? इन लक्षणों पर रखें नजर

भारत में फेफड़ों के कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा लोग मुंह के कैंसर के शिकार होते हैं और उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है. जिसका सबसे बड़ा कारण धूम्रपान और तंबाकू का सेवन है. मुंह का कैंसर होंठों, मसूड़ों, जीभ, गालों की अंदरूनी परत, तालू और गले तक फैल सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 22, 2025, 08:04 AM IST

Mouth Cancer Sign: मुंह के अंदर होने वाली ये 5 दिक्कतें कहीं कैंसर का संकेत तो नहीं? इन लक्षणों पर रखें नजर

मुंह के कैसर के क्या संकेत होते हैं?

भारत में कैंसर के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पुरुषों में मुँह का कैंसर सबसे आम कैंसर में से एक है. मुँह का कैंसर मुँह में एक छोटे से छाले जैसा दिखता है, जिसका अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह बढ़कर गले तक फैल सकता है. इसलिए, मुंह के कैंसर का जल्द पता लगाना ज़रूरी है, ताकि समय पर इसका इलाज किया जा सके. आइए जानें कि मुंह के कैंसर के क्या कारण हैं और वे लक्षण जिनसे मुंह के कैंसर की पहचान की जा सकती है.

मुंह के कैसर के क्या संकेत होते हैं?

मौखिक कैंसर का क्या कारण है?

तंबाकू का सेवन - यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है. गुटखा, खैनी, ज़र्दा, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. ये चीज़ें मुँह के ऊतकों के सीधे संपर्क में आकर कैंसर का कारण बनती हैं.

शराब पीना - जोखिम तब और बढ़ जाता है जब शराब, विशेष रूप से तंबाकू के साथ मिलाई जाती है

सुपारी और गुटखा - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सुपारी में मौजूद सुपारी को कैंसरकारी माना है. सुपारी और गुटखा के नियमित सेवन से कैंसर भी हो सकता है.

खराब मौखिक स्वच्छता - दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी, और लंबे समय तक मुंह में गलत तरीके से फिट किए गए डेन्चर भी जोखिम कारक हो सकते हैं.

एचपीवी संक्रमण - मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) संक्रमण भी मौखिक कैंसर का कारण बन सकता है.

अच्छी खबर यह है कि यदि मौखिक कैंसर का पता प्रारंभिक अवस्था में लग जाए तो इसका काफी हद तक इलाज संभव है और रोगी के ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

मुंह के कैसर के क्या संकेत होते हैं?

मौखिक कैंसर के लक्षण क्या-क्या दिखते हैं?

मुंह के छाले जो ठीक नहीं होते

अगर आपके मुँह, जीभ, गालों के अंदर या होंठों पर दो हफ़्तों से ज़्यादा समय से कोई घाव, अल्सर या गांठ है और ठीक नहीं हो रही है, तो यह एक गंभीर चेतावनी संकेत हो सकता है. सामान्य छाले एक से दो हफ़्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कैंसर के घावों को ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है.

मुंह में सफेद या लाल धब्बे 

मुँह के अंदर कहीं भी सफेद या लाल धब्बे दिखाई देते हैं. ये दर्दनाक नहीं होते, लेकिन इन्हें कैंसर-पूर्व घाव माना जाता है. इन्हें कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

मुंह के कैसर के क्या संकेत होते हैं?

निगलने या चबाने में कठिनाई

भोजन या पानी निगलने में अचानक कठिनाई, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना या जबड़े को हिलाने में कठिनाई भी एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है.

बिना किसी चोट के मुंह से खून

आना या मुंह के किसी भी हिस्से में सुन्नपन आना. आवाज़ में बदलाव भी चिंता का विषय है.

मुंह के कैसर के क्या संकेत होते हैं?

गर्दन में गांठ

यदि आपको अपनी गर्दन के किसी भी हिस्से में गांठ महसूस होती है जो बढ़ती रहती है, तो यह मौखिक कैंसर के कारण बढ़े हुए लिम्फ नोड्स का संकेत हो सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

