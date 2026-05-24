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गर्मी में ये 7 गलतियां तो नहीं कर रहे आप? वरना शरीर को बनेगा ‘हीट बॉक्स’ और स्ट्रोक का बढ़ेगा खतरा

Which factors increase risk of heatstroke: गर्मी में सिर्फ तेज धूप ही नहीं, बल्कि आपकी कुछ रोजमर्रा की आदतें भी Heat Stroke का खतरा बढ़ा सकती हैं. गलत खानपान, कम पानी पीना और शरीर को ज्यादा गर्म रखने वाली चीजें इस मौसम में अचानक तबीयत बिगाड़ सकती हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 01:33 PM IST

गर्मी में ये 7 गलतियां तो नहीं कर रहे आप? वरना शरीर को बनेगा ‘हीट बॉक्स’ और स्ट्रोक का बढ़ेगा खतरा

 7 mistakes this summer your body could overheat (Photo AI)

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गर्मी में सिर्फ तापमान ही लोगों को बीमार नहीं कर रहा, बल्कि रोजमर्रा की कुछ छोटी आदतें भी हिट स्ट्रोक (Heat Stroke) का खतरा तेजी से बढ़ा रही हैं. कई लोग समझते हैं कि सिर्फ धूप में निकलने से ही शरीर पर असर पड़ता है, लेकिन असली खतरा उन चीजों से है जिन्हें लोग आम दिनों की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस समय शरीर को ठंडा रखना सिर्फ AC या पानी पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि खानपान, कपड़े और लाइफस्टाइल की गलतियां भी शरीर को अंदर से “ओवरहीट” कर रही हैं.

गर्मी में बढ़ती बेचैनी और चिड़चिड़ापन को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही हिट स्ट्रोक का शुरुआती संकेत हो सकता है. खास बात यह है कि अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा और ऑफिस जाने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.

क्यों बढ़ रहा है हिट स्ट्रोक का खतरा?

इस बार कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ बाहर की गर्मी जिम्मेदार नहीं है. शरीर के अंदर पैदा होने वाली गर्मी भी बड़ा कारण बन रही है. देर तक धूप में रहना, कम पानी पीना, लगातार AC से बाहर आना-जाना और शरीर को डिहाइड्रेट करने वाली चीजें हिट स्ट्रोक को ट्रिगर कर रही हैं.

लोग अक्सर तब तक खतरे को नहीं समझते जब तक चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी या सांस फूलने जैसी दिक्कत शुरू नहीं हो जाती. कई मामलों में शरीर अचानक पसीना छोड़ना बंद कर देता है, जो गंभीर संकेत माना जाता है.

कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बढ़ा रही हैं शरीर की गर्मी?

गर्मी में सबसे बड़ी गलती लोग कपड़ों को लेकर कर रहे हैं. टाइट, सिंथेटिक और गहरे रंग के कपड़े शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलने देते. इससे बॉडी टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शराब जैसी चीजें शरीर को डिहाइड्रेट करती हैं. एक और बड़ा कारण है खाली पेट धूप में निकलना. कई लोग वजन घटाने या जल्दबाजी में बिना खाए घर से निकल जाते हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा तेजी से गिरती है और हिट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

मोबाइल और स्क्रीन भी बना रहे हैं छिपा हुआ खतरा

डॉक्टरों के मुताबिक देर रात तक मोबाइल चलाने और कम नींद लेने से भी शरीर की हीट सहन करने की क्षमता कमजोर होती है. लगातार स्क्रीन टाइम शरीर को पर्याप्त आराम नहीं लेने देता. इसका असर अगले दिन धूप और गर्मी सहने की ताकत पर पड़ता है. यानी हिट स्ट्रोक सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, बल्कि खराब रूटीन और थकी हुई बॉडी की वजह से भी बढ़ रहा है. यही कारण है कि कई युवा भी अचानक बेहोशी या कमजोरी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं.

घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं लोग

बहुत से लोग सोचते हैं कि घर में रहने से हिट स्ट्रोक का खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. बंद कमरे, खराब वेंटिलेशन और लगातार गर्म हवा में रहने से शरीर का तापमान धीरे-धीरे बढ़ सकता है. खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में यह खतरा ज्यादा होता है. डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि दिन में कई बार पानी पीते रहें, हल्के कपड़े पहनें और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें. साथ ही शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें.

हर परिवार के लिए जरूरी है ये जानना 

हिट स्ट्रोक अब सिर्फ “लू लगना” भर नहीं रह गया है. बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती गर्मी ने इसे एक गंभीर हेल्थ रिस्क बना दिया है. ऑफिस जाने वाले लोग, डिलीवरी बॉय, स्कूल जाने वाले बच्चे और घर में रहने वाले बुजुर्ग-सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं.

सबसे चिंता की बात यह है कि कई लोग शुरुआती लक्षणों को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है. ऐसे में गर्मी के मौसम में सिर्फ तापमान पर नहीं, अपनी रोजमर्रा की आदतों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

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