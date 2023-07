Home Remedy For Yellow Teeth: मोती जैसे चमकने लगेंगे पीले दांत, बस आजमाकर देखें ये घरेलू उपाय

Home Remedy For Yellow Teeth

डीएनए हिंदी: दांतों का पीलापन (Yellow Teeth) शर्मिंदगी का कारण बनता है, ऐसे में दांतों को चमकाने के लिए लोग कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं. इसके अलावा दांतों को चमकाने के लिए बाजार में कई महंगे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल करने (Teeth Whitening Home Remedy) से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने दांतों का पीलापन आसानी से दूर कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा. अगर आप भी पीले दांतों की समस्या से परेशान हैं, तो इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें.

नमक से करें दांत (How To Whiten Teeth With Salt)

दांतों पर जमा पीलापन साफ करने में नमक काफी फायदेमंद होता है. ऐसे में दांतों की सफाई (Teeth Cleaning) के लिए नमक में अदरक का पाउडर और कुछ बूंदें शहद की मिलाएं और फिर इस पेस्ट से दांतों को 5 मिनट के लिए उंगली से रगड़ें. आखिर में साफ पानी से दांतों को साफ करें. इस उपाय को हफ्ते में कम से कम 4 बार जरूर करें.

नमक और सरसों का तेल

इसके अलावा नमक में सरसों का तेल मिलाकर भी दांतों का पीलापन दूर किया जा सकता है. इसके लिए आधा चम्मच नमक में सरसों तेल की कुछ बूंदों को मिक्स कर इसका पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को दांतों पर रगड़ें. इसके बाद इसे पानी से कुल्ला करके साफ करें. ऐसा करने से दांत मोती जैसे 15 दिन में ही चमक उठेंगे.

बेकिंग सोडा और नींबू

इसके अलावा दांतों का पीलापन बेकिंग सोडा और नींबू से भी दूर किया जा सकता है. इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा नींबू का रस मिक्स कर इसका पेस्ट बना लें और अब इस पेस्ट को उंगलियों से दांतों पर रगड़ें और फिर पानी से कुल्ला करके साफ करें. इससे आपके दांत मोती की तरह चमकने लगेंगे.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

