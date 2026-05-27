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हीट स्ट्रोक से पहले शरीर में दिखते हैं ये 7 बदलाव, लोग समझते हैं सामान्य थकान

गर्मी में अचानक चक्कर आना, सिर भारी लगना या शरीर टूटने जैसा महसूस होना…ज्यादातर लोग इसे सामान्य थकान मानकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कई बार यही छोटे संकेत हिट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति की शुरुआत हो सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 10:56 AM IST

हीट स्ट्रोक से पहले शरीर में दिखते हैं ये 7 बदलाव, लोग समझते हैं सामान्य थकान

How to Tell If You Have Fallen Victim to Heatstroke (Photo AI)

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हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बॉडी कूलिंग सिस्टम सही तरीके से काम करना बंद कर देता है. ऐसी स्थिति में दिमाग, दिल और किडनी जैसे अंग प्रभावित होने लगते हैं. अगर समय रहते इलाज न मिले, तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है. एक हिडन एंगल यह भी है कि अब हीट स्ट्रोक सिर्फ बाहर धूप में काम करने वालों तक सीमित नहीं रहा. लगातार बंद कमरे में गर्मी, खराब वेंटिलेशन, कम पानी पीना और हाई ह्यूमिटी भी इसका खतरा बढ़ा रहे हैं.

शरीर में दिख सकते हैं ये शुरुआती 7 संकेत

हीट स्ट्रोक आने से पहले शरीर कई तरह के वार्निंग साइन देता है.

सबसे पहले अत्यधिक पसीना आना या अचानक पसीना बंद हो जाना बड़ा संकेत माना जाता है. इसके अलावा तेज सिरदर्द, चक्कर आना और कमजोरी महसूस होना भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई लोगों को मांसपेशियों में ऐंठन, नॉजिया यानी उल्टी जैसा महसूस होना और दिल की धड़कन तेज लगने की शिकायत भी हो सकती है.कुछ मामलों में भ्रम, चिड़चिड़ापन और बोलने में परेशानी जैसे संकेत भी दिखाई देते हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर जब ज्यादा गर्म हो जाता है, तो दिमाग भी प्रभावित होने लगता है.

क्यों लोग इन संकेतों को सामान्य थकान समझ लेते हैं?

भारत में गर्मियों के दौरान थकान और कमजोरी को लोग आम बात मान लेते हैं. ऑफिस से लौटने के बाद सिरदर्द होना या धूप में निकलने के बाद चक्कर आना अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यही वजह है कि कई लोग तब तक गंभीरता नहीं समझते, जब तक शरीर जवाब देना शुरू न कर दे. डॉक्टरों के मुताबिक हीट स्ट्रोक के कई मरीज शुरुआत में सिर्फ “गर्मी लग रही थी” या “थोड़ी कमजोरी थी” जैसी बातें बताते हैं. लेकिन शरीर अंदर ही अंदर लगातार स्ट्रेस में होता है.

किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?

बुजुर्ग, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और हाई बीपी या डायबिटीज के मरीजों में हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा माना जाता है. इसके अलावा जो लोग लंबे समय तक धूप में काम करते हैं या कम पानी पीते हैं, उनमें रिस्क तेजी से बढ़ सकता है. दिलचस्प बात यह है कि अब जिम वर्कआउट, आउटडोर गेम और बंद कमरों में ज्यादा समय बिताने वाले युवा भी हाइड्रेशन और गर्मी से थकावट (heat exhaustion) का शिकार हो रहे हैं.

शरीर को हीट स्टोक से कैसे बचाया जा सकता है?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों में सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीना काफी नहीं होता. शरीर को लगातार हाइड्रेट रखना जरूरी है. हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना, दोपहर की तेज धूप से बचना और ORS, नारियल पानी या नींबू पानी जैसे फ्लूड्स लेना फायदेमंद माना जाता है. अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार जैसा महसूस हो, कंफ्यूजन हो या वह बेहोश होने लगे, तो तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए. क्योंकि हीट स्ट्रोक अचानक नहीं आता. शरीर पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है, जरूरत सिर्फ उन्हें समय रहते पहचानने की होती है.

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