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5,000 का माल खरीद शुरू करें मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस! दुनिया के इस होलसेल मार्केट से आते हैं ये प्रोडक्ट, लाखों में पहुंच सकती है कमाई

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दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सेसरीज मार्केट! 500 से शुरू होता है कारोबार, यहीं से निकलते हैं करोड़ों के बिजनेस आइडिया

Largest mobile accessories market: क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल कवर, चार्जर, ईयरबड्स और पावर बैंक जैसी चीजें दुकानों तक आखिर पहुंचती कहां से हैं? 100 से हजार तक में मिलने वाली ये एक्सेसरीज का असली रेट क्या होता होगा जो आपको बेहद सस्ते में मिल रह है. ये एक करोड़ों के प्रॉफिट का बिजनेस मार्केट है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 01, 2026, 06:35 AM IST

दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सेसरीज मार्केट! 500 से शुरू होता है कारोबार, यहीं से निकलते हैं करोड़ों के बिजनेस आइडिया

Largest mobile accessories market (Photo AI)

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दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल एक्सेसरीज बाजारों में हर दिन करोड़ों रुपये का कारोबार होता है. यही वे जगहें हैं, जहां से छोटे दुकानदार कम पूंजी लगाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं और कई लोग इसी व्यापार के दम पर लाखों रुपये महीना कमाने लगते हैं.

जहां से दुनिया भर की मोबाइल दुकानों तक पहुंचता है सामान

मोबाइल आज लोगों की जरूरत बन चुका है और उसके साथ इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरीज का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है. दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल एक्सेसरीज हब के रूप में चीन का शेनझेन शहर जाना जाता है. यहां मौजूद विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स में मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड, चार्जर, डेटा केबल, स्मार्ट गैजेट्स और हजारों तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद थोक कीमत पर उपलब्ध होते हैं. दुनिया के कई देशों के व्यापारी यहीं से माल खरीदकर अपने बाजारों में बेचते हैं. भारत के कई बड़े थोक कारोबारी भी इसी सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं.

चीन का शेनझेन (Shenzhen) – दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सेसरीज हब
 
यहीं स्थित हुआकियांगबेई इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार (Huaqiangbei Electronics Marketः को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज मार्केट माना जाता है. यहां हजारों थोक दुकानें हैं जहां से दुनिया भर के व्यापारी माल खरीदते हैं.

थोक रेट कितने होते हैं?

  1. साधारण मोबाइल कवर: ₹20-80 प्रति पीस
  2. प्रीमियम सिलिकॉन कवर: ₹80-250
  3. टेम्पर्ड ग्लास: ₹8-50
  4. चार्जिंग केबल: ₹25-120
  5. मोबाइल चार्जर: ₹70-400
  6. वायरलेस ईयरबड्स: ₹150-1500
  7. पावर बैंक: ₹250-1500

(रेट क्वालिटी, ब्रांडिंग और ऑर्डर मात्रा के अनुसार बदलते रहते हैं.)

भारत में कहां से खरीद सकते हैं?

  1. गफ्फार मार्केट
  2. नेहरू प्लेस
  3. लामिंगटन रोड
  4. रिची स्ट्रीट

इन बाजारों में चीन से आयातित मोबाइल एक्सेसरीज बड़ी मात्रा में मिलती हैं और छोटे दुकानदार यहीं से माल उठाकर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं.

छोटे निवेश से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका

मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम एंट्री कॉस्ट है. कई छोटे व्यापारी कुछ हजार रुपये के माल से शुरुआत करते हैं और धीरे-धीरे अपना ग्राहक आधार बढ़ाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड और चार्जिंग केबल जैसी वस्तुओं पर अच्छा मार्जिन मिलता है. यही वजह है कि युवाओं के बीच यह बिजनेस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. खासकर ऑनलाइन सेलिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग ने इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं.

क्यों लगातार बढ़ रही है मोबाइल एक्सेसरीज की मांग?

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में शामिल है. हर साल करोड़ों नए स्मार्टफोन बिकते हैं. इसके साथ ही एक्सेसरीज की मांग भी बढ़ती रहती है.

दिलचस्प बात यह है कि एक व्यक्ति अपने फोन के जीवनकाल में कई बार कवर, चार्जर या ईयरफोन बदलता है. यही कारण है कि यह बाजार केवल फोन बिक्री पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि रिप्लेसमेंट डिमांड भी इसे लगातार बढ़ाती रहती है.

सिर्फ व्यापार नहीं, हजारों लोगों की रोजी-रोटी का आधार

मोबाइल एक्सेसरीज उद्योग केवल बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं है. इसमें थोक विक्रेता, रिटेलर, ऑनलाइन सेलर, डिलीवरी एजेंट, पैकेजिंग यूनिट और छोटे निर्माता भी शामिल हैं.

यानी एक छोटा मोबाइल कवर बेचने के पीछे भी कई लोगों की आजीविका जुड़ी होती है. यही वजह है कि यह सेक्टर रोजगार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है.

बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों पर ध्यान देना जरूरी

मोबाइल एक्सेसरीज का कारोबार आकर्षक जरूर है, लेकिन इसमें सफलता के लिए ट्रेंड समझना जरूरी है. बाजार में हर कुछ महीनों में नए स्मार्टफोन आते हैं और उनके अनुसार नए उत्पादों की मांग बनती है.

जो व्यापारी तेजी से बदलते ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, वे प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं. साथ ही गुणवत्ता और ग्राहक सेवा पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि खराब उत्पाद ग्राहकों का भरोसा जल्दी खत्म कर सकते हैं.

बदलती दुनिया में नया अवसर

डिजिटल युग में मोबाइल सिर्फ संचार का माध्यम नहीं रह गया है. इसके साथ जुड़ा एक्सेसरीज बाजार भी एक विशाल उद्योग बन चुका है. यही कारण है कि दुनिया के बड़े थोक बाजार आज केवल सामान बेचने की जगह नहीं, बल्कि नए उद्यमियों के लिए अवसरों के केंद्र बन चुके हैं.

अगर कोई व्यक्ति कम पूंजी में व्यापार शुरू करने का विकल्प तलाश रहा है, तो मोबाइल एक्सेसरीज सेक्टर उसके लिए एक दिलचस्प और तेजी से बढ़ता हुआ विकल्प साबित हो सकता है.

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