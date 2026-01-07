FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

'मिशन कर्मयोगी' को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को करना होगा ये काम

'मिशन कर्मयोगी' को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को करना होगा ये काम

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

ऑफिस में अपनी मान-प्रतिष्ठा हर कोई चाहता है बनी रहे लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि नौकरी पर संकट आ जाता है और कई बार इज्जत भी डाउन हो जाती है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 07, 2026, 02:18 PM IST

ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

Which mistakes can cost you your job?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

कहते हैं जहां आप काम करते हैं वो मंदिर की तरह होता है क्योंकि कर्म ही पूजा माना जाता है लेकिन कई बार लोग ये भूल जाते हैं और कार्यस्थल पर भी अपनी बुरी आदतों को न केवल कैरी करते हैं बल्कि वहां का माहौल भी खराब करते हैं. लेकिन ऐसे लोगों के बुरे कर्म कई बार उन पर ही हावी हो जाते हैं और उनकी नौकरी ही नहीं इज्जत भी ले बीतते हैं. तो चलिए जानें कि आफिस में कौन सी गलतियां कभी भूल के भी नहीं करनी चाहिए. 

Which mistakes can cost you your job?Which mistakes can cost you your job?

1- कभी भी अपने कलिग्स या सहयोगियों के साथ अपने कार्यस्थल के कामकाज- सीनियर या जुनियर की बुराई न करें. भले ही आपके साथ किसी ने बुरा किया हो लेकिन उसे कभी अन्य लोगों को न बताएं. बल्कि अपने सीनियर या एचआर से सीधे इस बारे में बात करें. क्योंकि भले ही आपने गलती न की हो लेकिन अपने साथ किसी के द्वारा की गई गलती का प्रचार आप ये सोचकर करते हैं कि इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम होगी तो आप गलती करते हैं. क्योंकि ऐसा करने वाले को ही लोग हल्के चरित्र का मानते हैं.

Which mistakes can cost you your job?

2- अपने कार्यस्थल या ऑफिस में अगर आप किसी दूसरे के काम का क्रेडिट खाते हैं तो उसे बंद कर दें क्योंकि भले ही आपका जुनियर या सहयोगी इस बात पर रिएक्ट नहीं करता है लेकिन कभी भी ये बात अगर खुल गई तो आपकी इज्जत भी जाएगी और लोग अगली बार प्रमोशन देने से भी करताएंगें.

Which mistakes can cost you your job?

3-ऑफिस में राजनीति करने की आदत है तो इसे भी बदल दें क्योंकि राजनीति की जगह ऑफिस नहीं होती है. अगर ऑफिस में आप राजनीति करेंगे तो तय कि एक दिन जब आपका भंडा फूटेगा तो नौकरी और इज्जत दोनों चली जाएगी.

Which mistakes can cost you your job?

4-ऑफिस में समय पर आना उतना ही मायने रखता है जितना समय पर आपका काम और आपको मिलने वाली सैलेरी. कभी ये सोच कर आप अपने काम या ऑफिस आने में लेट न करें कि आपको जितनी सैलेरी मिलती है उतना ही काम करेंगे. क्योंकि जब आपको नौकरी दी गई थी तब उतनी ही सैलेरी पर आपने अपने काम और समय के लिए मंजूरी दी थी. इसलिए पैसा कम या ज्यादा होने का बहाना कर काम और समय को नजरअंदाज न करें.

Which mistakes can cost you your job?

5- ऑफिस में ऐसा भी न करें की आप काम कर और काम का दिखावा करें. आपके काम का मूल्याकंन कोई न कोई कर ही रहा होता है इसलिए ये कभी न भूलें कि आपके ऊपर किसी की नजर नहीं है. 

Which mistakes can cost you your job?Which mistakes can cost you your job?

6-चापलूसी की आदत है तो इसे बदल दें क्योंकि हर किसी की नौकरी या प्रमोशन चापलूसी से नहीं होता है. अगर आप चापलूसी के दम पर खुद को कहीं स्टैब्लिश करने की भूल कर रहे तो खुद को समय रहते सुधार लें. 

Which mistakes can cost you your job?

7-कभी भी कोई प्लानिंग, रूल या बात ऑफिस की किसी दूसरी जगह, लोग या साथी से न करें. इसे सबसे बड़ी भूल मानी जाती है. इस एक तरह से ऑफिस या सीनियर के प्रति धोखेबाजी मानी जाती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में
'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं
बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं
अग्निवीर के लिए शादी को लेकर क्या हैं नियम? एक गलती और हाथ से जा सकती है परमानेंट जॉब
अग्निवीर के लिए शादी को लेकर क्या हैं नियम? एक गलती और हाथ से जा सकती है परमानेंट जॉब
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
Surya Remedies: 2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
Sakat Chauth Moonrise Time 2026: आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
आज रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त से लेकर चांद निकलने का समय
Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज मिथुन वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement