Diabetes Control: ये 10 आदतें दिनभर ब्लड शुगर रखेंगी मेंटेन और मीठे की तलब को शांत, डायबिटीज कंट्रोल की ये है बेस्ट टेक्निक 

ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने और अधिक एनर्जेटिक महसूस करने के लिए, प्रत्येक भोजन में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें और मीठे पेय पदार्थों से परहेज करें. तनाव को नियंत्रित करना, सक्रिय रहना और पर्याप्त नींद लेना जैसी अन्य सरल आदतें भी डायबिटीज से पीड़ित लोगों के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की चाह रखने वालों के लिए ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में सहायक हो सकती हैं.

1. अपने दिन की शुरुआत बैलेंडस्ड नाश्ते से करें

नाश्ता न करना या केवल कार्बोहाइड्रेट (कार्बोस) खाना ब्लड शुगर के स्तर में अचानक वृद्धि और फिर उसमें अचानक गिरावट का कारण बन सकता है.मीठे अनाज या पेस्ट्री की बजाय सुबह के नाश्ते में ऐसे पोषक तत्व शामिल करने का प्रयास करें जो पाचन क्रिया को धीमा करने और आपको लंबे समय तक तृप्त रखने में मदद करते हैं जैसे प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स. जैसे अंडे और एवोकाडो के साथ होल-ग्रेन टोस्ट बेरीज, कटे हुए मेवे और चिया सीड्स के साथ ग्रीक योगहर्ट.

2.मीठे की तलब हो भी होगी शांत

ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव तभी होता है जब खानपान सही नहीं होता है. हाई रिच प्रोटीन और फाइबर डाइट वाला नाश्ता दिनभर शुगर मेंटेन रखता है.हाई ग्लूकोज स्तर से बचना डायबिटीज को नियंत्रित करने के साथ-साथ मोटापा, हाई बीपी के लिए भी जरूरी है. इतना ही नहीं जब शरीर में प्रोटीन भरपूर होता है तो ऑटोमैटिकली आपकी मीठे की तलब शांत होती है. मीठे की तलब तभी जागती है जब आपकी सेल्स को सही तरीके से एनर्जी नहीं मिलती और उन्हें तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है इसलिए दिमाग मीठा खाने को उकसाता है ताकि तुरंत सेल्स को एनर्जी मिल सके.

चिकन, बीन्स, या बीफ़ जर्की से लेकर पनीर, नट्स, या उबले अंडे तक हो सकते हैं. इसकी बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं है, बस इतना पर्याप्त है कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स (कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन) बैलेंडस्ड रहें और आपका ब्लड शुगर स्तर स्थिर बना रहे.

3.हाई फाइबर फूड्स का चयन करें

फाइबर शुगर के अवशोषण को धीमा करता है और स्वस्थ पाचन में सहायक होता है. साबुत खाद्य पदार्थ फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं,जैसे-छिलके वाली सब्जियां और फल,

बीन्स और दालें, मेवे और बीज, साबुत अनाज, अपने हर खाने में कम से कम एक फाइबर से भरपूर खाना शामिल करने की कोशिश करें.ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करने के अलावा, फाइबर आपको पेट भरा रखने में भी मदद करता है और पेट और दिल की सेहत को भी सपोर्ट करता है.

4. मीठे ड्रिंक्स से बचें

ऐसे ड्रिंक्स जिनसे ब्लड शुगर लेवल में तेज़ी से बढ़ोतरी हो सकती है, उनमें शामिल हैं जैसे-सोडा, लेमोनेड, मीठी चाय, एनर्जी ड्रिंक्स, फलों का जूस. चीनी वाले ड्रिंक्स जल्दी पच जाते हैं और उनमें आमतौर पर कोई फाइबर या प्रोटीन नहीं होता जो उनके एब्जॉर्प्शन को धीमा कर सके. इसके बजाय, पानी, स्पार्कलिंग वॉटर, या बिना मीठी हर्बल चाय चुनें. अगर आपको फ्लेवर्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो अपने पानी में ये फ्लेवर बढ़ाने वाली चीज़ें डालकर पीएं.

5. दिन भर नियमित रूप से खाएं

बहुत देर तक बिना खाए रहने से ब्लड शुगर कम हो सकता है जिससे आपको थकान या घबराहट महसूस हो सकती है इससे बचने के लिए दिन में हर तीन से चार घंटे में खाने का लक्ष्य रखें. इससे आपके शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहेगी.दिन भर छोटे, बैलेंडस्ड भोजन और स्नैक्स ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद कर सकते हैं. अपनी अंदरूनी भूख के संकेतों पर ध्यान दें और खाना न छोड़ें.

6. रिफाइंड अनाज के बजाय साबुत अनाज चुनें

सभी कार्ब्स एक जैसे नहीं होते. साबुत अनाज सफेद ब्रेड, पेस्ट्री और मीठे अनाज जैसे रिफाइंड अनाज उत्पादों की तुलना में धीरे-धीरे पचते हैं. इसके बजाय ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स, साबुत गेहूं की ब्रेड, साबुत अनाज में फाइबर और दूसरे पोषक तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं. अपनी सफेद पास्ता की जगह साबुत गेहूं वाला पास्ता आज़माएं, या मीठे सीरियल के बजाय अपने दिन की शुरुआत ओटमील, चिया सीड्स, कटे हुए मेवे और बेरीज़ से करें.

7. पोर्शन साइज़ के बारे में स्मार्ट बनें

अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो हेल्दी खाना भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है. पोर्शन साइज़ पर ध्यान दें, खासकर जब बात कार्ब्स की हो. प्लेट मेथड यह पक्का करने का एक शानदार तरीका है कि आप हर तरह के खाने की सही मात्रा खा रहे हैं:

अपनी आधी प्लेट बिना स्टार्च वाली सब्जियों से भरें.

अपनी एक-चौथाई प्लेट लीन प्रोटीन से भरें.

अपनी एक-चौथाई प्लेट साबुत अनाज या दूसरे स्टार्च वाले खाने से भरें.

यह बैलेंस आपके शरीर को कार्ब्स से मिलने वाले ग्लूकोज को ज़्यादा कुशलता से मैनेज करने में मदद करता है.

8. एक्टिव रहें

शारीरिक गतिविधि आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज (शर्करा) का उपयोग करने में मदद करती है, जिससे ब्लड शुगर के स्तर को कम करने और स्थिर करने में मदद मिल सकती है. 13 आपको घंटों तक चलने वाले, तीव्र व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है; भोजन के बाद 10 मिनट की सैर भी फर्क ला सकती है.

दिनभर में नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखें, चाहे वह चलना हो, स्ट्रेचिंग करना हो, बागवानी करना हो, बच्चों या पोते-पोतियों के पीछे भागना हो, या घर में नाचना-गाना हो.



9. तनाव के स्तर को प्रबंधित करें

लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर में ऐसे हार्मोन उत्पन्न हो सकते हैं जो ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं. तनाव को नियंत्रित करने के तरीके ढूंढने से ब्लड शुगर कंट्रोल में सुधार हो सकता है. गहरी सांस लेना, ध्यान, सैर पर जाना, किताब पढ़ें ,बाहर बैठें. दिन में कुछ मिनट निकालकर आराम करने से आपके तंत्रिका तंत्र को रीसेट करने और ब्लड शुगर के बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सकती है.

10. पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लें

अपर्याप्त नींद से इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ सकता है (जिसका अर्थ है कि आपकी कोशिकाएं ब्लड शुगर को अवशोषित करने के लिए इंसुलिन पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देती हैं), जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है. 18 हर रात सात से नौ घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें.

