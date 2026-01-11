हार्ट अटैक के ये 9 लक्षण शरीर बहुत पहले से देने लगता है, प्रशांत तमांग ने मौत से पहले कुछ नजरअंदाज तो नहीं किया था!

हार्ट अटैक आने से करीब एक महीने पहले ही कई ऐसे संकेत शरीर देने लगाता है जो ये इशारा करते हैं दिल आपका सर्वाइव कर रहा है. इंडियन आइडल -3 के विजेता और अभिनेता प्रशांत तमांग की आज मौत के पीछे कारण हार्ट अटैक माना जा रहा. चलिए जानें वो कौन से 9 संकेत हैं जो हार्ट अटैक से पहले दिखते हैं.

आज 11 जनवरी दिन रविवार को 43 साल की उम्र में सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग की मौत से सब हैरान हैं. प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि उनकी मौत के पीछे वजह दिल का दौरा है. चलिए आपको आज दिल का दौरा आने से महीनों पहले क्या संकेत शरीर देने लगता है जिसे नजरअंदाज करने से ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है. अगर समय रहते इस संकेत को पहचान कर जांच करा ली जाए तो जान जाने का जोखिम नहीं रहेगा. सोशल मीडिया पर लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि अगर हार्ट अटैक से प्रशांत की मौत हुई है तो कहीं उन्होंने कुछ संकेत शरीर के इग्ननोर तो नहीं किए थे?. क्योंकि हार्ट अटैक आने से बहुत पहले से शरीर कुछ न कुछ संकेत देने लगाता है. इसलिए आपको भी ये पता होना चाहिए कि वो कौन से संकेत हैं जो शरीर देता है लोग उस नजरअंदाज करते हैं.

नाचते-गाते लोगों की मौत हो रही

आज कल ज्यादातर यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक या कार्डिएक अरेस्ट आने लगा है हाल ही में वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल के छोटे बेटे अग्निवेश का कार्डिए अरेस्ट से मौत और अब प्रशांत तमांग का जाना खरते का संकेत दे रहा. हाल ये है कि आजकल लोग नाचते-गाते, व्यायाम करते ही मर जा रहे हैं.

दिल के दौरे से पहले क्या संकेत देने लगता है शरीर



सीने में दर्द: हार्ट अटैक से पहले ही नहीं कई दिनों पहले से सीनें कभी दर्द कभी भारीपन महसूस होने जैसा लगने लगता है. कई बार सीने में भारीपन लगना जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया है या पीठ में जकड़ और जबड़े में दर्द के साथ बाएं हाथ में दर्द महूसस हो सकता है.

चक्कर आना: अगर आपको अचानक से बिना कारण बार-बार चक्कर सा महूसस हो या ऐसा लगे जैसे आपके शरीर में गनगनाहट हो रही तो सावधान हो जाए क्योंकि ये हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन के बाधित होने का संकेत हो. यदि चक्कर आने के साथ-साथ सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो, तो दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है. हृदय गति में बदलाव या मस्तिष्क में ब्लड फ्लो का कम होने का ये गंभीर संकेत है.



अत्यधिक पसीना आना: अगर आपको ठंडी में भी पसीने आ जा रहे बार-बार या किसी भी मौसम में हद से ज्यादा पसीना अचानक से आने लगे तो ये गंभीर संकेत होता है हार्ट अटैक का. ऐसा तब होता है जब शरीर किसी परेशानी में होता है या अत्यधिक तनाव में होता है, तो वह 'लड़ो या भागो' की स्थिति में चला जाता है, जिससे अचानक पसीना आने लगता है.



अत्यधिक थकान: बिना किसी मेहनत या काम के आपको थकान-कमजोरी रहने लगी है तो ये अच्छा संकेत नहीं है. यह दिल के दौरे का भी संकेत हो सकता है. आराम के बाद भी शरीर में लो एनर्जी का रहना खतरे का संकेत है. ऐसा तब होता है जब दिल में रक्त प्रवाह कम होने से शरीर में रक्त पंप करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कमजोरी और थकान हो सकती है. अध्ययनों के अनुसार, लगभग 70% महिलाओं को दिल के दौरे से पहले अत्यधिक थकान का अनुभव होता है.



अपच और मतली: पुरुषों और महिलाओं दोनों में 50% से अधिक हृदयघात के मामलों में पेट की समस्याएं पाई जाती हैं. पेट दर्द, मतली, उल्टी और पेट फूलना हृदयघात के लक्षण हो सकते हैं. रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, जिससे ये लक्षण दिखाई देते हैं. एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन भी कभी-कभी हृदयघात के लक्षण हो सकते हैं.



अनियमित हृदयगति: यदि आपने सुबह की कॉफी नहीं पी है लेकिन आपकी हृदयगति अनियमित है, तो इसका मतलब है कि आपके हृदय को पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा है. इससे शरीर के अन्य हिस्सों में रक्त संचार बाधित हो सकता है, जो हृदयघात का संकेत हो सकता है.



पैरों में सूजन: पैरों, टखनों और पैर की उंगलियों में सूजन होना आम बात है. जब हृदय शरीर में ठीक से रक्त पंप नहीं कर पाता, तो शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और नसें सूज जाती हैं. इससे पैरों में सूजन आ जाती है, जो दिल के दौरे का संकेत हो सकता है.



शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द: सीने में दर्द दिल के दौरे का सबसे आम लक्षण है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में भी दर्द या बेचैनी हो सकती है. बांहों, पीठ, गर्दन, जबड़े और पेट में दर्द भी दिल के दौरे के लक्षण हो सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

