'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन लेकिन 'तेनु शरारत सिखावा ज नैना लड़ावा' गाने पर खूब थिरकीं ये लड़कियां, यहां देखें ये वीडियो  

पाकिस्तान के सरजमीं पर इंडियन स्पाई की धांसू कारकुजारी पर बनी फिल्म धुरंधर भले ही पाकिस्तानियों को रास नहीं आई लेकिन अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की शादार केमेस्ट्री वाली इस फिल्म के गाने वहां के फंक्शन्स में बज रहे और लड़कियां उनपर थिरक भी रही हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है.

फिल्म धुरंधर पाकिस्तान ही नहीं 6 इस्लामिक देशों में भी बैन है लेकिन ऐसा नहीं कि लोग इस फिल्म को देख नहीं रहे या उसके गाने गुनगुना नहीं रहे. गुनगुना तो दूर इसके गानों पर डांस भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर दो पाकिस्तानी लड़कियों का इस फिल्म के गाने पर डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस गाने को एंजॉय करने वाले भी कम नहीं थे. यानी ऊपर से भले ही फिल्म को बैन कर दिया गया है लेकिन अंदर खाने गाने-बजाने का खेला चल रहा है.

अक्षय खन्ना का रहमान डकैत और रणवीर सिंह का हमज़ा अली मज़ारी का रोल आज भी लोगों के दिल दिमाग में छाया हुआ है. अब तक इस फिल्म ने 2 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये फिल्म अब भी लोग एक बार नहीं दो से तीन बार देख रहे हैं. लेकिन इस फिल्म से ज्यादा चर्चा इन दिनों पाकिस्तानी लड़कियों का इस गाने पर किये डांस का हो रहा है.

हालांकि यह फिल्म पाकिस्तान में बैन है, लेकिन लोगों ने इसे डाउनलोड करके पायरेटेड कॉपी से देखा है. साथ ही, वहां के लोगों ने फिल्म की जमकर तारीफ भी की है. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वायरल हुए वीडियो में दो लड़कियां धुरंधर के चुलबुले गाने पर नाच रही हैं. क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने गाने में जो स्टेप्स किए हैं, इन लड़कियों ने भी वही स्टेप्स किए हैं. उनके आसपास बैठे लोग भी उनका डांस देखकर तालियां बजा रहे हैं. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



Dance on Dhurandhar Movie Song Shararat at Pakistani Wedding 😍 pic.twitter.com/Utn7kxOGo4 January 4, 2026

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि धुरंधर फिल्म सीमा पार भी फैल गई है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान में इस फिल्म का क्रेज है. इसके साथ ही एक यूजर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट पर रोक लगी हो, फिर भी बॉलीवुड का प्रभाव जबरदस्त है.



गौरतलब है कि यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान में प्रतिबंधित है. इसी वजह से लोग वीडियो को लेकर हैरान हैं. फिल्म के ज्यादातर गाने दर्शकों को पसंद आए हैं. फिल्म अब तक दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से