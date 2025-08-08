मिल गया पीले दांतों को साफ करने का जबरदस्त उपाय, इस एक चीज से होगी सफाई, जानें इस्तेमाल का तरीका

Whiten Teeth at Home: दांतों पर पीली परत जमा हो जाती है तो इन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग दांतों की सफाई के लिए कई लोग टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, आप चाहे तो यहां बताए नुस्खे को आजमा सकते हैं.

Teeth Whitening: सेहत के साथ ही डेंटल हेल्थ यानी दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी होता है. दांतों की नियमित सफाई के बाद भी कई बार इनके ऊपर पीलापन, प्लाक और टार्टर जमा हो जाता है. ऐसे में पीले गंदे दांत देखने में अजीब लगते हैं. पीले और कैविटी वाले दांत आपकी खूबसूरती पर दाग लगाते हैं. कई लोग इन्हें साफ करने के लिए प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं. हालांकि, आप यहां बताए इस नुस्खे को अपना सकते हैं. चलिए आपको दांतों के पीलेपन के कारण और इसे साफ करने के उपाय के बारे में बताते हैं.

दांतों के पीले होने का कारण

रोजाना दांतों की अच्छी सफाई के कारण भी दांत पीले पड़े रहते हैं तो यह चाय, कॉफी, रेड वाइन, कोला और ज्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से हो सकता है. इसके साथ ही तंबाकू का सेवन करने और धूम्रपान का करने से दांत पीले हो सकते हैं. इसके कारण दांतों पर प्लाक और टार्टर जमा हो जाता है. आप इस पीलेपन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दांतों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा

दांतों पर जमा प्लाक को टूथब्रश से हटाना मुश्किल होता है. आप बेकिंग सोडा की मदद से दांतों को साफ कर सकते हैं. बेकिंग सोडा में एल्कलाइन होता है जो दांतों को साफ करने में मदद करता है. यह दांतों के पर बैक्टीरिया के बनाए एसिड को न्यूट्रेलाइज करता है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है जो प्लाक को हटाते हैं.

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कैसे करें?

दांतों की सफाई के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. एक चम्मच में बेकिंग सोडा लें और इसमें पानी की कुछ बूंदे डालकर इसका पेस्ट बना लें. इसके बाद इससे ब्रश की मदद से दांतों की सफाई करें. इससे दांतों की अच्छे से सफाई करें. इसके बाद कुल्ला कर लें. हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करने से आपको फायदा दिखने लगेगा.

