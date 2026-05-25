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दुनिया का इकलौता देश जहां हाई हील पहनना मना है, लग सकता है 90 हजार तक का जुर्माना

Strange Laws in This Country: दुनिया में एक देश ऐसा है जहां हाई हील पहनना भी लीगल नहीं है. हालांकि की ये क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं लेकिन फाइनेंशियल लॉस का कारण जरूर बन सकता है. क्योंकि हाई हिल पहनने पर यहां 90 हजार तक का जुर्माना लग सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 25, 2026, 06:37 AM IST

दुनिया का इकलौता देश जहां हाई हील पहनना मना है, लग सकता है 90 हजार तक का जुर्माना

High Heels Banned in This Country (Photo AI)

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फैशन और स्टाइल के लिए हाई हील पहनना दुनिया भर में आम बात है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश में सिर्फ ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां हाई हील पहनकर कुछ जगहों पर जाना कानून तोड़ने जैसा माना जाता है. यह नियम सिर्फ फैशन रोकने के लिए नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए बनाया गया है. यही वजह है कि वहां स्टाइल से ज्यादा विरासत की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है.

ग्रीस में कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर हाई हील पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार का मानना है कि नुकीली हील्स प्राचीन पत्थरों और संगमरमर को नुकसान पहुंचा सकती हैं. नियम तोड़ने पर करीब 90 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. यह कदम देश की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है.


ग्रीस में क्यों लागू हुआ यह सख्त नियम

यह नियम यूरोप के खूबसूरत देश ग्रीस में लागू है. ग्रीस अपनी प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक इमारतों और हजारों साल पुराने स्मारकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं.

लेकिन लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या ने ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था. अधिकारियों ने पाया कि नुकीली हाई हील्स प्राचीन पत्थरों और संगमरमर की सतहों पर दबाव डालती हैं, जिससे उनमें दरारें और खरोंच पड़ने लगती हैं.

इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थलों पर हाई हील पहनने पर रोक लगा दी.

कहां-कहां लागू है यह प्रतिबंध

ग्रीस में यह नियम खास तौर पर ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों पर लागू किया गया है. विश्व प्रसिद्ध एथेंस का एक्रोपोलिस और हेरोडेस एटिकस का ओडियन जैसे प्राचीन स्थल इस नियम के दायरे में आते हैं.

अगर कोई पर्यटक यहां स्टिलेटो या नुकीली हाई हील पहनकर पहुंचता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जुर्माना करीब 900 यूरो यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 90 हजार रुपये तक हो सकता है.

इसी वजह से वहां आने वाले पर्यटकों को फ्लैट जूते, स्नीकर्स या आरामदायक सैंडल पहनने की सलाह दी जाती है.

एक छोटी गलती कैसे बिगाड़ सकती है पूरी ट्रिप

कई लोग विदेश यात्रा के दौरान सिर्फ होटल, शॉपिंग और फोटोशूट की तैयारी करते हैं, लेकिन स्थानीय नियमों की जानकारी नहीं लेते. ग्रीस का यह नियम बताता है कि कभी-कभी फैशन भी मुश्किल खड़ी कर सकता है.

अगर कोई पर्यटक बिना जानकारी के हाई हील पहनकर प्रतिबंधित स्थल पर पहुंच जाए, तो उसकी छुट्टियां जुर्माने और परेशानी में बदल सकती हैं. यही वजह है कि अब ट्रैवल एक्सपर्ट्स भी लोगों को यात्रा से पहले स्थानीय नियम पढ़ने की सलाह दे रहे हैं.

सिर्फ हाई हील ही नहीं, पत्थर उठाना भी मना

ग्रीस में सांस्कृतिक विरासत को लेकर नियम बेहद सख्त हैं. वहां ऐतिहासिक स्थलों से छोटे पत्थर, कंकड़ या कोई भी वस्तु यादगार के तौर पर ले जाना भी गलत माना जाता है.

सरकार का मानना है कि अगर हर साल लाखों पर्यटक छोटी-छोटी चीजें भी अपने साथ ले जाएं, तो धीरे-धीरे ये धरोहर स्थल कमजोर पड़ सकते हैं. यही वजह है कि वहां विरासत की सुरक्षा को लेकर कानून काफी कड़े बनाए गए हैं.

दुनिया में क्यों बढ़ रही है विरासत बचाने की चिंता

सिर्फ ग्रीस ही नहीं, दुनिया के कई देश अब ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं. बढ़ता पर्यटन जहां अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, वहीं इससे पुराने स्मारकों पर दबाव भी बढ़ रहा है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में कई देशों में ऐसे नियम और बढ़ सकते हैं, जहां पर्यटकों को सिर्फ घूमने नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने की भी जरूरत होगी.

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