Raksha Bandhan 2025 Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर मेहंदी से सजाने हैं हाथ तो ट्राई करें ये मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
मिल गया पीले दांतों को साफ करने का जबरदस्त उपाय, इस एक चीज से होगी सफाई, जानें इस्तेमाल का तरीका
Raksha Bandhan 2025: भारत की इस जगह को कहा जाता है राखियों का गढ़
AUS vs SA 1st T20 Dream11 Prediction: हेड या मार्करम किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
Most Runs in T20I: टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, संन्यास के 14 महीनों बाद भी विराट-रोहित का दबदबा
UP कैबिनेट में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन छात्रों को मिलेगा UK में पढ़ाई का मौका
1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम
Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज
लाइफस्टाइल
Whiten Teeth at Home: दांतों पर पीली परत जमा हो जाती है तो इन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग दांतों की सफाई के लिए कई लोग टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, आप चाहे तो यहां बताए नुस्खे को आजमा सकते हैं.
Teeth Whitening: सेहत के साथ ही डेंटल हेल्थ यानी दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होता है. दांतों की नियमित सफाई के बाद भी कई बार इनके ऊपर पीलापन, प्लाक और टार्टर जमा हो जाता है. ऐसे में पीले गंदे दांत देखने में अजीब लगते हैं. पीले और कैविटी वाले दांत आपकी खूबसूरती पर दाग लगाते हैं. कई लोग इन्हें साफ करने के लिए प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं. हालांकि, आप यहां बताए इस नुस्खे को अपना सकते हैं. चलिए आपको दांतों के पीलेपन के कारण और इसे साफ करने के उपाय के बारे में बताते हैं.
रोजाना दांतों की अच्छी सफाई के कारण भी दांत पीले पड़े रहते हैं तो यह चाय, कॉफी, रेड वाइन, कोला और ज्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से हो सकता है. इसके साथ ही तंबाकू का सेवन करने और धूम्रपान का करने से दांत पीले हो सकते हैं. इसके कारण दांतों पर प्लाक और टार्टर जमा हो जाता है. आप इस पीलेपन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं.
ताकत का खजाना है हिमालय के जंगलों में पाई जाने वाली ये खास जड़ी
दांतों पर जमा प्लाक को टूथब्रश से हटाना मुश्किल होता है. आप बेकिंग सोडा की मदद से दांतों को साफ कर सकते हैं. बेकिंग सोडा में एल्कलाइन होता है जो दांतों को साफ करने में मदद करता है. यह दांतों के पर बैक्टीरिया के बनाए एसिड को न्यूट्रेलाइज करता है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है जो प्लाक को हटाते हैं.
दांतों की सफाई के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. एक चम्मच में बेकिंग सोडा लें और इसमें पानी की कुछ बूंदे डालकर इसका पेस्ट बना लें. इसके बाद इससे ब्रश की मदद से दांतों की सफाई करें. इससे दांतों की अच्छे से सफाई करें. इसके बाद कुल्ला कर लें. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा दिखने लगेगा.
डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.