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गर्मियों में AC दे रहा है ये 5 संकेत? तुरंत हो जाएं सावधान, नहीं तो कंप्रेसर ब्लास्ट से लग सकती है आग

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गर्मियों में AC दे रहा है ये 5 संकेत? तुरंत हो जाएं सावधान, नहीं तो कंप्रेसर ब्लास्ट से लग सकती है आग

Air conditioner blast reasons: भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुका है. लेकिन यही AC कई घरों में बड़ा खतरा भी बन रहा है. अक्सर गर्मियों में AC फटने और आग लगने की कई घटनाएं होती हैं, लेकिन क्यों और किन गलतियों के कारण, ये समझना जरूरी है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 10:05 AM IST

गर्मियों में AC दे रहा है ये 5 संकेत? तुरंत हो जाएं सावधान, नहीं तो कंप्रेसर ब्लास्ट से लग सकती है आग

 These 5 Warning signs in your AC this summer (Photo AI)

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भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर अब सिर्फ आराम का साधन नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है. लेकिन यही AC कई घरों में बड़े हादसों की वजह भी बन रहा है. पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग शहरों से AC फटने, शॉर्ट सर्किट और आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. कई मामलों में पूरा कमरा मिनटों में धुएं से भर गया, तो कहीं लाखों का सामान जलकर राख हो गया.

सबसे चिंता वाली बात यह है कि AC अक्सर हादसे से पहले संकेत देता है, लेकिन लोग उन्हें सामान्य खराबी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गर्मियों में लगातार कई घंटे AC चलने से मशीन और वायरिंग दोनों पर दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में छोटी लापरवाही भी बड़ा खतरा बन सकती है.

जब ठंडी हवा की जगह आने लगे गर्म हवा

अगर आपका AC अचानक ठंडी हवा देने के बजाय गर्म हवा फेंकने लगे, तो इसे सिर्फ गैस की कमी समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कई बार यह कंप्रेसर पर बढ़ते दबाव, ओवरहीटिंग या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का संकेत होता है.

अक्सर लोग ऐसी स्थिति में AC को बार-बार ऑन-ऑफ करके चलाने की कोशिश करते हैं. इससे मशीन के अंदर का लोड और बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कूलिंग अचानक कम हो जाए, तो तुरंत AC बंद करके टेक्नीशियन से जांच करवानी चाहिए.

जले हुए प्लास्टिक या तार जैसी गंध बड़ा अलर्ट हो सकती है

अगर AC चलाते समय कमरे में जले हुए तार, प्लास्टिक या रबर जैसी गंध आने लगे, तो यह बेहद गंभीर चेतावनी मानी जाती है. इसका मतलब हो सकता है कि वायरिंग गर्म हो रही है या अंदर शॉर्ट सर्किट शुरू हो चुका है.

पुराने घरों में यह खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि वहां की वायरिंग अक्सर हाई पावर उपकरणों का लोड झेलने के लिए डिजाइन नहीं होती. यही वजह है कि कई आग की घटनाओं में सिर्फ AC नहीं, बल्कि पूरी बिजली लाइन जिम्मेदार निकलती है.

धुआं या स्पार्क दिखे तो एक सेकंड भी इंतजार न करें

अगर AC से धुआं निकलता दिखाई दे या चिंगारी नजर आए, तो तुरंत मेन पावर सप्लाई बंद कर देनी चाहिए. कई लोग घबराहट में पानी डाल देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक आग में यह और खतरनाक साबित हो सकता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत दमकल विभाग को कॉल करें. शुरुआती कुछ मिनट ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं.

अजीब आवाजें और कंपन को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी

AC के अंदर से लगातार भनभनाहट, क्लिकिंग साउंड या तेज कंपन आना भी खतरे का संकेत हो सकता है. कई बार यह मोटर, फैन या कंप्रेसर में खराबी की ओर इशारा करता है.

अगर इसके साथ बिजली का बिल भी अचानक बढ़ने लगे या कूलिंग कम हो जाए, तो समझना चाहिए कि मशीन सामान्य से ज्यादा मेहनत कर रही है. यही ओवरलोड आगे चलकर आग या ब्लास्ट जैसी स्थिति पैदा कर सकता है.

सिर्फ पुराना AC नहीं, गलत इंस्टॉलेशन भी बन रहा खतरा

कई लोग मानते हैं कि सिर्फ पुराने AC में आग लगती है, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक नई मशीनें भी गलत वायरिंग और खराब इंस्टॉलेशन की वजह से हादसे का कारण बन सकती हैं.

लोकल वायर, कमजोर प्लग, सस्ते एक्सटेंशन बोर्ड और बिना सर्विस के लंबे समय तक AC चलाना सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाता है. हीटवेव के दौरान लगातार चलने वाला AC बिजली लाइन पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे स्पार्किंग का खतरा बढ़ जाता है.

छिपा हुआ खतरा सिर्फ मशीन नहीं, लोगों की लापरवाही भी है

दिलचस्प बात यह है कि कई हादसों में मशीन से ज्यादा इंसानी लापरवाही जिम्मेदार निकलती है. लोग सालों तक AC की सर्विस नहीं करवाते, वायरिंग चेक नहीं कराते और लोकल इलेक्ट्रिशियन से अस्थायी काम चलाते रहते हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि गर्मियों की शुरुआत में AC की सर्विस, सही MCB और अलग पावर लाइन का इस्तेमाल कई बड़े हादसों को रोक सकता है. अगर घर की वायरिंग पुरानी है, तो उसकी जांच कराना भी जरूरी माना जाता है. छोटी सावधानी न सिर्फ लाखों का नुकसान बचा सकती है, बल्कि परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती है.

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