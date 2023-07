Joint Pain Diet: इन 5 सुपरफूड को डाइट में शामिल करने से जोड़ों के दर्द हो जाएंगे गायब, आज से ही शुरू कर दें सेवन

Joint Pain Diet: अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो डाइट में इन सुपरफूड को जरूर शामिल करें. यहां जानिए इन सुपरफूड के बारे में..

डीएनए हिंदी: Superfoods That Help Reduce Joint Pain Arthritis- अक्सर सर्दियों के मौसम में जोड़ों के दर्द की शिकायत बढ़ जाती है. इस मौसम में ज्यादातर बुजुर्ग जोड़ों के दर्द या गठिया (Joint Pain In Winter) से परेशान रहते हैं. ऐसी स्थिति में उनका उठना-बैठना भी मुश्किल हो जाता है. इस समस्या के चलते लोगों का लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है. ऐसे में शुरुआत में ही इस समस्या को पहचान कर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, तो इसपर कंट्रोल पाया जा सकता है (Winter Joint Pain). इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बस आपको अपने डाइट में थोड़ा बदलाव करना होगा (Joint Pain Diet). अगर आपका आहार स्वस्थ और पौष्टिक है, तो आप केवल जोड़ों के दर्द से ही नहीं बल्कि अन्य कई बीमारियों के खतरे से भी बच सकते हैं. तो चलिए जानते हैं डाइट में किन चीजों को शामिल करने से जोड़ों का दर्द कम होता है.

सोयाबीन (Soyabean)

अगर आप अपने आहार में ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल करना चाहते हैं, तो सोयाबीन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह जोड़ों के दर्द के रोगियों के लिए एक औषधि की तरह काम करता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 शरीर के भीतर के उस सूजन को कम करता है जो दर्द को गंभीर बनाते हैं.

फैटी फिश (Fatty Fish)

एक्सपर्ट्स की मानें तो सैल्मन और मैकेरल जैसी फैटी मछलियों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ऐसे में इस समस्या से परेशान लोगों को एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण प्राप्त होता है, जो जोड़ों में दर्द को दूर करने में मदद करता है.

लहसुन (Garlic)

लहसुन के सेवन से सर्दियों में होने वाले जोड़ों में दर्द से काफी राहत मिलता है. क्योंकि इसमें मौजूद डायलिल डाइसल्फाइड एक ऐसा एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक होता है, जो सूजन से लड़ने और दर्द से राहत पाने में मदद करता है.

अदरक (Ginger)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रोजाना ताजा या सूखे अदरक के सेवन से जोड़ों की सूजन से आराम मिलता है. दरअसल इसमें ऐसे एंटी इन्फ्लामेट्री, एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं, जो जोड़ों में दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

ऑलिव ऑयल (Olive Oil)

जैतून के तेल में ओलियो कैथल पाया जाता है, जो सूजन से राहत दिलाने का काम करता है. ऐसे में खाना पकाने और सलाद बनाने के लिए 1-2 बड़े चम्मच जैतून के तेल का इस्तेमाल जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

