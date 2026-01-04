Stress Risk: ये 6 रोज की आदतें आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, अनजाने में ही आप बढ़ा रहे होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या आपको हर समय तनाव-गुस्सा या चिड़चिड़पन रहता है तो इसके पीछे कोई आपकी कुछ आदतें भी हो सकती हैं. यहां आपको उन आदतों के बारे में बताएंगे जो कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाने का काम करती हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 04, 2026, 02:17 PM IST

When do high cortisol levels occur?

कोर्टिसोल शरीर में उत्पन्न होने वाला एक आवश्यक हार्मोन है, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है. यह हार्मोन शरीर को तनाव से निपटने में मदद करता है. सुबह के समय, ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोर्टिसोल का स्तर आमतौर पर अधिक होता है. रात में, यह धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिससे नींद आना आसान हो जाता है. 

हालांकि, जब कुछ अस्वास्थ्यकर आदतें इस प्राकृतिक चक्र को बाधित करती हैं, तो कोर्टिसोल का उत्पादन अत्यधिक हो सकता है. इससे पेट की चर्बी बढ़ना, नींद में कमी, मनोदशा में बदलाव, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और शीघ्र स्वस्थ होने में कठिनाई हो सकती है. आइए अब हम आपको उन छह दैनिक आदतों के बारे में बताते हैं जो चुपचाप तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को बढ़ा रही हैं.
 
7 से 9 घंटे से कम नींद 

अगर आप लगातार नींद की कमी से जूझ रहे हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल का स्तर कम नहीं कर पाता. हालांकि रात में 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी मानी जाती है, लेकिन एक रात की भी कम नींद कोर्टिसोल के स्तर को काफी बढ़ा सकती है. जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें शाम तक भी तनाव हार्मोन का स्तर अधिक बना रहता है. नींद की कमी से दिमाग थक जाता है, जिससे जंक फूड खाने की इच्छा बढ़ती है और वज़न तेज़ी से बढ़ता है.
 
लगातार अधिक व्यायाम करना
 
हालांकि तीव्र और ज़ोरदार व्यायाम के दौरान कोर्टिसोल का स्तर बढ़ना सामान्य माना जाता है, लेकिन शरीर को आराम का पर्याप्त समय न मिलने पर यह हानिकारक हो सकता है. लगातार अधिक व्यायाम करने से थकान बढ़ती है और हार्मोनल संतुलन बिगड़ता है. इससे महिलाओं में मासिक धर्म और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर पर भी असर पड़ सकता है.
 
कैफीन अधिक लेना
 
कॉफी और चाय में मौजूद कैफीन शरीर को सतर्क तो करता है, लेकिन साथ ही कोर्टिसोल का स्तर भी बढ़ाता है. दोपहर में अत्यधिक कैफीन या कॉफी का सेवन तनाव और नींद दोनों को प्रभावित कर सकता है. तनावपूर्ण स्थितियों में कैफीन का प्रभाव विशेष रूप से बढ़ जाता है.

लगातार तनाव में रहने की आदत

काम का दबाव, घर का तनाव और रोजमर्रा की परेशानियां शरीर की तनाव प्रणाली को सक्रिय कर देती हैं. लगातार तनाव मनोदशा, याददाश्त और प्रतिरक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. लगातार नकारात्मक विचार कोर्टिसोल के स्तर को और बढ़ा देते हैं.
 
स्क्रीन पर ज्यादा समय बीताना

मोबाइल फोन और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी मस्तिष्क को सक्रिय रखती है. इससे मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन बाधित होता है और रात में भी कोर्टिसोल का स्तर उच्च बना रहता है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है.

मील स्किप करने की आदत
 
नाश्ता या दोपहर का भोजन छोड़ना शरीर द्वारा भुखमरी की स्थिति के रूप में समझा जाता है. इससे कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों और वसा को तोड़ना शुरू कर देता है. लगातार भोजन छोड़ना पेट की चर्बी बढ़ने और तनाव दोनों का कारण बन सकता है.

