पत्नी को अखरती हैं पति की ये 5 आदतें, बिखर जाता है हंसता-खेलता घर

जम्मू में बारिश ने तोड़ा 115 साल का रिकॉर्ड, अब तक 5000 लोग बचाए गए
National Teacher’s Award 2025: ये हैं शिक्षा की दुनिया के 21 चमकते सितारे, जानें चयन के नियम और मानदंड
कौन हैं जस्टिस विपुल पंचोली जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में मिली नियुक्ति? इतने साल की सर्विस के बाद बनेंगे CJI
कौन हैं जस्टिस आलोक अराधे जिन्हें Supreme Court के जज के तौर पर किया गया प्रमोट? जानें अबतक किन High Courts में किया काम
गणपति उत्सव पर 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, शिवतीर्थ में किए गणेश जी के दर्शन
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का नाम भी शामिल
Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
Electric Vehicles में बनाना चाहते हैं करियर? IIT दिल्ली के इस कोर्स में लें एडमिशन
India vs Pakistan T20I: आखिरी बार कब हुई भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत? यहां देखें पिछले 5 टी20 मुकाबले को नतीजे
किस शहर में होगा आपका UPSSSC PET 2025 का एग्जाम, यहां क्लिक कर पाएं सारी जानकारी
लाइफस्टाइल
वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति-पत्नी दोनों के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें. पत्नियां एक नया जीवन बसाने के लिए अपना घर छोड़कर पति के पास आती हैं, ऐसे में पति के लिए जरूरी है कि वो पत्नी को स्पेशल फील कराएं.
किसी भी शादीशुदा जोड़े की यही कामना रहती है कि उनका वैवाहिक जीवन खुशहाली से बीते. लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता. पति-पत्नी में मतभेद पैदा होने लगता है. एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि पति का अपनी पत्नी की तरफ व्यवहार सकारात्मक हो. वह पत्नी को समझने की कोशिश करे और सम्मान दे. चलिए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो पति आमतौर पर करते हैं और जिसकी वजह से पत्नी उनसे नाराज़ हो सकती हैं.
जब पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है तो झगड़ने पर उतारू हो जाते है. इसके बजाय शांति से बैठकर एक-दूसरे की बातों को समझना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए. बात करने से सभी CONFUSION दूर हो जाते है और रिश्ते के बीच प्रेम-भाव बना रहता है.
हन सभी अपनी बात रखना चाहते हैं. लेकिन अपने जीवनसाथी को लगातार टोकने से गलत परिणाम निकल सकता है. जब पत्नी कोई बात बोल रही हो तो पति को ध्यान से सुनना चाहिए. उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जितना आप ध्यान से सुनोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा.
यह भी पढ़े: मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी
जब पति-पत्नी दोनों ऑफिस जाते हो दोनों को मिल-बांटकर काम करना जरूरी है. इससे किसी एक पर सारा बोझ नहीं आता है. कई कपल्स में देखा गया है कि पति घर के कामों को पत्नी का काम समझते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं. नतीजा ये होता है कि ऑफिस और घर का सारा काम पत्नी के जिम्मे आ जाता है, इससे पत्नी दबाव महसूस करती है. इससे नाराजगी और थकान पैदा हो जाता है, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है.
किसी भी मुद्दे को लेकर जीवनसाथी की बार-बार सबके सामने आलोचना नहीं करना चाहिए. लगातार आलोचना करने और कमियां उजागर करने से पत्नी के आत्मसम्मान को ठेस लग सकता है. जीवनसाथी की आदतों, खाना पकाना जैसे अहम मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से आलोचना करना समस्या पैदा कर सकता है.
पत्नी की छोटी-छोटी चिंताओं को भी नजरअंदाज करना एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है. जीवनसाथी की बात ध्यान से सुनना और समझना रिश्ते को मजबूत बनाता है. पतियों को अपनी पत्नी की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से