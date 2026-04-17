भजन क्लबिंग का बढ़ता ट्रेंड अब केवल मंदिरों तक नहीं रहा, क्लबों में सुनाई दे रही गूंज और बढ़ रहा आध्यात्मिक जुड़ाव

क्या भजन सिर्फ मंदिरों तक सीमित रहेंगे, या अब क्लब जैसी एनर्जी के साथ भी गूंजेंगे? जोधपुर में शुरू हुई एक नई पहल इस सवाल का जवाब देती नजर आ रही है, जहां भक्ति और बीट्स का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.

सांस्कृतिक पहचान के लिए मशहूर जोधपुर अब एक नए एक्सपेरिमेंट की वजह से चर्चा में है. यहां “भजन क्लबिंग” नाम का कॉन्सेप्ट सामने आया है, जिसमें पारंपरिक भजनों को आधुनिक म्यूज़िक, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स और क्लब जैसी एनर्जी के साथ पेश किया जाएगा. इस पहल के पीछे मकसद साफ है, भक्ति को सिर्फ सुनने तक सीमित न रखकर उसे एक ऐसा अनुभव बनाना, जिसमें लोग जुड़ें, महसूस करें और एंजॉय भी करें.

‘Naad Rush’: एक बैंड, जो ट्रेंड बदलने की कोशिश में

इस नए ट्रेंड की शुरुआत “Naad Rush” नाम के म्यूज़िकल बैंड के जरिए हो रही है. इसके संस्थापक निर्मल गहलोत का मानना है कि आज का युवा सिर्फ पारंपरिक फॉर्मेट से नहीं जुड़ता, उसे कुछ नया और एनर्जेटिक चाहिए. यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म पर भजनों को एक “फेस्टिव” और “इंटरैक्टिव” अंदाज़ में पेश करने की योजना बनाई गई है.

युवा कलाकारों की टीम-म्यूज़िक में नया फ्लेवर

इस बैंड में लीड सिंगर्स के रूप में यश शर्मा और देवयानी मुथा अपनी आवाज़ देंगे. वहीं म्यूज़िकल टीम में कीबोर्ड पर माधव, गिटार पर अंकित, तबले पर आदित्य और विक्रम, ड्रम्स पर महेश और बांसुरी पर दीपक व अभिनव शामिल हैं. यानी यहां ट्रेडिशनल और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो भजनों को एकदम नया साउंड देगा.

क्यों बढ़ रही है ‘भजन क्लबिंग’ की लोकप्रियता?

दरअसल, आज की पीढ़ी आध्यात्मिकता से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन उसका तरीका बदल गया है. ‘भजन क्लबिंग’ उसी बदलाव को पकड़ने की कोशिश है, जहां भक्ति भी हो और एंटरटेनमेंट भी. यह ट्रेंड उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जो मंदिरों के शांत माहौल से अलग, म्यूज़िक और सोशल एक्सपीरियंस के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव चाहते हैं.

सिर्फ जोधपुर नहीं, देशभर में फैल रहा ट्रेंड

“Divine Vibes. Endless Celebrations.” टैगलाइन के साथ यह पहल सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक मूवमेंट की तरह देखी जा रही है. अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल होता है, तो आने वाले समय में देश के दूसरे शहरों में भी ‘भजन क्लबिंग’ का कल्चर देखने को मिल सकता है.

बदल रही है भक्ति की भाषा

जोधपुर से शुरू हुआ यह ट्रेंड दिखाता है कि भक्ति अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक अनुभव बनती जा रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि युवा इस नए अंदाज़ को कितना अपनाते हैं—लेकिन इतना तय है कि भजन अब पहले जैसे नहीं रहेंगे.

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