लाइफस्टाइल

Relationship Viral Trends: टेक्स्टशिप और सिचुएशनशिप हुई पुरानी बात, अब 2025 में सिंगल्स में सबसे ज्यादा ट्रेंड में करेगा 'नैनोशिप'

New relationship funda viral in boys and girls: आजकल रिश्ते इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि उन्हें निभाना मुश्किल हो गया है, खासकर यंगस्टर में हर साल कुछ नया ट्रेंड रिलेशनशिप में देखने को मिलता है, सिचुएशनशिप या टेक्स्टेशनशिप अब ओल्ड हो चुका है और आब साल 2025 में नैनोशिप का ट्रेंड वायरल होने वाला है.

2025 में सिंगल्स में ट्रेंड करेगा 'नैनोशिप'