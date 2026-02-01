अंतरराष्ट्रीय मंच पर काशी की करुणा की गूंज, WOFA सम्मेलन में सीए सुदेशना बसु को मिला Women’s Excellence Award

लाइफस्टाइल
ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में काशी की समाजसेवी सीए सुदेशना बसु को Women’s Excellence Award से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उनकी पेशेवर उत्कृष्टता के साथ पशु सेवा के प्रति समर्पण का वैश्विक प्रमाण है.
30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स (WOFA) का प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में भव्य स्तर पर आयोजित किया गया. इस वैश्विक सम्मेलन में भारत समेत दुनिया के कई देशों से आए करीब 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया, जिससे यह आयोजन पेशेवर दुनिया के सबसे बड़े मंचों में से एक बन गया.
सम्मेलन के समापन सत्र में काशी की जानी-मानी समाजसेवी और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए श्रीमती सुदेशना बसु को Women’s Excellence Award से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया, विशेष रूप से सड़कों पर घायल, बीमार और बेसहारा पशुओं की निस्वार्थ सेवा के लिए.
जब प्रोफेशन के साथ करुणा भी बने पहचान
सीए सुदेशना बसु बीते कई वर्षों से वाराणसी में पशु कल्याण के लिए सक्रिय हैं. वे न केवल आर्थिक सहायता जुटाती हैं, बल्कि स्वयं समय निकालकर घायल पशुओं के इलाज, भोजन और पुनर्वास की व्यवस्था भी करती हैं. उनका मानना है कि “समाज की प्रगति का असली पैमाना यही है कि हम अपने से कमजोर और असहाय के प्रति कितने संवेदनशील हैं.”
काशी के लिए गर्व का क्षण
अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिला यह सम्मान केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है, बल्कि काशी की सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों की वैश्विक पहचान भी है. यह दिखाता है कि बनारस सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की मिसाल भी है.
संदेश जो दूर तक जाएगा
WOFA जैसे प्रतिष्ठित मंच से मिला यह सम्मान देशभर के पेशेवरों को यह संदेश देता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स केवल आंकड़ों और बैलेंस शीट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव के मजबूत वाहक भी बन सकते हैं.
भविष्य की दिशा
सीए सुदेशना बसु का यह सम्मान आने वाले समय में युवाओं, खासकर महिला प्रोफेशनल्स को प्रेरित करेगा कि वे अपने करियर के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को भी जीवन का हिस्सा बनाएं. काशी से उठी यह करुणा की आवाज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनी जा रही है.
