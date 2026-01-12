एक और एनआरआई उद्यमी की बेटी ने भारत को वेडिंग के लिए चुना, सत्संग दीक्षा थीम पर गुजरात में रचाई शादी

देशी एनआरआई भी अब अपने देश में वेडिंग डेस्टिनेशन पसंद कर रहे हैं. गुजरात के आनंद में एक और एनआरआई उद्यमी और फिल्म निर्माता संदीप पटेल की बेटी ने भारत को चुना अपनी वेडिंग डेस्टिनेसश चुना और सात फेरे लिए हैं.

जॉर्जिया (अमेरिका) में रहने वाले एनआरआई उद्यमी और फिल्म निर्माता संदीप और रीता पटेल ने अपनी बेटी हीरल पटेल की शादी के लिए सात समंदर पार गुजरात के आनंद को चुना. बता दें कि हीरल ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े युवा प्रोफेशनल निकुंज जोशी के साथ सात फेरे लिए हैं. खास बात ये थी कि इस शादी में दिखावे की जगह नहीं थी बल्कि ये शादी किसी धार्मिक आयोजन जैसी थी. पहली बार किसी ने शादी में व्यापक स्तर पर सत्संग दीक्षा थीम के साथ यह विवाह समारोह आयोजित किया था.

विवाह के जरिये लोगों को एक संदेश भी दिया गया कि विवाह को दिखावा से जोड़कर उसकी गरिमा को खत्म न करें बल्कि इसे एक संस्कार की तरह ही आयोजित करें. ये विवाह एक अनूठी आध्यात्मिक अवधारणा की परिकल्पना का नया अध्याय है. खास बात है कि अपनी बेट के विवाह के लिए खुद पिता संदीप पटेल ने पूरी सजावट को डिजाइन किया था, जिसमें भक्ति, संस्कृति और परंपरा का सुंदर समन्वय देखने को मिला.

यह थीम BAPS (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) की दिव्य शिक्षाओं और आध्यात्मिक विरासत से प्रेरित थी तथा यह आयोजन परम पूज्य श्री महंत स्वामी महाराज और परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के मार्गदर्शन और आशीर्वाद में संपन्न हुआ. विवाह की रस्मों, सजावट और समग्र वातावरण सहित हर पहलू को स्वामीनारायण परंपरा में निहित श्रद्धा, अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना के अनुरूप सुसज्जित किया गया था.

इस आध्यात्मिक विवाह ने पारंपरिक समारोह को एक पवित्र और आत्मिक अनुभव में बदलते हुए गुजरात में एक नया मानदंड स्थापित किया. इस आयोजन ने यह दर्शाया कि भव्यता और भक्ति एक साथ कैसे साकार हो सकती हैं, जिससे उपस्थित सभी अतिथियों पर गहरी छाप पड़ी.

कई दिनों तक चले समारोहों में पटेल परिवार की सुदृढ़ सांस्कृतिक जड़ें और आपसी पारिवारिक संबंध स्पष्ट रूप से झलके. पारंपरिक गुजराती रीति-रिवाजों को आधुनिक तत्वों के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया, जिससे पूरे आयोजन में गर्मजोशी, गरिमा और भावनात्मक क्षणों का संचार हुआ.

विवाह से पूर्व, दूल्हा-दुल्हन की प्रेम कहानी को रचनात्मक रूप से एक सिनेमैटिक प्री-वेडिंग सॉन्ग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसकी शूटिंग राजस्थान के उदयपुर की शाही पृष्ठभूमि में की गई थी. इन दृश्यों ने विवाह समारोह में एक रोमांटिक और कलात्मक आयाम जोड़ा.

उत्सवों में मेहंदी, मांगलिक प्रसंग, संगीतमय स्नेह संध्याएं और रंगारंग गरबा-रास जैसे कार्यक्रम शामिल थे. प्रत्येक आयोजन में गुजराती विरासत की झलक दिखाई दी और व्यवसाय, सिनेमा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न अतिथियों की उपस्थिति ने समारोह को और भी खास बना दिया.

बता दें कि संदीप पटेल ने फिल्म उद्योग से भी जुड़े हैं और उनका प्रोडक्शन बैनर SRHP Films के तहत बनी हिंदी फिल्मों में जैकी श्रॉफ अभिनीत टू ज़ीरो वन फोर और के.के. मेनन अभिनीत चर्चित वेब सीरीज मुर्शिद भ काम कर चुके हैं. इसके अतिरिक्त, वे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स होली फादर (एरिक रॉबर्ट्स अभिनीत) और होली घोस्ट से भी जुड़े रहे हैं. ये सभी प्रोजेक्ट्स श्रवण तिवारी द्वारा निर्देशित हैं.अपनी मजबूत कहानी व प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं.

इस विवाह समारोह में बॉलीवुड फोटोग्राफर अश्विन बोरड और उनकी टीम ने सारे विवाह के आयोजनकों को कैद किया है. इस अवसर पर इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) के वाइस प्रेसिडेंट अतुल पटेल सहित मुंबई और अन्य शहरों से कई प्रमुख अतिथि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से