Uric Acid Alert: ये 7 आदतें चुपके से बढ़ाती हैं यूरिक एसिड, किडनी की फिल्टरेशन पावर घटाकर बढ़ा देते हैं ज्वाइंट्स पेन

लाइफस्टाइल
High Purine Risk: ज्यादार बीमारियों की वजह हमारे खान-पान का गलत तरीका और आरामतलब जीवनशैली होती है. लेकिन कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि चुपके से कुछ हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो शरीर में प्यूरीन का लेवल हाई कर यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं और किडनी से लेकर ज्वाइंट्स तक पर खतरा बन जाता है.
जब भी शरीर में प्यूरीन का स्तर बढ़ता है तो शरीर में यूरिक एसिड का लेवल भी हाई होता है और इससे किडनी की फिल्टरेशन पावर पर असर पड़ता है. किडनी को दिन-रात काम करना पड़ता है वो भी अधिक क्षमता के साथ. ऐसे में ज्वाइंट्स पेन का बढ़ने लगता है और लॉन्ग टर्म पर ये गठिया, किडनी स्टोन और किडनी डैमेज तक का खतरा बढ़ा सकती है.
यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक सामान्य अपशिष्ट यानी गंदा पदार्थ है जो खून के जरिए किडनी तक पहुंचकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है. लेकिन जब शरीर में इसका उत्पादन ज़्यादा होने लगता हो तो किडनी इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती है तब यही यूरिक एसिड खामोशी से बीमारी बन जाता है. शुरू में सिर्फ थकान या शरीर में हल्का दर्द लगता है लेकिन समय के साथ गंभीर होता जाता है और हार्ट रिस्क तक बढ़ा सकता है.
कौन सी आदतें चुपके-चुपके बढ़ाती हैं यूरिक एसिड
ये आदतें शरीर में टॉक्सिन को बढ़ाती हैं, जो आयुर्वेद के अनुसार वात और कफ दोष को बिगाड़ती हैं. यही असंतुलन यूरिक एसिड को नियंत्रित होने नहीं देता.
खतरे सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड सिर्फ पैर के अंगूठे या घुटनों में दर्द देता है. लेकिन सच्चाई यह है कि यह धीरे-धीरे किडनी की फ़िल्टरिंग क्षमता को कमजोर करता है. लंबे समय तक अनियंत्रित रहने पर:
यानी यह एक साइलेंट थ्रेट है, जो दर्द से पहले नुकसान करता है.
आयुर्वेदिक उपाय जो सच में यूरिक एसिड को कम करने में मददगार होते हैं
आयुर्वेद यूरिक एसिड को “वात-रक्त विकार” से जोड़ता है और उपचार का लक्ष्य शरीर से विषैले तत्व निकालना और अग्नि (मेटाबॉलिज़्म) को संतुलित करना होता है.
त्रिफला चूर्ण - रात में गुनगुने पानी के साथ, पाचन सुधारता है
गिलोय- सूजन घटाता है और इम्युनिटी बढ़ाता है
पुनर्नवा - किडनी को सपोर्ट करता है, अतिरिक्त जल और टॉक्सिन निकालने में मदद
लाइफस्टाइल में सुधार से सुधरेगा यूरिक एसिड
यूरिक एसिड कोई अचानक आई बीमारी नहीं है, बल्कि सालों की आदतों का नतीजा है. अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं. समय रहते खान-पान, दिनचर्या और सोच में संतुलन लाकर आप न सिर्फ जोड़ों को, बल्कि अपनी किडनी और भविष्य को भी सुरक्षित रख सकते हैं.
डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्ट से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से