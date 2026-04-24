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लखनऊ अग्निकांड के बाद बदली राहत की तस्वीर: जोधपुर के युवा ने दिखाया कैसे ‘सही सोच’ सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है

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लखनऊ अग्निकांड के बाद बदली राहत की तस्वीर: जोधपुर के युवा ने दिखाया कैसे ‘सही सोच’ सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है

क्या राहत सिर्फ खाना और तिरपाल बांटने तक सीमित होनी चाहिए? लखनऊ के विकास नगर में आग के बाद यही सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आया. जहां लोग गर्मी और बेघर होने की दोहरी मार झेल रहे थे, वहीं एक टीम ने राहत का मतलब ही बदल दिया. राजस्थान से आए एक युवा ने दिखाया कि आपदा में सही समाधान क्या होता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 24, 2026, 07:56 PM IST

लखनऊ अग्निकांड के बाद बदली राहत की तस्वीर: जोधपुर के युवा ने दिखाया कैसे ‘सही सोच’ सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है

New Formula Emerges Following Lucknow Fire Incident

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लखनऊ के अग्निकांड के बाद जहां पारंपरिक राहत नाकाफी साबित हुई, वहीं जोधपुर के धवल दर्जी ने हीट-रेसिस्टेंट शेल्टर्स बनाकर सैकड़ों बेघरों को राहत दी. यह पहल दिखाती है कि आपदा में सही तकनीक और समझदारी भरा समाधान लोगों की जिंदगी को तुरंत सुरक्षित और बेहतर बना सकता है.

जब राहत ही बन जाए मुसीबत 
अग्निकांड के बाद सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए. प्रशासन की ओर से प्लास्टिक शीट्स और तिरपाल बांटे गए, जो आमतौर पर राहत का पहला कदम माने जाते हैं. लेकिन 40 डिग्री की गर्मी में यही तिरपाल लोगों के लिए मुसीबत बन गए. दिन में ये अस्थायी घर ‘तंदूर’ जैसे गर्म हो जाते थे, जहां बच्चों और बुजुर्गों के लिए रहना मुश्किल हो रहा था. यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां राहत के पारंपरिक तरीके सवालों के घेरे में आ जाते हैं.

जोधपुर से आया समाधान, जिसने खेल बदल दिया 
राजस्थान के जोधपुर से आए आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ धवल दर्जी ने इस समस्या को अलग नजरिए से देखा. उनकी संस्था ‘ट्रू होप फाउंडेशन’ ने 100 ऐसे शेल्टर्स तैयार किए जो गर्मी को अंदर आने से रोकते हैं.ये शेल्टर्स सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं और अंदर का तापमान बाहर से 5 से 8 डिग्री तक कम रखते हैं. यानी जहां पहले लोग गर्मी से परेशान थे, अब वही जगह रहने लायक बन गई. यह सिर्फ राहत नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल था, जिसने लोगों की जिंदगी को तुरंत बेहतर किया.

 क्यों हर शहर को चाहिए ऐसा मॉडल 
यह घटना सिर्फ एक मदद की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि आपदा के समय ‘क्या’ नहीं, बल्कि ‘कैसे’ मदद की जा रही है, यह ज्यादा मायने रखता है.भारत के कई शहर हर साल आग, बाढ़ या गर्मी जैसी आपदाओं से जूझते हैं. ऐसे में अगर पारंपरिक तिरपाल की जगह ताप-रोधी शेल्टर्स का इस्तेमाल हो, तो हजारों लोगों को बेहतर राहत मिल सकती है. यह मॉडल सरकारों और स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक सीख है कि कम संसाधनों में भी बेहतर समाधान संभव है.

लोगों की जिंदगी में क्या बदला 
विकास नगर की बस्ती में रहने वाले परिवारों के लिए यह बदलाव सीधा और साफ था. जहां पहले दिनभर गर्मी से राहत नहीं मिलती थी, वहीं अब बच्चे आराम से सो पा रहे हैं और बुजुर्गों को भी थोड़ी राहत मिली है. लोगों के लिए यह सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का एहसास है.

एक अनदेखा पहलू जो सबको समझना चाहिए 
इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपदा में सिर्फ सहानुभूति नहीं, समझदारी भी जरूरी है. धवल दर्जी की टीम ने यह दिखाया कि स्थानीय अनुभव, जैसे जोधपुर की गर्मी से निपटने की तकनीक, दूसरे शहरों में भी काम आ सकती है.यानी भारत के अलग-अलग इलाकों का ज्ञान अगर सही जगह इस्तेमाल हो, तो हर आपदा का बेहतर समाधान निकल सकता है.
 
लखनऊ की यह घटना सिर्फ एक अग्निकांड की खबर नहीं है. यह एक नई सोच की शुरुआत है, जहां राहत का मतलब सिर्फ मदद नहीं, बल्कि सही और टिकाऊ समाधान देना है. अगर इस मॉडल को अपनाया जाए, तो भविष्य में हजारों लोगों को बेहतर और सुरक्षित जिंदगी मिल सकती है.

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