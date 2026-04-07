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Low IQ Person: ये 8 आदतें लो आईक्यू वालों की निशानी होती हैं, जानें कैसे करें समझदार और मूर्ख में फर्क 

कई बार हमारे साथ या आस-पास ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्ञान भले न हो लेकिन वह हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं. आज आपको कुछ ऐसे Low IQ वाले व्यक्ति की व्यवहारिक आदतों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे की सामने वाला मूर्ख कैटेगरी में आता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 07, 2026, 01:32 PM IST

Low IQ Person: ये 8 आदतें लो आईक्यू वालों की निशानी होती हैं, जानें कैसे करें समझदार और मूर्ख में फर्क 

What are the characteristics of people with a low IQ? Photo Credit: AI
 

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कुछ लोगों को सिर्फ़ खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना ही पसंद नहीं होता, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि दूसरे लोग सिर्फ़ उनकी ही बात सुनें. उनका बर्ताव कुछ ऐसा होता है कि उनके सामने वाला व्यक्ति अक्सर चुप हो जाता है. नतीजतन, उन्हें यह लगने लगता है कि उनके ज्ञान या तर्क के आगे कोई टिक ही नहीं सकता. लेकिन असल में, लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, और उससे बहस करने का मतलब सिर्फ़ खुद को ज़लील करना होगा. लेकिन कोई यह कैसे पता लगाए कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है या उसका IQ (बुद्धि-स्तर) कम है? तो, आज हम आपके साथ 8 ऐसी आदतें शेयर करेंगे जो एक मूर्ख यानी कम IQ स्तर की निशानी होती हैं.

ये आदतें मूर्खों की निशानी होती हैं

1. बिना सोचे बोलना- हर बात पर तुरंत रिएक्शन देना एक ऐसे इंसान की निशानी मानी जाती है जिसका आईक्यू स्तर सच में कम होता है. क्योंकि ऐसे लोग बिना सोच-समझकर जवाब देते हैं और कई बार सामने वाले के तर्क को गलत साबित करने में लगे रहते हैं.

2. दूसरों की बात न सुनना- अगर कोई किसी की बात को सुने बगैर ही बीच में काट देता है और सिर्फ अपनी ही कहता है या अपनी ही बात को सही मानता है तो समझ लें उसका आईक्यू लेवल कम है.

3. बार-बार वही गलती दोहराना - बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं लेकिन मूर्ख वही गलती बार-बार करते हैं. ऐसे लोगों के पास हर गलती का एक जस्टिफिकेशन भी होता है और उसे वो गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं.

4. हर चीज पर ओवरकॉन्फिडेंस -बिना जानकारी के भी खुद को एक्सपर्ट समझना ये लो आईक्यू वालों की पहचान होती है. ऐसे लोग न तो गलती मानते हैं न ही अपनी अधूरी जानकारी की बात स्वीकार करते हैं.

5. छोटी बात पर गुस्सा या इमोशनल होना- ऐसे लोग छोटी सी बातों को भी बढ़ा देते हैं. बात-बात पर वो अपना कंट्रोल खो देते हैं. 

6. लॉजिक की जगह अफवाहों पर भरोसा- बिना जांचे हर चीज मान लेते हैं ऐसे लोग. ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं. जो भी कहता है ये मान लेते हैं और खुद का दिमाग यूज नहीं करते. इसलिए ऐसे लोगों में ईगो भी खूब होता है.

7. जिम्मेदारी से भागना- ऐसे लोग किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाने से बचते हैं. ये अपनी गलती दूसरों पर डालना या बहाने बनाना खूब जानते हैं.

8. सीखने की इच्छा का न होना- ऐसे लोग कुछ भी नई चीजों को सीखना या समझना नहीं चाहते हैं. इनके अंदर “मुझे सब आता है” वाली सोच होती है.

हालांकि, कई बार तनाव, माहौल या जानकारी की कमी से भी ऐसा व्यवहार हो सकता है. डर के वह कई बार ऐसे बन जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टिव फील कर सकें.

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