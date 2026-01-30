FacebookTwitterYoutubeInstagram
फरीदाबाद- सौतेले पिता ने 2 साल के मासूम की हत्या की, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया.

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण इस दिन 'अग्नि के छल्ले' जैसे दिखेगा, क्या ये भारत में दिखाई देगा?

सू्र्य ग्रहण इस बार अग्नि के छल्ले की तरह दिखेगा. यह अद्भुत खगोलीय घटना 17 फरवरी को होगी. हालांकि फिर भी आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते. चलिए जानें ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं और इसे आप कैसे देखेंगे?

ऋतु सिंह

Updated : Jan 30, 2026, 02:59 PM IST

इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 'रिंग ऑफ फायर' होगा और मंगलवार 17 फरवरी को ने सूर्य का 'अग्नि वलय'ब्रह्मांडीय चमत्कार (The Ring of Fire: A cosmic marvel) दिखेगा.अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए 2026 की शुरुआत में एक अद्भुत खगोलीय घटना का इंतजार है. 

यह सूर्य ग्रहण कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है. यह एक विशेष प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा, जिसे 'वलयाकार सूर्य ग्रहण' या आम बोलचाल की भाषा में 'आग का छल्ला' कहा जाता है. दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग पूरे हिस्से को ढक लेगा. लेकिन पूरी तरह से नहीं. परिणामस्वरूप, चंद्रमा के चारों ओर सूर्य का एक चमकीला वृत्त दिखाई देगा, जो आग के छल्ले जैसा दिखेगा. यह दृश्य बेहद आकर्षक है और दुनिया भर के खगोलविदों के लिए विशेष रुचि का विषय है. हालांकि, भारतीयों के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक है. क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा. 

पहला सूर्य ग्रहण की तिथि और समय
 
सूर्य ग्रहण की तिथि और समय: 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा. खगोलविदों के अनुसार, पूर्ण ग्रहण दो घंटे से अधिक समय तक चलेगा. ग्रहण शाम 5:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे समाप्त होगा. सूर्य के वलयाकार चरण की अधिकतम अवधि लगभग 2 मिनट 20 सेकंड है. गौरतलब है कि यह सूर्य ग्रहण चीनी नव वर्ष के दिन होगा, जिससे खगोलीय दृष्टि से यह दिन और भी खास हो जाएगा. 

यह सूर्यग्रहण विशेष क्यों है?
इस सूर्यग्रहण की एक विशेष विशेषता है. यह एक वलयाकार सूर्यग्रहण है. इस दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग 96 प्रतिशत भाग को ढक लेगा. हालांकि, चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ी अधिक दूरी पर है, इसलिए यह सूर्य से थोड़ा छोटा दिखाई देगा. 

परिणामस्वरूप, चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा और सूर्य का बाहरी भाग एक चमकदार वलय के रूप में दिखाई देगा. इस चमकदार वलय को 'अग्नि वलय' कहा जाता है. यही बात वलयाकार सूर्य ग्रहण को अद्वितीय और दुर्लभ बनाती है. 

क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा?
2026 का वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा. इसलिए, भारत में ग्रहण से संबंधित कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सूर्य ग्रहण के दौरान लागू होने वाले सामान्य प्रतिबंध या चेतावनी भी लागू नहीं होंगी. हालांकि, भारत में खगोल विज्ञान के शौकीन लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग और वैज्ञानिक प्रसारण का आनंद ले सकेंगे. 
 
सूर्यग्रहण किन देशों में दिखाई देगा?
यह सूर्यग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा. जिन क्षेत्रों में लोग इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकेंगे, वे हैं - दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, तंजानिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर और बोत्सवाना. सूर्य का अग्नि-वलय अंटार्कटिका, मॉरीशस, दक्षिण जॉर्जिया, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र और फ्रांसीसी दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा. 

वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है?
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य
का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है. वलयाकार सूर्य ग्रहण में, चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है और सूर्य से छोटा दिखाई देता है. इसलिए यह सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है. परिणामस्वरूप, सूर्य का किनारा चंद्रमा के चारों ओर एक चमकदार वलय के रूप में दिखाई देता है. इसीलिए इसे अग्नि वलय कहा जाता है.

