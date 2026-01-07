ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

ऑफिस में अपनी मान-प्रतिष्ठा हर कोई चाहता है बनी रहे लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि नौकरी पर संकट आ जाता है और कई बार इज्जत भी डाउन हो जाती है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए.

कहते हैं जहां आप काम करते हैं वो मंदिर की तरह होता है क्योंकि कर्म ही पूजा माना जाता है लेकिन कई बार लोग ये भूल जाते हैं और कार्यस्थल पर भी अपनी बुरी आदतों को न केवल कैरी करते हैं बल्कि वहां का माहौल भी खराब करते हैं. लेकिन ऐसे लोगों के बुरे कर्म कई बार उन पर ही हावी हो जाते हैं और उनकी नौकरी ही नहीं इज्जत भी ले बीतते हैं. तो चलिए जानें कि आफिस में कौन सी गलतियां कभी भूल के भी नहीं करनी चाहिए.

1- कभी भी अपने कलिग्स या सहयोगियों के साथ अपने कार्यस्थल के कामकाज- सीनियर या जुनियर की बुराई न करें. भले ही आपके साथ किसी ने बुरा किया हो लेकिन उसे कभी अन्य लोगों को न बताएं. बल्कि अपने सीनियर या एचआर से सीधे इस बारे में बात करें. क्योंकि भले ही आपने गलती न की हो लेकिन अपने साथ किसी के द्वारा की गई गलती का प्रचार आप ये सोचकर करते हैं कि इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम होगी तो आप गलती करते हैं. क्योंकि ऐसा करने वाले को ही लोग हल्के चरित्र का मानते हैं.

2- अपने कार्यस्थल या ऑफिस में अगर आप किसी दूसरे के काम का क्रेडिट खाते हैं तो उसे बंद कर दें क्योंकि भले ही आपका जुनियर या सहयोगी इस बात पर रिएक्ट नहीं करता है लेकिन कभी भी ये बात अगर खुल गई तो आपकी इज्जत भी जाएगी और लोग अगली बार प्रमोशन देने से भी करताएंगें.

3-ऑफिस में राजनीति करने की आदत है तो इसे भी बदल दें क्योंकि राजनीति की जगह ऑफिस नहीं होती है. अगर ऑफिस में आप राजनीति करेंगे तो तय कि एक दिन जब आपका भंडा फूटेगा तो नौकरी और इज्जत दोनों चली जाएगी.

4-ऑफिस में समय पर आना उतना ही मायने रखता है जितना समय पर आपका काम और आपको मिलने वाली सैलेरी. कभी ये सोच कर आप अपने काम या ऑफिस आने में लेट न करें कि आपको जितनी सैलेरी मिलती है उतना ही काम करेंगे. क्योंकि जब आपको नौकरी दी गई थी तब उतनी ही सैलेरी पर आपने अपने काम और समय के लिए मंजूरी दी थी. इसलिए पैसा कम या ज्यादा होने का बहाना कर काम और समय को नजरअंदाज न करें.

5- ऑफिस में ऐसा भी न करें की आप काम कर और काम का दिखावा करें. आपके काम का मूल्याकंन कोई न कोई कर ही रहा होता है इसलिए ये कभी न भूलें कि आपके ऊपर किसी की नजर नहीं है.

6-चापलूसी की आदत है तो इसे बदल दें क्योंकि हर किसी की नौकरी या प्रमोशन चापलूसी से नहीं होता है. अगर आप चापलूसी के दम पर खुद को कहीं स्टैब्लिश करने की भूल कर रहे तो खुद को समय रहते सुधार लें.

7-कभी भी कोई प्लानिंग, रूल या बात ऑफिस की किसी दूसरी जगह, लोग या साथी से न करें. इसे सबसे बड़ी भूल मानी जाती है. इस एक तरह से ऑफिस या सीनियर के प्रति धोखेबाजी मानी जाती है.

