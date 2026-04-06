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ये 5 छोटे उपाय बदल सकते हैं आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी, 90% लोग करते हैं ये गलती इसलिए पैसे नहीं टिकते

क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं? या हर महीने सेविंग करने का प्लान बनाने के बाद भी वो प्लान पूरा नहीं हो पाता? असल में 90 प्रतिशत लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके चलते पैसे नहीं टिकते. आज आपको वो 5 सुपर टिप्स देंगे जो आपके फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदल देंगे. 

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 06, 2026, 10:22 AM IST

ये 5 छोटे उपाय बदल सकते हैं आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी, 90% लोग करते हैं ये गलती इसलिए पैसे नहीं टिकते

Simple Steps Can Change Financial Destiny. Photo Credit: AI
 

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ज्योतिष और लाइफस्टाइल के अनुसार छोटी-छोटी आदतें और एनर्जी हैबिट्स आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बड़ा बदलाव दे सकती हैं. अगर आपके घर में निगेटिविटी है तो आपका काम हमेशा कहीं न कहीं अटका रहेगा. आपकी प्लानिंग तो होगी लेकिन उसे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. आदतें आपकी सक्सेस से जुड़ी होती हैं और सक्सेस से पैसा. तो चलिए  जानते हैं ऐसे 5 आसान उपाय, जो आपकी पैसों की स्थिति को धीरे-धीरे मजबूत बना सकते हैं.  

सुबह घर में नमक पानी से पोछा लगाएं

यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि एनर्जी क्लिनिंग (energy cleansing) भी है. अगर आपके घर में कबाड़ रहता है या गंदगी रहती हैं तो न तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी न ही आपका आइडिया काम करेगा. घर में अगर आप नमक के पाी का पोछा लगाएं और कबाड़ को हटा का घर नीट एंड क्लीन रखेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और धन आने के रास्ते खुलते हैं. हफ्ते में कम से कम 2–3 बार जरूर करें.

पर्स में ये 1 चीज जरूर रखें

एक चांदी का सिक्का या पीला कागज अगर आप पर्स में रखते हैं तो ये पैसे को खींचने का काम करता है. इसे धन आकर्षण का प्रतीक माना जाता है. पैसे टिकने में मदद मिलेगी. पर्स साफ और व्यवस्थित रखें और पर्स में दवा के बिल या किसी ऐसे बिल और कागज को न रखें जो खर्च को दिखाता है. पर्स में कभी फटे नोट या बेकार चीजें न रखें.

खर्च करने का सही समय चुनें

हर समय खर्च करना सही नहीं होता.  सुबह या शुभ मुहूर्त में खर्च करना बेहतर होता जबकि अगर आप रात में या गुस्से में खर्च किसी चीज को खरीदते हैं या कहीं पैसा लगता है है तो ये आपको लॉस देगा क्योंकि उस समय आपकी decision energy कमजोर होती है. 

रोज 2 मिनट gratitude जरूर करें

पैसे के लिए शुक्रिया बोलना पावरफल हैबिट (Powerful Habit) है. मेरे पास जो है, उसके लिए आपका आभारी हूं. इससे समृद्धि की मानसिकता (Abundance Mindset) बनता है. इससे धीरे-धीरे फाइनेंशियल फ्लो (financial flow) बेहतर होता है.

पैसों को लेकर negative बोलना बंद करें

अगर आप हमेशा पैसे का रोना रोते रहते हैं तो तय माने पैसा आपके पास टिकेगा नहीं. ये कहना बंद करें कि, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते या मैं saving नहीं कर सकता. इसके बदले ये कहें कि,मैं financial growth की ओर बढ़ रहा हूं. यह माइंड शिफ्ट (mindset shift) आपकी डेस्टिनी (destinyः बदल सकता है. 

आज का Financial Mantra जान लें

पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, माइंडसेट और एनर्जी से भी आता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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