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World Health Day: सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

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World Health Day: सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

आज 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' है, और इस अवसर पर हम आपके साथ आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए '7-7-7 नियम' साझा करने जा रहे हैं, एक ऐसा नियम, जो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक असाधारण मोड़ साबित होगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Apr 07, 2026, 09:49 AM IST

World Health Day: सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

World Health Day-7-7-7 Rule for maintaining physical and mental health. Photo Credit: AI
 

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क्या आपके पास खुद के लिए समय नहीं है? दिनभर भागदौड़, तनाव और थकान के बीच हेल्थ सबसे पीछे छूट जाती है? इस बार World Health Day पर एक्सपर्ट्स एक आसान सा फॉर्मूला बता रहे हैं-7-7-7 रूल , जिसे अपनाकर आप बिना बड़े बदलाव के अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं.

 7-7-7 रूल क्या है और क्यों हो रहा है ट्रेंड? 

7-7-7 रूल का मतलब है, 7 मिनट एक्सरसाइज+7 मिनट ब्रीदिंग या मेडिटेशन+ 7 मिनट डिजिटल डिटॉक्स या साइलेंस. कुल मिलाकर सिर्फ 21 मिनट का ये खुद पर निवेश आपकी लाइफ में ड्रैमेटिक चेंज ले कर आएगा और इससे आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिट-एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे.

आपके लिए क्यों जरूरी? 
आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी समस्या “टाइम नहीं है” है. यह रूल उसी बहाने को खत्म करता है. ये रूल कम समय में आपको ज्यादा फायदा देगा.

नौकरी और स्ट्रेस में कैसे करेगा मदद 

ऑफिस का प्रेशर, डेडलाइन और स्क्रीन टाइम-ये सब मिलकर शरीर और दिमाग दोनों को थका देते हैं.

  1.   7 मिनट की हल्की एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है
  2.   7 मिनट की ब्रीदिंग स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है
  3.   7 मिनट का ब्रेक फोकस को रीसेट करता है

इसका रियल इम्पैक्ट ये होगा कि आपका काम में ध्यान बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन कम होगा और 
प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी

रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ पर असर  

जब दिमाग थका होता है, तो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है. यही चीज रिश्तों को प्रभावित करती है. यह 21 मिनट का रूटीन आपके मूड को बैलेंस करता है और आप ज्यादा शांत और समझदार तरीके से रिएक्ट करते हैं.

रिलेशनशिप सेवर भी है ये रूल

यह रूल सिर्फ हेल्थ रूल नहीं, बल्कि रिलेशनशिप सेवर भी है, क्योंकि शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है.

छोटी आदत, बड़ा फायदा-लेकिन लोग क्यों छोड़ देते हैं?**

ज्यादातर लोग हेल्थ रूटीन इसलिए नहीं निभा पाते क्योंकि वो बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं-जैसे 1 घंटा जिम, सख्त डाइट.

7-7-7 रूल का फायदा यही है कि ये आसान है और कहीं भी किया जा सकता है. इससे इसे  लगातार फॉलो करना संभव है. 

 कैसे शुरू करें?  

  1. सुबह उठते ही 7 मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक
  2. फिर 7 मिनट गहरी सांस या मेडिटेशन
  3. दिन में कभी भी 7 मिनट फोन से दूर रहकर खुद के साथ समय

आप चाहें तो इसे 3 अलग-अलग टाइम पर भी कर सकते हैं.

World Health Day सिर्फ एक दिन नहीं, एक याद दिलाने वाला मौका है कि हेल्थ को टालना महंगा पड़ सकता है.अगर आप रोज सिर्फ 21 मिनट निकाल लें, तो धीरे-धीरे आपकी एनर्जी, मूड और लाइफ-तीनों बदल सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है, इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है.  

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