UPMSP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा? जानें यूपी 10वीं-12वीं के नतीजे पर अभी तक हमें क्या मालूम है

India Post Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट? जानें डिटेल्स

वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर हमारी नज़र, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताः एस जयशंकर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Diabetes Warning: ये 5 गलतियां ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाती हैं और डायबिटीज होती है अनकट्रोल, डॉक्टर से जानें कंट्रोल का तरीका

Blood Sugar Spike: बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों के कारण अब कम उम्र के लोगों में भी ब्लड शुगर बढ़ने लगता है. खासकर डायबिटीज में अक्सर ऐसा होता है. लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी ही कुछ आदतें शुगर को बढ़ाती हैं.कई मरीज दवा लेते हुए भी अपने ब्लड शुगर को स्थिर नहीं रख पाते. स्

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 09, 2026, 03:17 PM IST

Diabetes Warning: ये 5 गलतियां ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाती हैं और डायबिटीज होती है अनकट्रोल, डॉक्टर से जानें कंट्रोल का तरीका

These 5 habits can make blood sugar uncontrolled

कई मरीज दवा लेते हुए भी अपने ब्लड शुगर को स्थिर नहीं रख पाते. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण अक्सर कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो धीरे-धीरे असर दिखाती हैं.

एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. आतीश आनंद बताते हैं कि Diabetes में ब्लड शुगर नियंत्रण केवल दवाओं पर निर्भर नहीं करता. आहार, नींद, शारीरिक गतिविधि और तनाव जैसे कारक भी ग्लूकोज़ स्तर को सीधे प्रभावित करते हैं. कई बार दवा तो मरीज खा रहा होता है लेकिन उसकी कुछ आदते ही शुगर को कंट्रोल नहीं होने देती हैं. क्या हैं वो 5 सबसे वर्स्ट आदतें जो ब्लड शुगर स्पाईक की वजह बनती हैं.

Blood Sugar Risk: कहीं आपकी ये 5 आदतें तो नहीं बढ़ा रहीं ब्लड शुगर .

पहली गलती: सुबह का नाश्ता छोड़ देना

कई लोग वजन कम करने या समय की कमी के कारण सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह आदत डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकती है.जब शरीर लंबे समय तक खाली पेट रहता है, तो ग्लूकोज़ का संतुलन बिगड़ सकता है. संतुलित नाश्ता दिन भर के ब्लड शुगर स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है.

दूसरी गलती: जूस और प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन

डॉक्टरों के अनुसार फलों का जूस, पैकेज्ड जूस और प्रोसेस्ड स्नैक्स में छिपी शुगर अक्सर अनुमान से ज्यादा होती है. साबूत फल की जगह जूस पीना सबसे खतरनाक होता है. नियमित सेवन से शरीर में ग्लूकोज़ तेजी से बढ़ सकता है. डॉ आतीश सलाह देते हैं कि डायबिटीज मरीजों को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा सीमित रखनी चाहिए और प्राकृतिक, कम शुगर वाले विकल्पों को प्राथमिकता देनी चाहिए. जूस की जगह फल साबुत खाएं जिसमें रफेज ज्यादा हो.

तीसरी गलती: शारीरिक गतिविधि की कमी

आधुनिक जीवनशैली में लंबे समय तक बैठकर काम करना आम हो गया है. लेकिन कम शारीरिक गतिविधि शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नियमित वॉक, हल्का व्यायाम या योग करने से ब्लड शुगर नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है.

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए ..

चौथी गलती: तनाव और नींद की कमी

लगातार तनाव और अपर्याप्त नींद भी ब्लड शुगर स्तर को प्रभावित कर सकते हैं. जब शरीर तनाव में होता है, तो कुछ हार्मोन ग्लूकोज़ स्तर को बढ़ा सकते हैं. डॉक्टरों के अनुसार पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन, जैसे ध्यान या रिलैक्सेशन तकनीकें, डायबिटीज प्रबंधन में सहायक हो सकती हैं.

पांचवीं गलती: नियमित जांच न कराना

कई मरीज दवा लेने के बाद भी अपने ब्लड शुगर की नियमित जांच नहीं कराते. इससे स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाता और समय रहते सुधार करना मुश्किल हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित जांच से यह समझना आसान होता है कि आहार, दवा और जीवनशैली का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है.

डॉक्टरों की सलाह: संतुलित जीवनशैली ही असली उपाय

स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि डायबिटीज को पूरी तरह समाप्त करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इसे नियंत्रित रखा जा सकता है. इसके लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और डॉक्टर की सलाह का पालन जरूरी है. समय पर छोटे बदलाव अपनाने से लंबे समय में दिल, किडनी और आंखों से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है.

 छोटी आदतें, बड़ा असर

डायबिटीज प्रबंधन केवल दवाओं का मामला नहीं है. रोज़मर्रा की आदतें जैसे नियमित नाश्ता, संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद ब्लड शुगर को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग इन सामान्य गलतियों से बचें और नियमित हेल्थ चेक-अप कराएं, तो डायबिटीज के जोखिम और जटिलताओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी और रिसर्च पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

