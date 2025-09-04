Teachers Day 2025 Wishes: शिक्षक दिवस पर इन खूबसूरत संदेशों को भेज गुरुजनों को दें शुभकामनाएं

Teachers Day 2025 Wishes In Hindi: हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. आप शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों और गुरुजनों को यहां से बधाई संदेश भेज सकते हैं.

Happy Teachers Day 2025 Wishes: पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर टीचर्स डे मनाया जाता है. यह दिन शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित होता है. यह दिन शिक्षकों को धन्यवाद देने के लिए होता है. इस दिन स्कूल और कॉलेज में टीचर्स डे मनाया जाता है. आप टीचर्स डे के मौके पर आप अपने शिक्षकों को स्पेशल फील कराने के लिए यहां से मैसेज भेज सकते हैं.

शिक्षक दिवस पर यहां से भेजें प्यारे मैसेज (Teachers Day 2025 Wishes)

शिक्षा का दीप जलाते हैं गुरु,

संस्कार और ज्ञान दिलाते हैं गुरु

जीवन में सफलता की राह दिखाते हैं गुरु,

हमारी दुनिया रोशन कर जाते हैं गुरु

Happy Teachers Day 2025

गुरु देते हैं हमें जीवन की सीख,

हर दिन रचते हैं ज्ञान का संगीत

उनके बिना शिक्षा अधूरी रह जाती है,

गुरु की महिमा सदा अमर हो जाती है

Happy Teachers Day 2025

गुरु की वाणी है मधुर भजन समान,

जो देती है जीवन को नई पहचान

उनकी राह पर चलकर पाते हैं हम उजाला,

गुरु का सम्मान है सबसे निराला

Happy Teachers Day 2025

गुरु वो दीपक हैं, जो राह दिखाते हैं,

मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दिलाते हैं

ज्ञान का सागर हमें बांटते हैं गुरु,

जीवन को सफल बनाते हैं गुरु

Happy Teachers Day 2025

संस्कार और शिक्षा का देते हैं उपहार,

गुरु ही हैं हमारे जीवन के आधार

Happy Teachers Day 2025

ज्ञान का प्रकाश जगमगाते हैं गुरु

जीवन की राहें आसान बनाते हैं गुरु,

सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं गुरु

Happy Teachers Day 2025

शिक्षक शिक्षा की जान होता है,

हर शिष्य का अभिमान होता है

गुरु का स्थान है सबसे महान,

उनसे ही होती है जीवन की पहचान

Happy Teachers Day 2025

गुरु का सम्मान है सबसे बड़ा,

उनका आभार हमें जताना है,

शिक्षक दिवस पर यही प्रण करें,

उनके दिखाए रास्ते पर ही जाना है

Happy Teachers Day 2025

