लाइफस्टाइल

Leg Pain Remedy: पैर की पिंडलियों और एड़ियों में हर वक्त रहता है पेन? ये 9 जादुई उपाय दर्द की कर देंगे छुट्टी

Symptoms, causes and home remedies for Leg Cramps: नसें दबने या खून का प्रवाह सही तरीके से पैरों में न होने से पिंडलियों और एड़ियों में दर्द और ऐंठन होती है. कई बार यूरिन एसिड, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के कारण भी ऐसा होता है. इस दर्द से निजात कैसे पाएं,चलिए जानें.