Test for Kidney: 5 सिंपल टेस्ट बता देंगे आपकी किडनी का अंदरूनी हाल, अचानक गुर्दा फेल होने का खतरा होगा कम

अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी सही रहे और समय रहते आपको ये पता चल जाए कि आपकी किडनी सही तरीके से काम कर रही या नहीं या कहीं कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही तो आपको साल में एक बार ये 5 टेस्ट जरूर कराने चाहिए.

किडनी शरीर का फिल्टर होती है जो शरीर में जमा हर गंदगी को छानकर अलग करती हैं लेकिन कई बार हमारे खानपान और जीवनशैली के तरीके अचनाक से किडनी को चुपके-चुपके नुकसान पहुंचाने लगते हैं. कई बार शरीर किडनी खराब होने के संकेत देता है और कई बार लास्ट स्टेज में आकर पता चलता है कि किडनी की बैंड बज चुकी है. आपके साथ ऐसा न हो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कौन से टेस्ट किडनी का पूरा हाल आपको बता सकते हैं. तो चलिए जानें किन टेस्ट को कम से कम साल में एक बार 20 या 30 की उम्र के बाद से कराने शुरू कर देने चाहिए.

किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं?

किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे आमतौर पर केएफटी या आरएफटी कहा जाता है, किडनी की जांच है जो यह निर्धारित करती है कि हमारी किडनी ठीक से काम कर रही हैं या नहीं. किडनी हमारे शरीर से नमक के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं.

किडनी की कार्यप्रणाली की जांच से यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम जैसे लवणों का उचित स्तर पता चलता है. यह जांच शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी दर्शाती है.



किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं हैं?

किडनी की कार्यक्षमता की जांच से यह पता चलता है कि क्या किडनी विषाक्त पदार्थों को ठीक से फ़िल्टर करने में सक्षम हैं. इससे यह भी पता चलता है कि क्या आवश्यक पोषक तत्व मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल रहे हैं.

किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है और सामान्य स्थिति क्या मानी जाती है, यह समझना सभी के लिए महत्वपूर्ण है.

किडनी फंक्शन टेस्ट में आमतौर पर मूत्र और रक्त के नमूने लिए जाते हैं. डायबिटीज किडनी खराब होने का एक आम कारण है, लेकिन अन्य कारक भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

किडनी की दीर्घकालिक बीमारी अक्सर जीवन के बाद के चरणों में दिखाई देती है, इसलिए 20 या 30 वर्ष की आयु के बाद प्रतिवर्ष किडनी की कार्यक्षमता की जांच कराई जानी चाहिए.

यूरिन टेस्ट का परिणाम कैसा होगा?



अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र की वेबसाइट के अनुसार, किडनी के स्वास्थ्य के लिए यूरिन टेस्ट आवश्यक है. इसे डिपस्टिक मूत्र परीक्षण कहा जाता है. यह पूरे मूत्र का विश्लेषण करके यह निर्धारित करता है कि प्रोटीन उत्सर्जित हो रहा है या नहीं. यह परीक्षण, जिसका उपयोग एसीआर की गणना के लिए किया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का पता लगाता है. एसीआर की सामान्य सीमा 30 से कम होनी चाहिए.

मूत्र की जांच के लिए क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट भी किया जाता है. इससे यह पता चलता है कि किडनी कितनी मात्रा में विषाक्त पदार्थों को फ़िल्टर कर सकते हैं. साथ ही, इससे मूत्र में रक्त, मवाद, बैक्टीरिया और शर्करा की उपस्थिति का भी पता चलता है .



ब्लड टेस्ट से जानें

ब्लड के नमूने का उपयोग करके कई परीक्षण किए जाते हैं. पहला परीक्षण सीरम क्रिएटिनिन का है. सीरम क्रिएटिनिन आंतरिक विघटन से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों से बनता है. महिलाओं में यह 1.2 से कम और पुरुषों में 1.4 से कम होना चाहिए.

मूत्र में एल्ब्यूमिन की मात्रा को क्रिएटिनिन की मात्रा से भाग देकर एसीआर मान की गणना की जाती है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट (जीएफआर) की भी गणना की जाती है.

किडनी की सही कार्यप्रणाली को दर्शाने के लिए इसका मान 90 से ऊपर होना चाहिए. सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, कैल्शियम, ग्लूकोज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन की जांच के लिए रक्त का नमूना लिया जाता है.



क्रिएटिनिन और ईईजीएफआर

क्रिएटिनिन और ईईजीएफआर को किडनी की फ़िल्टरिंग क्षमता का आकलन करने के आसान और विश्वसनीय तरीके माना जाता है. डॉक्टरों के अनुसार, केवल क्रिएटिनिन पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता; ईईजीएफआर अधिक सटीक जानकारी देता है. यह किडनी की कार्यक्षमता को दर्शाता है.

सिस्टैटिन सी एक प्रोटीन है जिसका स्तर किडनी के स्वास्थ्य का सटीक संकेत दे सकता है. जिन लोगों में मांसपेशियों की मात्रा अधिक होती है या जो सप्लीमेंट लेते हैं, उनमें क्रिएटिनिन का स्तर कम सटीक हो सकता है, इसलिए सिस्टैटिन सी अधिक सटीक होता है. क्रिएटिनिन के स्तर में वृद्धि किडनी की क्षति का संकेत देती है.

